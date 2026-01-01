7-11巨無霸雞排開賣！270克重量級大雞排8門市搶先賣，再吃7-11番茄醬爆汁熱狗。

7-ELEVEN跨年期間推出哈燒專櫃與門市多款新品與優惠，包含重量級大雞排、炭烤風味大雞腿、葡式千層蛋塔，新品亨氏番茄醬爆汁熱狗，成為年末聚會的便利熱食選擇。

小七開賣大雞排！7-ELEVEN超人氣炸物、烤物專區「哈燒專櫃」這次推出多款期間限定熱食，包含限定門市搶先販售的270克重量級大雞排，還有全台哈燒專櫃同步優惠的「炭烤雞腿、葡式千層蛋塔」，同時還有門市不限店的「番茄醬爆汁熱狗」同步開賣，讓粉絲在年末與元旦期間，能夠吃得更爽、更方便。



▲7-ELEVEN哈燒專櫃提供多款炸物、烤物，並不定期推出優惠，是粉絲們最方便的療癒選擇。





限定門市搶先開賣大雞排

▲7-ELEVEN於限定哈燒專櫃門市，跨年期間搶先販售重量級大雞排，每片270公克主打古早味椒鹽風味。

7-ELEVEN哈燒專櫃原先就提供多款炸物、烤物等邪惡美食，除了蜜汁雞排、炸雞等選擇，這次更升級推出「重量級大雞排」，每片重達270公克，選用在地雞胸肉，搭配獨家秘製調味，裹上特製炸粉後炸至金黃酥脆，再撒上椒鹽，呈現熟悉的古早味口感。這次「重量級大雞排」於交轉站、幹道型門市等8間哈燒專櫃門市搶先販售，讓粉絲們出遊時在機場、服務區等門市有機會能嚐鮮。





哈燒專櫃雞腿蛋塔多件優惠

▲7-11先前曾推出蜜汁雞排，這次再推大雞腿、大雞排搶話題。

門市熱狗新品同步登場

▲7-ELEVEN推出門市新品亨氏番茄醬爆汁熱狗，番茄醬直接融入熱狗中，呈現酸甜多汁口感。



▲7-ELEVEN亨氏番茄醬爆汁熱狗於指定期間，搭配OPENPOINT APP推出加價優惠，吸引嚐鮮粉絲。





除了重量級大雞排，全台近百家7-ELEVEN哈燒專櫃同步推出多件優惠，炭烤風味大雞腿選用195公克以上帶骨雞腿，醃漬24小時後高溫烘烤，主打外皮香脆、肉質多汁，12月10日至2026年02月03日享第二件9折。葡式千層蛋塔則於12月24日至2026年01月06日推出第二件省10元優惠。除了哈燒專櫃，7-ELEVEN門市同步推出新品亨氏番茄醬爆汁熱狗。透過比例設計，將經典亨氏番茄醬直接融入熱狗中，讓粉絲在不需額外沾醬的情況下，品嚐到蕃茄酸甜與肉香層次。2025年12月24日至2026年01月06日，搭配OPENPOINT APP優惠推出期間限定，會員可使用 1 點加 34 元搶先嚐鮮。重量級大雞排：89元，限定門市搶先開賣：泰安綻、泰安一、關北站、清水綻、嘉鐵、松機、璟觀、山腳。炭烤風味大雞腿：65元，12月10日至02月03日第二件9折。葡式千層蛋塔：40元，12月24日至01月06日第二件省10元。售價：38元優惠活動期間：2025年12月24日至 2026 年 1 月 6 日優惠內容：OPENPOINT APP：「亨氏番茄醬爆汁熱狗」享 優惠 1 點加 34 元（限量1萬組）門市優惠：熱狗與大亨堡任選兩件享 88 折優惠(不包含大亨堡夾心麵包)