打破廉航迷思！香港快運連兩年獲AirlineRatings評選世界第一安全，遊日韓泰必看。

還在猶豫廉航安不安全？HK Express連兩年奪冠，打破迷思，用實力證明高CP值也能擁有頂級的安心飛行體驗。

對於熱愛探索世界的旅人而言，選擇航空公司往往是一場在荷包與安心之間的拉鋸戰，許多人對於「低成本航空」仍存有是否犧牲了安全性的疑慮，然而這項刻板印象正在被強勢打破。隸屬於國泰集團旗下的香港快運航空（HK Express），近日再次向全球旅客證明了「高性價比」與「世界級安全」絕對可以並存。在國際權威航空評鑑網站 AirlineRatings 最新公布的評比中，香港快運航空從眾多競爭對手中脫穎而出，不僅榮獲「2026年全球最安全低成本航空公司」的殊榮，更連續兩年穩坐全球第一的寶座，為渴望安心出遊的旅客打了一劑強心針。



▲2026年全球最安全低成本航空公司HK Express.jpg] 圖說：香港快運團隊以嚴謹的日常運作與安全意識，連續兩年獲選為全球最安全低成本航空公司。 圖／香港快運提供；窩客島整理

AirlineRatings權威認證：HK Express獲七星飛安最高評級

這項殊榮並非浪得虛名，AirlineRatings 作為全球公認的航空安全及產品評級權威機構，其評選標準以嚴苛著稱。評審團由多位航空領域的資深專家及機師組成，針對各大航空公司過去兩年的嚴重事故紀錄、機隊規模、平均機齡、機師培訓水平以及是否通過國際航空運輸協會的營運安全審核（IOSA）等多項指標進行全方位評估。AirlineRatings 行政總裁 Sharon Petersen 對於香港快運的表現給予高度評價，她指出香港快運能在監管極為嚴格的市場中維持極低的事故率，並且在安全審核中取得近乎完美的成績，這歸功於其現代化的機隊以及高度透明的企業文化。值得一提的是，香港快運已連續 12 年獲得該機構的「七星安全評級」，更在 2025 年成為全球首間獲頒「七星 Plus 安全評級」的低成本航空公司，顯示其安全標準已超越國際水平。



▲香港快運擁有年輕且現代化的機隊，平均機齡少於8年，確保了極高的營運可靠性。 圖／香港快運提供；窩客島整理

年輕機隊與嚴謹運作：打造安心暢遊亞洲的堅實後盾

飛安的基礎往往建立在硬體設備的更新率與維護上，香港快運深知這一點。目前該公司營運著一支極具競爭力的空中巴士窄體客機機隊，其平均機齡少於 8 年，這在航空業界屬於相當「年輕」的隊伍。年輕的機隊不僅代表著更先進的航太技術與節能效率，更意味著硬體故障風險的大幅降低。此外，香港快運嚴格遵循國際民航組織（ICAO）的審核標準，並持有國際航空運輸協會（IATA）的營運安全審核（IOSA）認證。這些看不見的堅持，化作了每一次起降的平穩與安全，讓旅客在享受實惠票價的同時，絲毫不用擔心安全品質被打折。

執行長毛潔瓊：安全是營運核心，高性價比也能擁有頂級保障

針對連續兩年奪冠，香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示這不僅是榮譽，更是對團隊長期堅守高標準的肯定。她強調：「安全是香港快運的營運核心，我們在每一個營運環節均以安全為先。」對於外界常誤解廉航可能在安全上有所妥協，她也明確指出，所有民用航空公司無論經營模式為何，都必須遵守同一套嚴謹的國際安全及監管要求。這意味著旅客選擇香港快運，獲得的是與傳統航空公司同等甚至更優異的安全保障，差別僅在於旅客能以更靈活、更實惠的價格，規劃屬於自己的亞洲旅程。

國泰集團強力後援：服務超過3500萬旅客的信賴之選

作為國泰集團的一員，香港快運承襲了集團深厚的航空專業底蘊，自轉型為低成本航空公司以來，已累積安全接載超過 3500 萬名乘客。這龐大的數字背後，代表著無數次順利抵達的旅程與旅客的信任。除了飛安表現亮眼，香港快運也獲選為 SKYTRAX 「2025年全球最佳航空公司」百強之一，並被 OAG 認可為全球增長速度最快的航空公司。隨著全球旅遊熱潮持續升溫，香港快運承諾未來將持續拓展航點網絡，讓更多旅客能以最精明的預算，安心地在雲端之上享受飛行樂趣，探索亞洲各地的美好風光。



▲作為國泰集團成員，HK Express結合高性價比票價與世界級飛安標準，深受旅客信賴。 圖／香港快運提供；窩客島整理

香港快運航空（HK Express）

獲獎殊榮： 蟬聯 AirlineRatings「2026年全球最安全低成本航空公司」第一名 。

安全評級： 連續12年獲「七星安全評級」，2025年獲「七星Plus安全評級」。

機隊資訊： 營運空中巴士窄體客機機隊，平均機齡少於八年 。