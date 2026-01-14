奢華旅遊新標竿！開箱達美至臻商務艙專屬登機報到區，一站式完成行李託運與安檢，享受隱密休憩空間。

厭倦了機場擁擠排隊的惡夢嗎？達美航空全新專屬報到服務，把登機變成像住飯店一樣優雅，這才是奢華旅遊的正確打開方式。

對於追求極致體驗的旅人而言，完美的飛行並非始於登機那一刻，而是從踏入機場的那一秒就已經展開。在繁忙的國際機場中，如何避開擁擠人潮、優雅從容地完成繁瑣手續，往往是高端旅客最在意的環節。為了回應這份期待，達美航空正式宣布於全美樞紐機場全面啟用「達美至臻商務艙專屬登機報到」服務，將原本單純的報到櫃檯，升級為融合休憩、餐飲與專人服務的私密空間，讓旅客在開啟飛行模式前，就能先享受到如飯店般賓至如歸的尊榮禮遇，徹底顛覆了大眾對於機場報到的既定印象。

▲達美航空於美國樞紐機場設置寬敞的「達美至臻商務艙專屬登機報到」空間，以深藍色調展現品牌質感，提供旅客更順暢且具私密性的機場報到體驗。 圖／達美航空提供；窩客島整理



全美樞紐機場全面升級，達美至臻商務艙專屬報到區亮點公開

這項革新性的服務目前已在亞特蘭大、紐約甘迺迪、洛杉磯、西雅圖等全美8大樞紐機場全面上線。這不僅僅是一個快速通道，更像是一座隱密的城市綠洲。當旅客抵達機場時，映入眼簾的不再是冷冰冰的排隊紅龍，而是設計雅致的專屬入口。「達美至臻商務艙專屬登機報到」區域結合了高效與美學，由專屬的「尊尚服務大使」提供一對一的協助，從列印登機證、行李託運到安檢指引，所有流程皆在這個獨立空間內一氣呵成。旅客無須與大廳的人潮推擠，能在最短時間內完成必要手續，將省下的時間留給自己，為接下來的長途飛行調整至最佳狀態。

▲位於洛杉磯國際機場第3航廈的專屬報到區，由專業的尊尚服務大使提供一對一協助，讓旅客輕鬆完成登機報到與行李託運手續。 圖／達美航空提供；窩客島整理

舌尖上的機場時光，沉浸式休憩空間與精選輕食服務

除了流暢的動線規劃，達美航空更將機上的餐飲服務概念延伸至地面。在專屬報到區域內，旅客可以享受到精選的輕食與各式飲品。無論是一杯喚醒早晨的香醇咖啡，或是舒緩情緒的氣泡飲品，都能在這個寧靜的休憩氛圍中細細品味。以底特律與洛杉磯機場為例，其空間設計融合了現代藝術與溫暖色調，設有舒適的沙發座椅區，讓等待不再是種消耗，而是一種享受。這種從地面到雲端的一致性服務，正是達美航空致力於打造「無縫銜接」旅遊體驗的最佳體現，讓商務艙旅客感受到被細膩呵護的溫度。

▲洛杉磯國際機場的「達美至臻商務艙專屬登機報到」空間設計典雅，旅客可在辦理手續之餘，於舒適的沙發區享用飲品，享受獨立且安靜的候機時光。 圖／達美航空提供；窩客島整理



台北直飛西雅圖首選，無縫銜接全美各大城市的頂級攻略

對於台灣旅客來說，這項服務的升級更有著實質的便利性。目前達美航空每日提供台北直飛西雅圖的航班，由最新的A350-900客機執飛。當旅客抵達西雅圖塔科馬國際機場轉機前往其他美國城市時，便能親身體驗位於主航廈的專屬報到服務。不僅如此，透過達美航空綿密的內陸航網，旅客可以輕鬆轉機至亞特蘭大、紐約、波士頓等超過50個北美城市。對於搭乘「達美至臻商務艙」的旅客、Delta 360會員以及部分合作夥伴商務艙旅客而言，這意味著無論是在出發地或轉機點，都能享受到尊爵不凡的禮遇，讓跨國商務差旅或假期旅行變得更加從容愜意。

▲底特律都會韋恩縣機場的專屬空間內，貼心準備了多樣化的精選輕食點心與咖啡茶飲，讓旅客在登機前能隨時補充能量。 圖／達美航空提供；窩客島整理

掌握全美各大機場專屬入口，尊榮通關指南一次看

為了讓旅客能精準找到這項隱藏版服務，掌握各機場的具體位置至關重要。在西雅圖機場，專屬區位於主航廈一樓且鄰近13號門；在亞特蘭大機場則位於國際航廈2號門內；紐約甘迺迪機場的入口設於4號航廈出境層B門。每一個據點都經過精心選址，通常鄰近TSA安檢處或路緣下車區，最大限度地縮短旅客步行的距離。達美航空透過科技創新與人性化服務的結合，成功消除了旅行中的焦慮感，不僅展現了身為北美最準點航空公司的硬實力，更用細節堆疊出令人嚮往的奢華旅遊新標準。

▲亞特蘭大機場的專屬空間巧妙結合了報到櫃檯與休憩區域，讓旅客在辦理手續的同時也能感受到如同貴賓室般的愜意環境。 圖／達美航空提供；窩客島整理



達美至臻商務艙專屬登機報到 (Delta One Check-In) 全面啟用

尊榮服務：

提供一對一專人協助快速辦理登機報到與行李託運。

設有獨立隱密的舒適休憩區域及寧靜氛圍。

提供精選輕食與各類飲品供旅客享用。

部分機場結合快速安檢通道，加速通關流程。



