黑白大廚金度潤、阿舍食品聯手打造DO KIM！首波主打紫蘇油牛肉烏魚子乾拌麵。

曾經隨身帶著阿舍乾麵被抓包，米其林主廚金度潤如今正式攜手阿舍推出新品牌，這碗神級拌麵讓人等不及。

Netflix人氣料理競賽節目「黑白大廚」不僅在全球掀起了一股美食實境秀熱潮，更讓許多擁有精湛技藝的主廚走入大眾視野，其中以獨特瞇瞇眼造型被網友暱稱為「賤兔」的米其林一星主廚金度潤，憑藉著對食材近乎偏執的堅持與深厚的職人底蘊，深受台灣觀眾喜愛，台灣麵食領導品牌阿舍食品正式宣佈一項重磅消息，將與這位韓國頂尖主廚展開深度戰略合作，雙方共同合資打造全新全球品牌「DO KIM」，這場跨越國界的美味聯姻預計將於2026年第一季正式與消費者見面，首波將重現主廚在節目中的經典風味。

▲米其林星級主廚金度潤與招牌紫蘇油乾拌麵產品，預計2026第一季將隆重上市



因黑白大廚結緣的跨國美味與阿舍食品的意外相遇

這段台韓跨國美食緣分的起點充滿了戲劇性的轉折，源於金度潤主廚在錄製「黑白大廚」節目期間，被眼尖的網友與阿舍團隊發現他竟然隨身攜帶「阿舍牛肉麵」作為私房補給品，這個意外的驚喜曝光不僅在網路上引發熱烈討論，更成為雙方正式敲定合作的關鍵推手，阿舍團隊早在節目第一季播出時，就注意到了這位外型神似卡通人物「賤兔」且熱愛台灣味的主廚，隨即展開初步交流與產品分享，直到第二季節目熱潮持續延燒之際，雙方確認了彼此對於麵食工藝的共同願景，進而促成了這次深度合作的契機，金度潤主廚更強調這並非一般的品牌代言，而是他對於「健康美味」理念的極致延伸。

▲金度潤主廚重現劇中經典餐點「紫蘇油牛肉烏魚子乾拌麵」

韓國三大製麵專家親自操刀DO KIM展現米其林級工藝

金度潤主廚在韓國美食界享有極高聲譽，被譽為「韓國三大製麵專家」之一，他所主理的餐廳「Yun Seoul」更獲得米其林一星殊榮，在節目中他為了追求極致口感，甚至不惜重資將專屬訂製的製麵機帶到比賽現場，展現出對麵體純粹度近乎偏執的要求，也正是這份堅持讓他愛上了阿舍食品的麵體，特別是阿舍業界首創的低溫乾燥非油炸技術，能夠保留純粹麥香與健康口感，這正是他一直在尋找的理想載體，全新合資品牌「DO KIM」名稱取自金主廚的名字，象徵著道地的韓國精神與匠心職人堅持，產品從醬料的層次堆疊到麵體的嚼勁比例，全數由金主廚親自操刀研發，力求讓消費者在家中也能輕鬆復刻米其林等級的精緻饗宴。

首波主打紫蘇油牛肉烏魚子乾拌麵預計2026年第一季上市

對於期待已久的饕客來說，最令人興奮的莫過於「DO KIM」的首波產品陣容，品牌將以金主廚標誌性的「韓式美學」為基底，結合阿舍獨家的風乾麵體技術，重現他在劇中的經典餐點「紫蘇油牛肉烏魚子乾拌麵」，這道料理將透過金主廚對食材原味的敏銳度，展現出紫蘇油特有的清香與頂級佐料的完美融合，阿舍食品與金主廚期望透過這次合作，打破速食麵與高級料理的界線，讓方便麵也能擁有餐廳級的品質，全新品牌預計於2026年第一季率先在台灣與韓國同步亮相，並計畫進一步擴展至全球市場，這場由一碗牛肉麵促成的跨國聯名，勢必將在未來的快煮麵市場投下一顆美味震撼彈。

▲米其林星級主廚金度潤與招牌紫蘇油乾拌麵產品，預計2026第一季將隆重上市



DO KIM紫蘇油牛肉烏魚子乾拌麵

上市時間：預計2026年第一季

首波產品：紫蘇油牛肉烏魚子乾拌麵

想知道更多黑白大廚在台灣的私藏清單，絕對不能錯過以下這些報導

推薦閱讀：黑白大廚素食生魚片！嵩sung聯名林熙元主廚6大料理，魷魚泡菜冷麵必吃。

推薦閱讀：7-11姨母烤海苔開賣！黑白大廚姨母烤海苔來台，77折衝小七掃貨。



