GODIVA今年很東方，攜手京都上賀茂神社推出馬年限定巧克力，內附繪馬卡片超有收藏價值。

馬年最強聯名！GODIVA攜手京都上賀茂神社推出馬年限定巧克力，期間限定想為自己日點好運的手腳要快喔。

你絕對無法想像這次的聯名有多狂，GODIVA與上賀茂神社攜手推出馬年限定巧克力，在全日本GODIVA店舖、GODIVA café及GODIVA線上商店期間限定販售。馬年限定的巧克力造型可愛、寓意吉祥，還附馬年的繪馬卡片，好想收藏。

馬年限定巧克力

2026年GODIVA創立100週年，因此推出馬年的新年收藏巧克力。包裝採用白馬設計，內含騎馬的Lady Godiva造型巧克力。同時，也特地與世界文化遺產、京都最古老神社之一的上賀茂神社合作，再附有上賀茂神社的「祈願繪馬」，極具收藏價值。非常特別的是，GODIVA還特地在Lady Godiva造型的白巧克力中隨機封入特別款式，如果打開盒子，發現馬上有淡藍色的愛心，即為大獎，象徵這一年都會順利。



▲2026年GODIVA創立100週年，與世界文化遺產、京都最古老神社之一的上賀茂神社合作推出馬年巧克力，再附有上賀茂神社的「祈願繪馬」，極具收藏價值。





上賀茂神社

上賀茂神社正式名稱為「賀茂別雷神社」，為京都最古老神社之一。境內擁有2棟日本國寶、41棟重要文化財，同時也是UNESCO的世界文化遺產。神社自古傳承多項與馬相關的神事，以與馬的淵源聞名。



▲上賀茂神社為京都最古老神社之一，境內擁有2棟日本國寶、41棟重要文化財，也是UNESCO的世界文化遺產。





白巧克力 覆盆子橙甘納許

覆盆子橙甘納許包裹於白巧克力中，呈現酸味與甜味的平衡口感。Lady Godiva造型白巧克力上若有淡藍色愛心，即為中獎，象徵2026年都會順利。

▲打開若看到Lady Godiva造型白巧克力上有淡藍色愛心即為中獎，象徵2026年都會順利。





牛奶巧克力 榛果帕林內

GODIVA使用皮埃蒙特產的榛果來製作帕林內（指將杏仁果或榛果等堅果表面焦糖化的成品），再包裹於牛奶巧克力中。咬下的瞬間可享受到牛奶巧克力的甜味與榛果的香氣。

▲使用皮埃蒙特產的榛果來製作帕林內，再包裹於牛奶巧克力中。





黑巧克力 焦糖

GODIVA將鹹味焦糖甘納許包裹於黑巧克力中，以此呈現出成熟的口感。

▲將鹹味焦糖甘納許包裹於黑巧克力中，以此呈現出成熟的口感。





新年幸運組合

新年幸運組合3粒裝售價為1,674日圓，如果你想要和朋友共享，建議可以入手6粒裝，價格為3,078日圓。

▲想要和朋友共享，建議可以入手6粒裝。





繪馬

繪馬卡片來自賀茂神社。卡片上有「9匹馬」由於日文中9匹馬一起前進的「一切順利」諧音，特別可愛，熱愛諧音梗的台灣人怎麼能錯過呢？

▲卡片上有9匹馬由於日文中9匹馬一起前進的「一切順利」諧音。





商品資訊

商品名稱：新年幸運收藏系列（ニューイヤー フォーチュン コレクション）

販售地點：全日本GODIVA實體店舖、GODIVA café、GODIVA線上商店