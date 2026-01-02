茶文化市集！210場茶席「萬茶盛典」只有2天快閃，森林系茶市集超愜意。

茶文化市集登場！《萬茶盛典》2天限定快閃苗栗，集結210場茶席、特色茶品牌與山中市集體驗。

如果你喜歡在週末慢慢走、邊喝茶邊逛市集，那一定不能錯過隱身苗栗山丘的「萬茶盛典」茶文化嘉年華！由POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘所舉辦的首屆《萬茶盛典》茶文化嘉年華，將於2026年1月10日與1月11日登場，把茶席、市集與生活美學融合成一座療癒系茶文化市集。兩天活動規劃210場茶席、8場講堂與多元體驗，集結台日茶人、新世代品牌與風格職人，讓人能在自然裡慢慢喝茶、隨興逛市集，用自己的步調感受茶文化的溫度。



▲苗栗寶元紀之丘「萬茶盛典」茶文化嘉年華將於1月10日與1月11日登場。

▲苗栗寶元紀之丘「萬茶盛典」連續2天準備210場茶席迎接茶控到來。





苗栗山丘裡的療癒系茶文化市集

「萬茶盛典」的茶文化市集，集結多家風格鮮明的茶與生活品牌，讓逛市集變成一趟風味探索之旅。現場能遇見擅長轉譯當代茶語言的金默藍，也能品嚐徐耀良茶園以傳統工法製作、產量稀少的東方美人茶，或跟著女兒不懂茶認識台東紅烏龍的土地風味。從台灣農林的茶樹風味體驗，到蕪時、COFE等品牌帶來的茶生活提案，讓市集不只是買東西，而是邊走邊認識茶的不同樣子。



▲落羽松步道將化身茶風格市集，超愜意的森林系市集讓都市人放鬆身心。





逛市集也能坐下來的一期一會茶席

這場茶文化市集最迷人的地方，在於走著走著就能停下來喝一席茶。活動兩日於市集動線中安排210場室內外茶席，從烏龍、普洱到紅烏龍調飲輪番登場，讓逛市集不再只是路過，而是隨時能坐下來感受茶香。現場也邀請日本茶界重量級人物櫻井真也與米田恭子來台，帶來限量茶席與講堂，從焙茶、日本茶文化到台日百年茶緣，讓市集多了一層文化交流的深度。

▲隱身在苗栗的寶元紀之丘，園區中「Play Studio」將規劃新世代五感茶體驗。





新世代茶文化與器物美學一起逛

「萬茶盛典」也把新世代茶文化與器物美學自然融入市集之中。由新茶世代品牌打造的75分鐘感官茶體驗，透過嗅覺、味覺與情境互動，重新定義喝茶這件事。同時規劃「一席之間」茶生活器物展，邀請林永勝、鄭婉婉、周欣玓、美人瑜等創作者，將茶器、工藝與日常使用連結起來。從喝的到用的，一邊逛市集一邊理解茶文化如何走進生活，讓整趟行程自然又療癒。



▲現場將由董事長推出「茶緣雅集」款待茶席，採預約登記入席，無用再額外付費。

▲「萬茶盛典」茶文化嘉年華將帶來廣受年輕族群歡迎的「新茶世代 Next-Gen」五感體驗。

苗栗萬茶盛典 茶文化市集 活動資訊

活動時間：2026年1月10日、1月11日 10:00-18:00

活動地點：POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘





苗栗萬茶盛典 茶文化市集 活動票價

全日茶文化通行Pass：2,800元

雙場任選體驗套票：1,800元

全日遊園券：1,000元 含800元抵用

半日遊園券：800元 含600元抵用

12歲以下孩童免費入園





苗栗萬茶盛典 茶文化市集 特色整理

210場茶席規模罕見

兩天共安排210場室內外茶席，從台灣六大茶系、普洱、生熟茶到紅烏龍調飲，逛市集的同時就能隨時坐下來喝一席茶。





不只是喝茶活動，而是把茶席、市集、音樂與山丘自然融合，適合慢慢走、慢慢逛的一日療癒行程。





可在市集中遇見金默藍的新世代茶風味實驗、徐耀良茶園的稀有東方美人、女兒不懂茶的台東紅烏龍，以及台灣農林從茶樹到製程的完整體驗。





日本櫻井焙茶研究所創辦人櫻井真也、生活美學代表米田恭子首度來台，帶來限量茶席與大師講堂。





透過嗅覺、味覺與情境設計，重新認識茶的風味與情緒，適合想用不同方式接觸茶文化的年輕族群。





集結林永勝、鄭婉婉、周欣玓、美人瑜等創作者，將茶器、陶藝與生活使用感結合，逛市集也能看見工藝美學。





平塚牧人與 Bar Mood Taipei 聯手推出茶風味甜點與茶調飲，還能喝到咖啡大師林東源打造的普洱茶咖。





苗栗景點順遊玩！

更多萬茶盛典 茶文化嘉年華照片

▲「女兒不懂茶」帶大家親自品飲五款紅烏龍。