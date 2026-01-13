三麗鷗人魚漢頓免費送！藏壽司林園沿海路店開幕，吃壽司免費送三麗鷗束口便當袋。

藏壽司高雄林園沿海路店試營運開跑，結合14天9折優惠、三麗鷗滿額贈、香菇天婦羅回歸與多款新品，成為南台灣粉絲近期關注焦點。

▲藏壽司正式進駐高雄林園，林園沿海路店集結開幕優惠、三麗鷗聯名與新品話題，成為粉絲關注焦點。

藏壽司三麗鷗周邊免費送！這次藏壽司正式進駐高雄林園，全新「林園沿海路店」即將登場，從新門市開幕優惠、三麗鷗聯名好禮，到網友敲碗回歸的經典品項與冬季新品，一次串起粉絲最關心的幾個重點。對林園在地粉絲來說，不只多了一個日常聚餐的新選擇，也讓熟悉的藏壽司體驗正式走進生活圈，趁開幕優惠衝一波。

藏壽司林園沿海路店交通便利

▲藏壽司林園沿海路店位於沿海路主幹道，鄰近商圈並設有停車場，用餐動線更貼近生活圈。

三麗鷗聯名滿額贈吸睛

▲藏壽司攜手三麗鷗家族推出滿額贈活動，束口便當袋成為林園沿海路店開幕亮點之一。

香菇天婦羅回歸加新品

▲藏壽司人氣品項香菇天婦羅於1月回歸，酥脆口感再次成為粉絲討論焦點。

全新林園沿海路店選址在沿海路主要幹道，鄰近鳳林與東林商圈，對林園在地居民或往返高雄南區、屏東一帶的粉絲來說，都屬於相對順路的位置。門市採獨立街邊店型態，並附設專屬停車場，讓開車前往用餐的粉絲不用煩惱停車問題。 配合門市開幕，自1 月 20 日至 2 月 2 日限時 14 天，凡到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，整筆訂單即享九折優惠。配合新店試營運，藏壽司同步攜手三麗鷗家族推出滿額贈活動，讓粉絲搶先揪團朝聖。只要在林園沿海路店消費滿1,200元，並完成官方社群追蹤與會員指定任務，就能獲得三麗鷗家族束口便當袋。這次共推出三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓三款設計，兼顧日常實用性與收藏價值，限量300份送完為止，讓三麗鷗鐵粉通通想收藏。不少壽司控粉絲期待已久的「香菇天婦羅」終於在1月正式回歸，酥脆外皮包裹多汁香菇的經典口感，再度成為社群討論焦點。除了回歸品項，藏壽司也同步推出多款新品，包含溫潤暖胃的「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」、香氣層次豐富的「炙烤塔塔醬鮭魚」，以及清爽系的「鮮蝦佐千島沙拉醬」，再加上「蟹肉鮭魚卵海苔包」，讓想吃經典或嚐鮮的粉絲都能一次滿足。

藏壽司林園沿海路店 營業資訊

藏壽司 三麗鷗家族林園沿海路店滿額贈

地址：高雄市林園區沿海路二段166號試營運時間：2026/1/20（二）~1/26（一）正式開幕時間：2026/1/27（二）活動時間：2026 年 1月 20 日（二）~送完為止活動方式：當日單筆消費滿1,200元，追蹤藏壽司FB或IG及加入LINE好友，並綁定會員，完成結帳與領券流程，即可獲得。贈品內容：三麗鷗家族、酷洛米、人魚漢頓共3款 束口便當袋（約25X16.5X9.5cm）