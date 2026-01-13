> 美食 > 朋友惡作劇害慘！護照做了這件事恐無法出國、遭遣返，外交部曝嚴重後果。

2026-01-13
出國前別只看效期！網友驚見護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章崩潰求救。外交部示警：護照汙損恐遭遣返，千萬別把公文當集章冊。

隨著疫後旅遊熱潮持續升溫，許多民眾早早規劃好前往日本旅遊的行程，但在檢查行李與證件的興奮時刻，卻常因一時疏忽而釀成無法挽回的悲劇。近期一名網友在整理出國物品時，赫然發現自己的護照內頁竟被朋友蓋上了日本人氣角色「吉伊卡哇」的紀念印章，讓他當場崩潰並上網求助，這篇貼文不僅引發社群高度關注，也再次點出護照保管的重要性，畢竟護照視同公文書，任何非官方的塗寫或蓋章，都可能導致在機場被拒絕入境。

▲護照內頁慘遭蓋上吉伊卡哇印章恐無法出國？外交部示警護照汙損嚴重後果 / 圖：AI生成提供 窩客島整理
▲護照內頁慘遭蓋上吉伊卡哇印章恐無法出國？外交部示警護照汙損嚴重後果 / 圖：AI生成提供 窩客島整理

護照內頁遭友人惡作劇蓋章　網友崩潰求助能否順利通關

這名網友在知名論壇PTT發文指出，自己近期正準備前往日本旅遊，心情原本相當雀躍，沒想到在出發前夕收拾行李、清點日幣與證件時，翻開護照檢查卻驚見內頁被蓋了一個大大的「吉伊卡哇」圖案印章。原PO回憶後推測，這應該是去年朋友惡作劇或不小心蓋上去的，但當時並未多加留意，如今出國在即，讓他看著護照上的可愛角色卻笑不出來，焦急地向廣大網友詢問，遇到這種狀況究竟還有沒有救，以及現在趕去排隊換護照是否還來得及趕上既定的行程。

護照汙損視同無效證件　網勸切勿心存僥倖應立即重辦

貼文曝光後迅速掀起熱議，許多資深旅遊達人與網友紛紛留言示警，指出這種情況絕對不能輕忽。不少人嚴肅表示，護照內頁亂蓋章就等同於護照失效，海關人員有極大機率會認定為無效證件，若抱持著僥倖心態闖關，屆時在機場被地勤攔下事小，若飛抵日本後被當地移民官拒絕入境並原機遣返，損失的機票與住宿費用將更為慘重。網友們一面倒建議原PO放棄賭運氣的念頭，唯一的解決之道就是立刻前往外交部領事事務局申請急件換發，雖然需要額外支付急件費用，但總比整個旅遊行程泡湯來得划算，同時也提醒大家要慎選旅伴，避免類似的無心之過造成重大損失。

外交部規範嚴格　紀念章戳蓋護照內頁恐遭遣返

針對護照內頁是否能蓋紀念章一事，外交部領事事務局其實早有明確規範。外交部多次呼籲，護照具有公文書的法律性質，非權責機關不得擅自增刪、塗改或加蓋任何章戳，過去確實發生過國人因一時好玩，將旅遊景點的紀念章蓋在護照內頁，結果在入境他國時被認定護照異常，當場遭到拒絕入境甚至遣返的真實案例。只要護照出現紀念章、塗鴉痕跡、水漬或紙張破損等情形，都屬於「護照汙損」，為了確保國人通關權益，遇到此類狀況應立即申請換發新護照，以免快樂的異國之旅因一個小小的印章而變調。

出國前務必詳閱護照狀態　善用急件服務挽救行程

對於即將出國的民眾來說，除了確認護照效期是否在六個月以上，檢查內頁狀態也是不可或缺的步驟。若不幸像該名網友一樣發生護照汙損的狀況，且距離出國日期已近，民眾可善用外交部領事事務局提供的「速件處理」服務。一般換發護照約需多個工作天，但透過加繳速件處理費，最快可於一個工作天後領取新護照。雖然荷包會失血，但能確保順利出國才是最重要的，建議民眾平日應妥善保管護照，避免讓孩童塗鴉或誤蓋印章，才能讓每一趟旅程都安心無虞。


