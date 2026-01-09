黑白大廚安成宰代言！白蘇維濃檸檬Highball登台，7-11獨家開賣優惠搶先看。

還在羨慕韓國朋友嗎？這款讓安成宰都說讚的百萬銷量調酒終於登台，不用飛出國，現在走進巷口小七就能輕鬆擁有

隨著Netflix料理實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」在全球掀起熱潮，節目中的評審不僅以犀利點評著稱，其對味道的極致追求更成為觀眾津津樂道的話題。其中韓國首位米其林三星主廚安成宰，憑藉著對料理完成度的一貫堅持，成為了品質保證的代名詞。近期這位三星主廚親自參與研發並代言的一款「白蘇維濃檸檬Highball調酒」，在韓國便利商店GS25甫一上市便創下驚人銷售紀錄。如今這股風潮正式吹進台灣，自1月7日起這款話題調酒將在全台7-11獨家開賣，讓台灣民眾不用飛往韓國，也能品嚐到讓嚴格評審都點頭認可的微醺滋味。

▲安成宰代言「白蘇維濃檸檬Highball」在韓國GS25便利商店兩個月狂銷百萬瓶 / 圖／GS25提供；窩客島整理



韓國GS25狂銷百萬瓶的銷售奇蹟與MZ世代狂熱

這款由安成宰主廚代言的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」，在韓國市場推出後立即引發轟動。根據統計數據顯示，該產品在韓國GS25便利商店上市短短2週內便售出30萬瓶，更在2個月內突破100萬瓶的驚人銷量，躍升為GS25便利商店Highball品類的銷售冠軍。這股搶購熱潮不僅帶動了該通路整體Highball銷售量較去年同期成長超過90％，更在韓國年輕的MZ世代間掀起打卡風潮。許多韓國網友品嚐後紛紛表示，這款調酒的細緻度與平衡感，完全體現了三星主廚的高標準，難怪能獲得安成宰的親自推薦。

▲黑白大廚安成宰代言的「白蘇維濃檸檬Highball」於1月7日在台灣7-11獨家開賣 圖／GS25提供；窩客島整理

紐西蘭白酒基底與真檸檬切片的清爽結合

能讓米其林三星主廚點頭認可，這款Highball的用料與製程自然馬虎不得。產品嚴選來自紐西蘭最經典產區馬爾堡的白蘇維濃白葡萄酒作為基底，該產區的白酒向來以熱帶水果、柑橘香氣及獨特的草本氣息聞名於世。製作過程中將酒精濃度34.5％的原液白葡萄酒，佐以新鮮檸檬切片調和，最終呈現出酒精濃度4.5％的清爽Highball。與市面上常見的調酒不同，它堅持不添加任何人工香料，保留了白葡萄酒天然的酸度與香氣，在檸檬的酸爽、氣泡的乾爽口感以及適度的甜味之間，取得了完美的平衡點。

炸雞配啤酒已過時 三星主廚推薦全新餐佐酒搭配

提到韓國飲食文化，大眾往往聯想到「炸雞配啤酒」的經典組合，但安成宰主廚卻提出了不同的見解。身為炸雞愛好者的他直言，炸雞配啤酒的時代正在慢慢過去，這款「白蘇維濃檸檬Highball調酒」才是新一代的百搭選擇。安成宰認為這款Highball擁有絕佳的解膩效果，不僅適合搭配原味或微辣的韓式炸雞，對於帶有油脂與鮮味的披薩、漢堡，甚至是口味厚重的麻辣燙，都能產生相輔相成的美味化學反應。他更私心推薦希望能感受這款調酒獨特魅力的老饕，務必嘗試純飲，感受那份經過三星主廚認證的純淨口感。

▲韓國GS25兩個月狂銷百萬瓶，紐西蘭白酒基底搭配新鮮檸檬，米其林三星主廚推薦搭配炸雞、麻辣燙最對味 圖／GS25提供；窩客島整理



7-11獨家開賣資訊與限時優惠活動

對於渴望嚐鮮的台灣消費者而言，現在正是入手的最佳時機。這款備受矚目的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」，建議售價為每瓶169元，自1月7日起已在全台7-11門市獨家上架。為了慶祝新品登台，7-11特別推出限時嚐鮮優惠，凡於1月7日至1月12日期間購買，可享2件79折、4件75折的超值折扣。無論是想跟上「黑白大廚」的流行話題，或是尋找週末聚會的佐餐新歡，這款由安成宰主廚把關的優質調酒，絕對是近期超商貨架上不容錯過的亮點。

安成宰代言「白蘇維濃檸檬Highball」新品上市優惠

活動時間： 2025年1月7日至1月12日

活動內容： 新品上市期間，購買「白蘇維濃檸檬Highball調酒」（建議售價169元/瓶），可享2件79折、4件75折優惠。全台7-ELEVEN門市獨家