那魯灣7-11居然不在台東！A-Lin跨年玩哏成真，7-ELEVEN那魯灣門市神還原歌詞。

跨年後腦海揮之不去的旋律，竟在烏來超商實體化，店長反應快到網友跪求找本尊代言，這波操作真的太懂玩。

被網友譽為全台含金量最高的台東跨年晚會雖然已經落幕，但話題效應卻持續在網路上發酵，其中身兼演唱會導演的天后張惠妹帶領眾星回鄉開唱，不僅嗨翻現場，更創造了許多經典名場面，而最受網友熱議的橋段，莫過於歌手A-Lin在舞台上即興改編經典曲目《娜魯灣情歌》，她當時神來一筆脫口唱出「那魯seven eleven」，這句超洗腦的歌詞瞬間引爆全場笑聲，相關影片更在社群平台Threads上瘋傳，成為今年跨年夜最強大的迷因哏。



▲全台最有聲音的超商在烏來。7-11那魯灣門市跟風A-Lin神操作 圖／7-ELEVEN那魯灣門市提供；窩客島整理

7-ELEVEN那魯灣門市搭上A-Lin熱潮，官方小編火速回應

隨著這句魔性歌詞在網路上不斷被轉發，嗅覺敏銳的7-ELEVEN官方團隊也迅速作出回應，他們日前在官方社群Threads上貼出了一張旗下門市的照片，並幽默引用了A-Lin的改編歌詞寫下「那魯seven eleven」，眼尖的網友立刻發現這家門市的店名竟然真的就叫作「那魯灣門市」，這個驚喜的巧合讓許多粉絲大讚官方小編實在太懂玩，這則貼文也立刻引發網友朝聖，許多人紛紛留言表示這張圖片彷彿自帶音效，只要看到店名腦中就會自動播放A-Lin的歌聲。

烏來山區驚見歌詞實體化，門市橘色標語成最新打卡點

這股「那魯灣」風潮並沒有就此停歇，7-ELEVEN那魯灣門市展現了驚人的行動力，根據最新的現場照片顯示，店家已經在門市外的木製休憩區貼上了全新的橘色宣傳標語，上面清楚印著「那魯one那魯two那魯7-ELEVEN」以及「歡迎光臨那魯灣門市」的字樣，店家直接將跨年舞台上的即興玩笑變成了實體裝飾，這種超快速的行銷反應讓網友們看了直呼過癮，不少民眾笑稱店長的手速簡直比搶演唱會門票還快，這也讓原本只是單純提供補給的便利商店，瞬間變身成為自帶流量的觀光景點。

隱身烏來溫泉街的特色門市，網友接力玩哏許願代言

值得注意的是，這間因為A-Lin而爆紅的「7-ELEVEN那魯灣門市」其實並不在台東，而是位於新北市烏來區的溫泉街上，該門市外觀裝飾著富有原住民風格的馬賽克拼貼磁磚，描繪著壯麗的瀑布與原民人像，與烏來當地的溫泉觀光氛圍完美融合，如今因為一句歌詞爆紅，許多網友開始發揮創意接力留言，有人笑稱全台門市應該依序改成那魯one和那魯two，也有粉絲強烈敲碗建議7-ELEVEN應該直接邀請A-Lin擔任2026年的年度代言人，甚至有人開玩笑說進門時如果沒有唱這句歌詞，自動門可能不會打開，這波由天后帶起的風潮，預計將為烏來老街周邊帶來新一波的打卡人潮。





7-ELEVEN 那魯灣門市

地址：新北市烏來區溫泉街80號

除了這家自帶音效的超商，烏來其實還有這些隱藏版玩法等你來發掘

推薦閱讀：開工上班必看！星巴克CoCo買一送一，7-11買7送7、全家抹茶拿鐵第2杯10元，1/2優惠懶人包。

推薦閱讀：三麗鷗春節禮盒！7-11超過50款2026春節禮盒，達摩吉伊卡哇、史努比爆米花桶必收。