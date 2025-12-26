> 美食 > 一人獨享泰式套餐！帕泰家泰式酸辣烤魚 軟殼蟹炒河粉個人餐，50元沙嗲串平日省最多。

帕泰家推出最強10款個人獨享餐，一個人也能吃泰菜，結合泰式料理新品與平日限定優惠，主食升級軟殼蟹炒河粉、50元加購雞肉沙嗲串，平日午餐獨享超優惠。

不用揪團吃泰菜！即使是一個人用餐，也能把一頓飯吃得很講究。主打道地泰式料理的「帕泰家」，這次從個人份量出發，於12月24日升級推出「最強10力派個人獨享餐」，鎖定平日一人用餐情境，每套皆搭配開胃小點、每日精選湯品與經典飲品，讓粉絲不用揪人也能輕鬆點餐，除了主餐可以銅板價升級，還有週二週五限定50元沙嗲，讓小資族省一波。

▲帕泰家推出最強10力派個人獨享餐，主打平日一人一套也能完整上桌。（攝影：張人尹）
▲帕泰家推出最強10力派個人獨享餐，主打平日一人一套也能完整上桌。（攝影：張人尹）
▲帕泰家以個人套餐形式，讓粉絲平日也能安心坐下來享受泰式料理。（攝影：張人尹）
▲帕泰家以個人套餐形式，讓粉絲平日也能安心坐下來享受泰式料理。（攝影：張人尹）

話題主食辛香層次到位

這次升級最大亮點，是帕泰家一次補齊話題主食選擇，包含泰式酸辣烤魚、泰炒辣味雞、泰炒辣嫩牛等新品，從辛香、酸辣到鮮味層次一次到位。另搭配既有六款主食，組成十款主餐選項，讓粉絲依照口味偏好自由選擇。特別的是，點購原本的泰式炒河粉，可加價99元升級為軟殼蟹炒河粉，或加價69元換成炭烤豬肉炒河粉，讓熟悉的料理多了不同咬感與香氣變化。

▲帕泰家個人獨享餐加入泰式酸辣烤魚，酸辣層次集中在個人份量中。（攝影：張人尹）
▲帕泰家個人獨享餐加入泰式酸辣烤魚，酸辣層次集中在個人份量中。（攝影：張人尹）


平日限定50元沙嗲加購

除了個人泰式料理套餐之外，帕泰家也幫粉絲推出升級加點主餐優惠，99元可以加購超人氣「芋絲炸雞翅」、「泰式椒麻雞」，直接傷及成雙主餐。此外，在2026年2月13前，每逢週二與週五，凡點購任一個人獨享餐，即可用50元加購炭烤雞肉沙嗲串乙份，換算下來直接打33折，粉絲必點、必衝。

▲帕泰家於指定平日推出50元加購炭烤雞肉沙嗲串優惠。（攝影：張人尹）
▲帕泰家於指定平日推出50元加購炭烤雞肉沙嗲串優惠。（攝影：張人尹）


帕泰家 個人餐新品推薦

泰炒辣味雞：$328元
泰炒辣嫩牛：$338元
泰式酸辣烤魚：$388元
泰式炒河粉，加價69元升級炭烤豬肉炒河粉、加價99元升級軟殼蟹炒河粉。

99元加購推薦
炭烤雞肉沙嗲串、芋絲炸雞翅、泰式椒麻雞


帕泰家週二、週五限定優惠

活動期間：2026年2月13前，每逢週二與週五
活動內容：
每逢週二與週五，凡點購任一個人獨享餐，即可以50元超殺價格加購「炭烤雞肉沙嗲串」 乙份（原價 $149）單桌單次限加購乙份。優惠活動僅限內用。

▲帕泰家以平日限定99元加購方式，讓個人獨享餐吃得更有份量。（攝影：張人尹）
▲帕泰家以平日限定99元加購方式，讓個人獨享餐吃得更有份量。（攝影：張人尹）

不想揪團 獨享餐點必吃推薦

推薦閱讀：海底撈個人火鍋新品牌！海嶼鍋物8款湯底搶先看，一人麻辣鍋 燕麥奶開吃。

推薦閱讀：板橋海底撈麻辣燙新開！易歡美麻辣燙50元開吃，一人份紅糖糍粑 蝦滑超推。

推薦閱讀：一個人也能喝頂級雞湯！法租界三店「参拾尋味」，獨享版十年一湯黃金雞湯必衝。

