米其林一星監製！赤坂おぎ乃新春限定甜點，QQ麻糬銅鑼燒搭酒粕義式冰淇淋，為期一個月期間限定販售。

米其林加持的期間限定甜點超誘人！選用日本人氣「求肥麻糬」，搭配精選紅豆和酒粕義式冰淇淋，搭配出絕對美味。

米其林一星日本料理餐廳「赤坂おぎ乃」監製的甜點品牌「赤坂おぎ乃 和甘」，要在2026年新年推出兩款期間限定甜點！從即日起到1月31日，在虎之門Hills車站大樓和Ecute大宮兩個據點，可以吃到包著QQ求肥麻糬的生銅鑼燒「紅豆麻糬鮮奶油」，以及充滿大人風味的「酒粕義式冰淇淋」。融合和洋元素的創意甜點，錯過就要再等一年！

米其林加持的甜點品牌

「赤坂おぎ乃」是米其林一星的高級日本料理餐廳，對食材的挑選和料理技術都有極高標準。他們監製的甜點品牌「赤坂おぎ乃 和甘」延續這份堅持，將日本和菓子的傳統精神與西式甜點的創意結合，做出讓人耳目一新的新感覺甜點。光是有米其林背書這點，就讓人對品質很放心，絕對不是隨便做做的聯名商品。

▲將日本和菓子的傳統精神與西式甜點的創意結合，做出讓人耳目一新的新感覺甜點。





限定風味生銅鑼燒藏著麻糬驚喜口感

「紅豆麻糬鮮奶油生銅鑼燒」光聽名字就覺得很厲害！一般銅鑼燒就是兩片鬆軟的餅皮夾紅豆餡，但這款生銅鑼燒更進階。使用北海道十勝產的高級紅豆和香濃鮮奶油，中間還夾了QQ軟軟的求肥麻糬。

▲這款生銅鑼燒更進階。使用北海道十勝產的高級紅豆和香濃鮮奶油，中間還夾了QQ軟軟的求肥麻糬。

求肥是日式麻糬，口感比一般麻糬更軟更黏。當紅豆的甜、鮮奶油的滑順、麻糬的Q彈三種口感在嘴裡交織，那種層次感真的很特別。而且因為是「生銅鑼燒」，餅皮保持濕潤柔軟的狀態，整體吃起來非常療癒。

▲求肥是日式麻糬，口感比一般麻糬更軟更黏。





大人的微醺甜點！酒粕義式冰淇淋

如果你喜歡帶點酒香的甜點，「酒粕義式冰淇淋」絕對不能錯過！這款冰淇淋使用宮城縣「新澤釀造店」的酒粕，這間酒造可是在日本清酒界很有名的存在，他們的酒粕品質當然也是一流。

▲酒粕義式冰淇淋使用宮城縣「新澤釀造店」的酒粕。



酒粕本身帶有發酵後的獨特香氣和微微的酒味，做成冰淇淋後那種風味更加溫和優雅。入口時先感受到義式冰淇淋綿密滑順的口感，接著酒粕的香氣慢慢在口中散開，帶著一點點酸甜、還有淡淡的酒香。這款風味是專屬於大人的成熟滋味，特別適合搭配熱茶或黑咖啡一起享用。 ▲入口時先感受到義式冰淇淋綿密滑順的口感，接著酒粕的香氣慢慢在口中散開，帶著一點點酸甜、還有淡淡的酒香。



這兩款甜點都是1月限定品項，販售只到1月31日為止。販售地點僅在虎之門Hills車站大樓和Ecute大宮兩個地方，如果你1月剛好會去東京或大宮，千萬別錯過這個難得的機會。





■售資訊

赤坂おぎ乃 和甘 季節限定商品

販售期間：即日起～1月31日

販售店舗：

・赤坂おぎ乃 和甘 虎ノ門ヒルズステーションタワー

地址：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2F T-マーケット

・赤坂おぎ乃 和甘 エキュート大宮

地址：埼玉県さいたま市大宮区錦町630 エキュート大宮 2F フードシアターエリア