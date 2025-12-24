聖誕跨年首選青春山海線！深澳鐵道自行車送香氛蠟燭、開運明信片。

新北深澳鐵道自行車自12月20日起推出節慶三連發，包含耶誕刮刮卡、光雕隧道換新裝及跨年開運明信片，邀您騎乘鐵道迎向2026。

歲末年終之際，北台灣的海岸線不僅有凜冽的海風，更增添了一抹溫暖的節慶色彩。位於新北市青春山海線上的「深澳鐵道自行車」，以其依山傍海的絕美景致聞名，而在這個冬天，這裡將不再只是觀海的秘境，更將化身為充滿歡笑與驚喜的耶誕跨年舞台。新北市政府觀光旅遊局宣佈，自12月20日起將由超人氣吉祥物「山野君」與「豆腐君」聯手，啟動「節慶驚喜三連發」活動，邀請遊客在海天一色的美景中，感受從聖誕到跨年的濃郁節慶氛圍。



▲深澳鐵道自行車依山傍海，湛藍海景與層層山巒相伴，騎乘途中盡覽青春山海線的壯麗風光

深澳鐵道自行車推耶誕限定刮刮卡，香氛蠟燭暖心好禮百分百中獎

首波驚喜將於12月20日至12月28日率先登場，為了讓遊客能帶回實質的溫暖記憶，深澳鐵道自行車特別推出「深澳歡樂卡」刮刮卡活動。遊客只需在活動期間搭乘自行車，並完成官方Instagram的追蹤與限時動態標註任務，就能在深澳端月台免費領取刮刮卡一張。這不僅是一張卡片，更是一份保證中獎的心意，獎項內容經過精心挑選，包括能點亮冬夜的香氛蠟燭、營造氣氛的耶誕投影燈、療癒的毛絨小樹玩偶以及多款深澳限定周邊商品。每一份禮物都承載著對旅人的祝福，且數量有限送完為止，讓這趟鐵道之旅在海風之外，更多了一份拆禮物的期待與驚喜。



▲「深澳歡樂卡」驚喜滿滿，香氛蠟燭、耶誕投影燈、毛絨小樹玩偶與深澳限定周邊，為遊客送上暖心節慶好禮

沉浸式光雕隧道換新裝，騎行穿越繽紛耶誕與新年動畫

深澳鐵道自行車最為人津津樂道的體驗，莫過於那條彷彿能穿越時空的隧道。自12月24日起至隔年2月15日，這座人氣光隧道將換上全新的節慶主題新裝，由吉祥物「山野君」施展魔法，將漆黑的隧道點亮成一座夢幻的耶誕跨年樂園。當遊客踩著踏板進入隧道，映入眼簾的將是輪番登場的耶誕樹、可愛雪人、堆疊的禮物盒以及「HAPPY NEW YEAR」的繽紛動畫字樣。流動的光影隨著車行速度變換，彷彿將深澳的海底世界與陸上的節慶歡愉完美融合，無論是想拍攝吸睛的社群美照，或是單純享受沉浸式的視覺饗宴，這段光影騎行都將成為冬季最美好的儀式感回憶。



▲騎進深澳鐵道自行車光隧道，投影燈映照周邊特色景點，彷彿在光影中展開一場深澳小旅行

跨年迎新許願池，豆腐君化身開運使者送限量明信片

隨著2026年的腳步逼近，第三波驚喜將陪伴大家一同跨年。在12月30日至1月4日期間，吉祥物「豆腐君」將搖身一變成為「開運豆腐」，在深澳端月台發送限量的「深澳新年明信片」。遊客可以在明信片上寫下對新的一年的期許與願望，將這份來自山海的祝福寄送給親友或未來的自己。此外，為了響應政府普發一萬元政策，即日起至12月31日止，凡搭乘深澳鐵道自行車並出示乘車QR Code，且單筆消費滿1000元，即可獲得「深澳隨機扭蛋」抽獎機會一次。民眾有機會將可愛的「山野君」或「豆腐君」吉祥物帶回家收藏，讓這趟新北旅遊不僅有美景相伴，更能將滿滿的好運與福氣一併打包帶走。



▲沿著鐵道前行，色彩繽紛的彩繪牆面躍入眼簾，為深澳鐵道自行車旅程增添滿滿童趣與拍照亮點

深澳鐵道自行車「節慶驚喜三連發」

整體活動區間：2025年12月20日 至 2026年2月15日

耶誕限定刮刮卡 (12/20 - 12/28)： 凡搭乘並追蹤官方IG、發限動標註，即可免費領取「深澳歡樂卡」，獎項包含香氛蠟燭、耶誕投影燈等，中獎率100%。

光隧道節慶換裝 (12/24 - 2/15)： 隧道內展出耶誕樹、雪人及HAPPY NEW YEAR等全新動畫光雕。

跨年開運明信片 (12/30 - 1/4)： 搭乘即贈送限量「深澳新年明信片」，可寫下新年願望。

滿額扭蛋活動 (即日起 - 12/31)： 配合普發一萬元政策，搭乘出示QR Code且單筆消費滿1,000元，可抽「山野君」或「豆腐君」吉祥物。

深澳鐵道自行車

營運時間： 每日 10:00 至 17:30 (每30分鐘一班)

購票方式： 深澳鐵道自行車官網、超商 ibon

官方網站： railbike.com.tw

如果覺得深澳的光影隧道還不夠過癮，接下來介紹的這些新北期間限定冬日景點，絕對能延續你的感動

