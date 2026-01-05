> 生活 > 好市多會員年費漲價！好市多會員年費調漲通通1500元，續約年費 免費家庭卡方式一次看。

2026-01-05 15:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:好市多
會員年費調整成為近期不少粉絲關注的重點議題，2026年起多種會員卡費用同步變動，續約時間點不同，實際繳交金額與可否申請免費家庭卡也會出現差異。
好市多會員卡年費漲到1500元！好市多會員都在關注的「年費」這次正式調漲，粉絲們一定要知道。台灣好市多即日起正式公告，3大會員卡「金星會員、商業主卡、商業副卡」年費通通調漲至1500元，最多調漲金額600元，續約年費、免費家庭卡權益有沒有受影響，窩客島一篇帶你看懂。
▲會員年費即將調整，金星會員、商業主卡與商業副卡自2026/4/1起統一採用新年費標準，成為近期會員最關注的制度變動之一。
好市多會員年費調漲至1500元

台灣好事多發出公告，為了以合理價格持續提供會員高品質的商品於服務，將在2026年4月1日起，針對3類會員卡年費皆有調整，「金星會員」年費自1350元調漲至1500元、「商業主卡」年費自1150元調漲至1500元，而「商業副卡」則從900元調漲至1500元，調漲幅度最大。
▲年費調漲後，不論會員卡到期時間，只要在2026年4月起續約，都將以新價格計算，相關續約規則也成為粉絲討論焦點。圖片來源：好市多
好市多會員年費調漲 續約 免費家庭卡影響

好市多公告補充，不論會員卡什麼時候到期，只要是在2026年4月起續約會員卡，則通通以「調漲後」的價格計算年費，並且每位商業副卡都可以有一張免費家庭卡。但是，如果是會員卡在2026年4月到期的會員，可以提前在3月份申請續約，並以「調漲前」舊年費價格計算，而使用舊年費就不能再申請免費家庭卡。
▲商業副卡仍可申請一張免費家庭卡，但若選擇在2026年3月提前續約、使用舊年費，則不適用免費家庭卡權益，續約時機影響實際權利。（攝影：張人尹）
好市多會員年費漲價資訊

調漲時間：2026年4月1日起
調漲價格：
金星會員：原1350元，調漲至1500元
商業主卡：原1150元，調漲至1500元
商業副卡：原900元，調漲至1500元

注意事項：
1、自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡。（惟於2026年3月（含3月）之前新申辦或申請續約商業副卡，且適用舊會員年費者，無法再申辦一張免費家庭卡。）

2、到期月份為2026年4月（含4月）之後月份會員，無論係何時申請續約，將以新會員年費計算。
（惟2026年4月份到期會員，如提前於3月份申請續約者，仍適用舊會員年費。）

3、已過期會員但於2026年4月（含4月）之後辦理續約者，皆以新會員年費計算。

