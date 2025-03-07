苗栗自然景點7選推薦！地勢靠山面海的苗栗，假日出遊來走森林步道、到海邊看海景，四季也有櫻花、繡球花、油桐花等花海可以觀賞，近期有炮仗花、繡球花盛開，想來賞花就趁早規畫好，這次窩客島特別整理7個「苗栗自然景點」，不僅有網美每年必拍的花海景點，也有被豐富綠植環繞的森林系步道、竹林小徑，以及海景步道等，假日就揪親朋好友來玩一趟苗栗自然景點。



▲苗栗景點必玩自然系推薦7選，苗栗森林系步道、繡球花花海、炮仗花花牆一次玩 / WalkerLand窩客島整理



▲苗栗自然景點7大必拍，春季繡球花花海、銅鑼炮仗花海公園趁花季先拍 / WalkerLand窩客島整理



苗栗春季賞花景點推薦：銅鑼炮仗花海公園、花露農場

近期假日到苗栗旅遊，可以來打卡春季限定的炮仗花，必去賞花勝地「銅鑼炮仗花海公園」，一整排橘色花牆瀑布長達上百公尺，園內步道兩旁也種了山櫻花，如果運氣好的話，可以一次收穫山櫻花、炮仗花花海；苗栗賞花必去的超人氣「花露農場」，一年四季都有不同的花卉盛開，除了常見花卉外，目前官方粉專也預計繡球花即將在3-6月登場，也有繡球花造型冰淇淋，讓你邊觀賞繡球花、邊打卡拍美照。



▲苗栗春季賞花景點推薦：銅鑼炮仗花海公園 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗春季賞花景點推薦：花露農場 /阿萍阿裕玩樂誌 提供、WalkerLand窩客島整理



森林系苗栗步道景點推薦：泰安竹林秘境、水濂橋步道、蓬萊溪護魚步道

IG網美最愛的竹林秘境，苗栗也能拍到！兩旁種滿高聳竹林樹蔭的「泰安竹林秘境」，綿延的竹林隧道、綠色長廊彷彿看不到盡頭，幽靜的氛圍吸引許多旅客、網美來打卡；另外也有「水濂橋步道」、「蓬萊溪護魚步道」，沿途幾乎都有綠蔭遮蔽、溪水相隨，而且有鋪設木棧道，是小孩也能輕鬆完工的森林系步道。



▲森林系苗栗步道景點推薦：水濂橋步道 /遇見天使 Angela 提供、WalkerLand窩客島整理



▲森林系苗栗步道景點推薦：蓬萊溪護魚步道 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗景觀步道景點推薦：半天寮好望角、馬那邦山步道

想一邊看風景，一邊踏青健行的話，則有海景步道「半天寮好望角」，階梯式步道沿著山稜線建造，步道兩側圍繞著青綠草叢，沿途都能看到遠處的海岸，建議傍晚時刻來，不用怕被大太陽曝曬，還能順道觀賞夕陽海景；苗栗景觀步道勝地「馬那邦山步道」，沿途觀賞遠方山嵐，運氣好的話，還能看到雲海，是適合新手挑戰的小百岳。



▲苗栗景觀步道景點推薦：半天寮好望角 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗景觀步道景點推薦：馬那邦山步道 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理



銅鑼炮仗花海公園 位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道

完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【苗栗景點】銅鑼炮仗花海公園．絕美炮仗花海瀑布+山櫻花小徑!



花露農場 Flower Home 位置資訊

地址：苗栗縣卓蘭鎮

電話：04-2589-1589

完整介紹由部落客「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島分享：【苗栗卓蘭旅遊】「花露休閒農場」風情萬種「繡球花季」賞花景點推薦|季節限定超豔麗的森林花園



泰安竹林秘境 位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：苗栗》竹影婆娑烏嘎彥｜相見恨晚的【泰安竹林密境】青蔥翠綠唯美場景，猶如俠客隱居處，零難度人人可挑戰



水濂橋步道 位置資訊

地址：新竹縣峨眉鄉

電話：03-580-0689

完整介紹由部落客「遇見天使 Angela」於窩客島分享：清幽好走!水濂橋步道自然唯美 綠意盎然很悠閒! - 遇見天使~Angela



半天寮好望角 位置資訊

地址：苗栗縣後龍鎮

電話：03-772-1381

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：苗栗後龍景點 ❙ 半天寮好望角 ❙ 絕美海景步道、順遊海角樂園賞夕陽!



蓬萊溪護魚步道 位置資訊

地址：苗栗縣南庄鄉124縣道106號

電話：03-782-4570

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：苗栗南庄「蓬萊溪護魚步道」，適合親子健走的觀魚步道!



馬那邦山步道 位置資訊

地址：苗栗縣大湖鄉

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【馬那邦山步道】苗栗小百岳賞楓秘境，遠眺雲海聖稜線。珠湖登山口O型路線 - 貪吃猴的幻想