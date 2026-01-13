馬年吃馬卡龍！MANO MANO島嶼之味馬卡龍，台灣茶 水果風味馬卡龍必吃必拍。

MANO MANO 推出《島嶼之味》馬卡龍新年禮盒，以台灣茶、水果與百岳花卉設計，延續巴黎巧克力沙龍展人氣，成為粉絲關注的年節送禮選擇。

▲MANO MANO 將巴黎展出的人氣馬卡龍化為《島嶼之味》新年禮盒，延續國際舞臺的創作能量。（攝影：張人尹）



▲MANO MANO 以台灣風土為靈感，把山海記憶轉化成適合新年分享的馬卡龍禮盒。（攝影：張人尹）

台灣風味馬卡龍登上巴黎舞臺

▲MANO MANO 於巴黎巧克力沙龍展展出《島嶼之味》，以台灣風味吸引國際目光。

花卉與百岳化為九款設計

▲MANO MANO 以花卉與百岳為靈感，將台灣自然景觀轉化成九款馬卡龍設計。

新年禮盒預購與企業贈禮方案

▲MANO MANO《島嶼之味》新年禮盒即日起開放預購，適合年節送禮與分享。（攝影：張人尹）

馬年送禮吃馬卡龍！主打台灣食材、台灣元素的MANO MANO這次推出限定馬卡龍禮盒《島嶼之味》，口味上以台灣茶、水果呈現在地風味，還有台灣花卉、山形等視覺元素，打造出專屬於台灣的馬卡龍禮盒。這次限定禮盒《島嶼之味》不只在巴黎巧克力沙龍展展出受到關注，這次農曆春節也能提前預購，送禮超精緻、超有面子。創立於 2018 年的新竹品牌 MANO MANO，長期以台灣風味結合法式甜點工藝為特色。此次受邀參與巴黎巧克力沙龍展，以《島嶼之味》禮盒系列吸引目光。在口味上，使用水果搭配台灣茶，口味包含「蜜桃高山烏龍、文旦紅烏龍、桂圓凍頂烏龍、荔枝東方美人、野莓紅玉紅茶、鳳梨鐵觀音、芒果碧螺春、紅心芭樂包種茶」還有可可系的「柑橘威士忌咖啡巧克力」等，呈現台灣獨有的風味。《島嶼之味》禮盒以五款花卉與四款山形設計描繪台灣自然景色，視覺上如同小型藝術品。花卉圖樣取材自台灣原生植物，象徵祝福與生命力；山形系列則以玉山、大霸尖山、雪山與南湖大山為靈感，搭配手繪金銀細節呈現雲海層次。九顆馬卡龍排列在盒中，如同一張濃縮的島嶼風景圖，讓粉絲在品嚐時喚起熟悉的土地記憶。MANO MANO《島嶼之味》馬卡龍新年禮盒定價 1,080 元，即日起於官網與全台指定門市開放預購。外盒設計走沉穩路線，搭配富含文化故事的內容設定，適合作為新年送禮選擇。品牌也同步推出早鳥預購優惠，即日起至 2025 年 12 月 31 日止，單筆訂購金額達指定門檻可享折扣，讓人馬年送禮就送馬卡龍，讓更多粉絲在年節期間分享這份島嶼風味。

MANO MANO《島嶼之味》馬卡龍新年禮盒 販售資訊

訂購方式線上訂購：MANO MANO 官方網站實體門市購買：MANO MANO 全台門市據點售價：1,080 元/九入