5場台北市集開逛！華山貓咪市集、復古聖誕市集領軍，台北人搭捷運趕場去。

本週末台北5大市集齊發，華山貓樂園、中山美式聖誕、大稻埕慢光歲末、信義夜間市集、島國森行一次逛。

本週末台北真的很熱鬧，各種風格的市集一次登場！從華山的貓咪文創市集、心中山的美式復古聖誕市集，到大稻埕河畔的冬日浪漫市集，白天可以慢慢逛、晚上也有夜間市集接力登場。想拍照打卡、找療癒小物、吃點熱食暖胃，或只是單純感受年末節慶氛圍，都能找到適合自己的去處，還能一路從市中心玩到河岸與老屋森林，這個週末不妨把時間留給市集。



▲本週末台北市集逛不完，信義區、中山站、華山都有。

▲貓樂園市集將於12月27日、12月28日連續兩天在華山登場。





華山 貓樂園市集

貓奴週末行程先空下來！主打貓咪文創與療癒氛圍的「2025貓樂園冬日和風市集」，將於12月27日、12月28日連續兩天在華山登場，以冬日和風為主題，集結多達51攤嚴選文創與美食品牌，打造專屬貓奴的年末療癒盛典。現場不只有各式貓咪IP周邊、貓系手作與創意點心，還能看到全新4米高黑貓帕克氣偶，拍照打卡就送限量貼紙。



同步推出市集限定IP小物與多款人氣貓用品專屬優惠，包含熱銷貓糧、原肉凍乾與保健品等，消費還能參加集點活動，最高累積10點可兌換多達5款可愛小禮物，讓貓奴逛市集也能滿載而歸，為2025年留下最療癒的貓系回憶。





貓樂園市集 活動資訊

活動日期：2025/12/27~12/28

活動時間：上午11：00-晚上19：00

活動地點：臺北市中正區八德路一段1號 華山1914文化創意園區（忠孝三角）



▲台北華山 貓樂園市集推出市集限定IP小物，現場還有超萌全新4米高黑貓帕克氣偶等你來拍。





中山站 美式復古聖誕市集

聖誕節想換點不一樣的過節氛圍，不妨直奔中山站「美式復古聖誕市集」！即日起一路熱鬧到12月31日，在心中山線形公園登場，集結美式創作、手作設計、聖誕小物與各式美食餐飲，還有微醺美酒陪大家暖暖過節。市集以70、80、90年代的復古元素為主題，從攤位設計到整體氛圍都充滿美式懷舊感，同時又不失摩登時髦。現場加碼規劃主題拍貼機、摩天輪等打卡亮點，新會員下載臺北捷運Go App並完成指定註冊，還能在市集服務臺領取捷運點數與限量聖誕小禮包或拍貼機免費體驗，讓逛市集多了小確幸。





美式復古聖誕市集 活動資訊

活動日期：即日起至12/31

活動地點：中山站心中山線型公園

活動時間：週一至週四15時至21時、週五與週六14時至21時、週日14時至20時



▲中山站 美式復古聖誕市集一路熱鬧到12月31日。





大稻埕 慢光歲末 冬日浪漫市集

歲末想把生活節奏慢下來，不如來一趟「慢光歲末 冬日浪漫市集」。本週好識集選在大稻埕碼頭廣場登場，12月27日、12月28日限時兩天，把冬天最剛好的溫度留在河畔。現場準備了熱食與暖飲，陪大家邊散步邊取暖，還能一次逛到多個精選品牌，從慢烤系美食、手作點心到療癒系小物通通有，讓人一邊吃一邊逛不知不覺就待到天黑。12月27日14時至20時、12月28日13時至19時開逛，很適合約朋友來走走，把冬日限定的浪漫與溫暖，一起收進口袋裡。





慢光歲末冬日浪漫市集 活動資訊

地點：大稻埕碼頭廣場

日期：12/27(六)14:00-20:00；12/28(日)13:00-19:00



▲大稻埕「慢光歲末 冬日浪漫市集」12月27日、12月28日限時兩天。





信義區 大人的夜間遊樂園

十二月的台北最適合夜逛市集，愛手創聖誕市集今年回到微風南山百貨，把信義區變成充滿燈火與節慶感的冬日舞台。活動期間多個時段限定登場，從下午一路熱鬧到夜晚，逛得到聖誕主題手作、市集小物，也能一邊欣賞城市夜景，一邊感受年末專屬的浪漫氛圍。現場以「大人的夜間遊樂園」為概念，讓下班後或假日夜晚多了一個放鬆去處，無論是朋友相約、情侶散步，還是想替自己留下聖誕回憶，都能在微風南山慢慢逛、慢慢感受節慶的溫度。





信義區 大人的夜間遊樂園

活動日期：12/26-28

活動時間：15:00-22:00

地點：台北市信義區松智路17號，微風南山百貨 1樓 戶外廣場

▲信義區聖誕市集「大人的夜間遊樂園」再微風南山周邊廣場。





中正區 島國森行

想把年底的腳步慢下來，別錯過「Mori Market 島國森行」2025年最終場。本週末，市集選在紀州庵文學森林登場，把城市裡的一角變成靜靜呼吸的森林。老屋、樹影、文字與微風交織成剛剛好的午後風景，沿著林間小徑慢慢走，會遇見原創設計品牌、設計職人、咖啡與花藝攤位，像是一場沒有目的地的散步。12月27日至12月28日中午12時到17時免費入場，很適合在歲末給自己一段放空時間，走進城市中的森林，把設計感與生活美學一起帶回家。





島國森行 活動資訊

地址： 臺北市中正區同安街107號，紀州庵文學森林

日期：12/27~12/28

時間：12:00~17:00



▲「Mori Market 島國森行」2025年最終場，本週末在紀州庵文學森林登場。

▲「Mori Market 島國森行」適合在歲末給自己一段放空時間，走進城市中的森林，把設計感與生活美學一起帶回家。

