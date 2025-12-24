肉桂甜甜圈買一送一！Krispy Kreme乳酪肉桂圈冬季限定開吃，甜甜圈買一盒送一盒。

Krispy Kreme 推出冬季限定肉桂甜甜圈系列，包含乳酪肉桂圈與肉桂蘋果派，12/29-2026/1/28 於全台門市販售，並同步推出買一送一優惠，甜甜圈控必吃。

▲Krispy Kreme 以肉桂為主題打造濃郁系甜甜圈，結合鬆軟圈體與香氣糖衣，適合冬天享用。



▲Krispy Kreme 期間限定販售肉桂蘋果派甜甜圈，搭配LINE好友1+1與禮盒優惠活動。

濃郁肉桂打造暖甜主調

為了讓甜點控冬天超療癒，Krispy Kreme這次特別以「肉桂」為主題，推出全新冬季限定甜甜圈系列，主打入口微辛、尾韻香甜的層次風味，將肉桂香氣融入鬆軟圈體與濃郁內餡，帶來溫潤不膩的甜點選擇。這次Krispy Kreme推出「乳酪肉桂圈、肉桂蘋果派」兩種風味，搭配門市期間限定買一盒、送一盒優惠，甜點控年末開趴要吃。

Krispy Kreme 這次肉桂甜甜圈系列，將辛香肉桂融入經典美式甜甜圈，咬下先感受到肉桂微辛香氣，接著轉為柔和甜潤尾韻。本次新品包含首次推出的「乳酪肉桂圈」，是經典肉桂糖霜甜甜圈的冬季限定版本。鬆軟圈體外層裹上細緻肉桂砂糖，表面搭配滑順乳酪醬，讓肉桂微辣香氣與醇甜奶香交織，口感溫和順口，適合偏好濃郁卻不刺激風味的粉絲嘗試。



▲Krispy Kreme 乳酪肉桂圈結合肉桂砂糖與乳酪醬，呈現溫柔口感與濃郁香氣層次。

肉桂蘋果派變身甜甜圈

另一款新品「肉桂蘋果派甜甜圈」將美式蘋果派風味融入鬆軟圈體，內餡蘋果醬帶出清新酸甜，搭配肉桂糖霜與焦糖杏仁脆餅粒，口感外酥內軟，呈現出爐的溫熱蘋果派口感，適合冬日午後的下午茶。配合新品開賣，Krispy Kreme特別推出買一送一優惠，12/31前加入官方LINE好友，1/1就可享新品買一盒、送一盒優惠，此外還有肉桂甜甜圈搭配飲品套餐優惠，不管揪朋友吃、自己獨享都很可以。



▲Krispy Kreme 期間限定販售肉桂蘋果派甜甜圈，享飲品套餐折扣優惠。

Krispy Kreme 濃濃肉桂咬一口系列

販售期間：2025/12/29 (一) - 2026/1/28 (三)

售價：

乳酪肉桂圈：60 元

肉桂蘋果派：60 元





Krispy Kreme優惠活動LINE 好友新年快樂 1+1

活動方式：凡於 2025.12.31 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友者，即可於 2026.1.1 獲得好友新品券，憑券購買「濃肉桂禮盒」即贈「原味糖霜甜甜圈一盒」。



Krispy Kreme優惠活動 濃肉桂套餐

活動期間：2025.12.29 (一) - 2026.1.28 (三)

活動內容：購買任一顆濃肉桂甜甜圈，加購任一大杯飲品現折 $15元。