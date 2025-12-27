台北開心果控衝！Double V 開心果週回歸，11款開心果冰淇淋先吃開心奶酒。

台北義式冰淇淋話題更新！Double V 十週年改裝登場，人氣「開心果週」強勢回歸，11款開心果冰品成為討論焦點。

開心果控這波不能錯過！迎來品牌十週年的台北義式冰淇淋 Double V，在2025年以全新空間樣貌與人氣企劃同步登場，不只邀請本事空間製作所重新規劃店內動線與氛圍，讓吃冰這件日常小事多了設計感與儀式感，去年掀起排隊熱潮的「開心果週 Pistachio Week」目前正限時進行中。這次一口氣推出11款開心果冰品，從單一產區到創意口味完整呈現，成為近期台北開心果冰品話題焦點。

▲Double V開心果週共推出11款開心果冰淇淋新品。(攝影：鄭雅之) ▲Double V開心果週只到12/28，週末把握最後機會吃。(攝影：鄭雅之)





Double V 一匙義式冰淇淋化成空間設計

全新亮相的 Double V 店內空間，以「一匙義式冰淇淋」作為設計靈感，將 Gelato 的圓潤弧線轉化為櫃台與立食桌語彙，並融入義大利建築與教堂穹頂常見的拱形結構，讓整體空間在柔和曲線中展現歷史感與當代感並存的層次。材質選用深色木質夾板，低調紋理呼應品牌邁入十週年的成熟定位，鏡面設計則放大空間感受。動線上新增外帶窗口與20格冰桶配置，讓點餐與取冰更順暢。

▲全新亮相的 Double V 店內空間，以「一匙義式冰淇淋」作為設計靈感。





Double V開心果週！ 五大產區開心果一次吃懂差異

在開心果週期間，最受關注的就是單一產區開心果義式冰淇淋。主廚 Willson 精選義大利、西班牙、土耳其、伊朗與美國五大產區，讓每款冰品都呈現截然不同的香氣與口感。義大利西西里展現礦物鹹感與柔順堅果奶香，伊朗則以厚實果油香氣取勝，西班牙帶有微酸與青草調性，土耳其呈現深沉堅果風味，美國則香氣濃烈結構紮實，讓人用味蕾環遊產地。

▲義大利西西里開心果展現礦物鹹感與柔順堅果奶香，伊朗開心果則以厚實果油香氣取勝。(攝影：鄭雅之)





創意開心果冰品玩出更多層次

除了單一產區系列，開心果週同時推出6款創意冰品，透過不同冰品型態放大開心果的多樣表情。像是結合紅橙鑽石冰的清爽組合，帶來冷冽又明亮的口感對比，加入香烤堅果則讓堅果香氣更立體。含酒精版本透過奶酒堆疊成熟風味，還有以鑽石冰搭配優格與布里歐的吃法，呈現冷熱交錯的義式日常，最後以全開心果製作的凍糕，完整展現層層堆疊的開心果宇宙。

▲Double V首次推出西西里早餐，西西里鑽石冰搭配希臘優格、羅勒油與布里歐麵包。(攝影：鄭雅之) ▲Double V推出6款創意冰品，透過不同冰品型態放大開心果的多樣性。(攝影：鄭雅之)

Double V 開心果週 Pistachio Week

活動期間：即日起至12月28日

地點：台北市大安區延吉街234號

營業時間：

週四、週五 15：30～21：00

週六、週日 13：30～21：00「週日至20：30」

公休日：每週一至週三固定店休





Double V開心果週必吃推薦

單一產區開心果義式冰淇淋

1、義大利西西里開心果

礦物感鹹香明顯，搭配柔順堅果奶香，風味細膩平衡



2、伊朗開心果

色澤綠中帶黃，果油香氣厚實，帶有些許穀物調性



3、西班牙開心果

淺綠色調，微酸果仁風味與青草氣息交織，清爽明亮



4、土耳其開心果

鮮綠色澤，呈現傳統中東系深沉濃郁的堅果香氣



5、美國開心果

香氣濃烈集中，口感結構紮實，風味存在感高



主廚創意開心果冰品

6、開心果爽

開心果 Gelato 結合西西里紅橙鑽石冰，清爽與濃郁一次入口





7、開心一夏

開心果 Gelato 拌入香烤夏威夷果，雙堅果香氣層次堆疊



8、開心奶酒

加入雙塔愛爾蘭奶酒的開心果 Gelato，帶有成熟酒香「含酒精」



9、西西里開心果雪酪

以杏桃甜香與佛手柑酸味點綴，清爽中帶有果香層次



10、西西里早餐

西西里鑽石冰搭配希臘優格、羅勒油與布里歐麵包，冷熱甜鹹一次完成



11、開心桃桃凍糕

全開心果製作的凍糕，從基底到內餡層層呈現不同開心果狀態





最新甜點跟著吃！

更多Double V 開心果週照片

▲精選義大利、西班牙、土耳其、伊朗與美國五大產區開心果，讓每款冰品都呈現截然不同的香氣與口感。(攝影：鄭雅之) ▲Double V推出五大單一產區開心果義式冰淇淋。

▲Double V將 Gelato 的圓潤弧線轉化為櫃台與立食桌語彙，並融入義大利建築與教堂穹頂常見的拱形結構。