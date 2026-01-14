雄女學生路易莎聊天遭嗆小聲點！一句神回覆全網挺：咖啡廳非圖書館

咖啡廳究竟是K書中心還是聊天場所？這個爭論從未停歇。最近路易莎發生一場插曲，一名男子嫌隔壁聊天太吵要求安靜，沒想到惹錯人，對方用「超狂身分」當場反殺，引爆全網500萬人熱議。

台灣街頭巷尾的連鎖咖啡廳，早已成為民眾日常生活中不可或缺的休憩場所。無論是點一杯拿鐵與好友閒話家常，或是帶著筆電處理公務，這種充滿咖啡香氣與背景音的「第三空間」總是高朋滿座。然而隨著越來越多學生與考生習慣將咖啡廳當作K書中心，關於「咖啡廳音量」的爭議也層出不窮。近日一名網友在社群平台Threads上分享了一段在路易莎發生的插曲，一名男子因嫌隔壁桌聊天太大聲而要求安靜，沒想到踢到鐵板，對方不僅據理力爭，更亮出「雄女」學歷霸氣反擊，該事件瞬間引爆網路討論，吸引超過500萬人次瀏覽。

▲咖啡廳讀書求安靜合理嗎？路易莎爆口角引500萬人觀戰 / 圖：AI生成示意圖



路易莎讀書風氣盛行 顧客聊天竟遭制止

事件發生在某間路易莎門市，當時店內人潮眾多，原PO正巧在現場目擊了整過過程。隔壁桌有兩位年輕女生正以一般正常的音量聊天，並未大聲喧嘩或嬉鬧。然而坐在鄰座的一名男子似乎正在專心研讀手中的書籍，對於旁邊傳來的交談聲感到相當不耐煩。該名男子隨後主動開口，對著兩位女生說道「哈囉同學，你們可以小聲點嗎，很多人在唸書。」試圖以群眾壓力要求對方降低音量。面對這突如其來的要求，兩位女生並未因此退縮，其中一人直接回應「路易莎並非只能唸書的地方。」表明了咖啡廳本就是公共社交場所的立場。

雄女學霸神反擊 一句話引爆Threads熱議

眼見對方不願配合，該名男子似乎有些惱羞成怒，為了找回面子，他隨即語帶諷刺地回嗆「我沒差啊，我繼續唸書，妳們加油唷！」試圖暗示自己正在努力上進，而對方卻在浪費時間。殊不知這句話反而點燃了戰火，女生聽完後非但沒有生氣，反而冷冷地補上一記回馬槍說道「我們雄女的，還是你先加油吧！」這句簡短有力的回應，不僅直接展現了自身的學術實力，更隱含著「我們不需要像你這樣刻意找安靜地方裝模作樣也能讀好書」的意味，讓該名男子瞬間啞口無言。原PO在一旁目睹全程，忍不住笑翻並將過程分享上網，大讚這根本是「傷害性不大，但侮辱性極強」的完美範例。

▲路易莎讀書男嫌隔壁吵！雄女學生聊天遭制止 一句話神反擊全網笑翻 / 圖：AI生成

咖啡廳非圖書館 網一面倒力挺：想安靜回家讀

這篇貼文在Threads上線後迅速發酵，吸引了超過500萬名網友關注，更有超過23萬人按讚響應。絕大多數的網友都站在女生這邊，認為現在太多人搞錯了場所的定義。「咖啡廳本來就是設計給人聊天、喝咖啡的地方，不是圖書館」、「在路易莎跟星巴克念書的，通常都是念不了書的人」、「真的想讀書為什麼不去圖書館或K書中心，要跑來商業場所要求別人安靜」、「雄女美眉好嗆，這一局完勝」。也有網友分享自己的讀書習慣，表示以前在麥當勞或咖啡廳讀書，就是為了那種吵雜的「白噪音」環境，如果需要絕對安靜，根本不會選擇這種人來人往的地方。

連鎖咖啡廳定位揭密 星巴克與路易莎的社交屬性

其實類似的爭議並非個案，也有網友分享過去在星巴克談公事時，被一旁的學生要求小聲一點的經驗。當時該名網友直接請來店員評理，詢問「如果你是老闆，會想要我們這種點了好幾輪餐點的客人，還是點一杯咖啡坐整天的客人。」當時店員也明確告知學生，所有客人在店內都有交談的自由。事實上國內大型連鎖咖啡廳如路易莎、星巴克等，其品牌定位皆屬於提供社交與休憩的空間，業者雖然為了吸引客群會提供插座與Wi-Fi，並對讀書的客人採取寬容態度，但在法律與店規層面，並無規定其他消費者需為了讀書的人保持肅靜。這起「雄女大戰路人」的事件，再次喚醒了大眾對於公共空間使用禮儀的重視，也提醒了所有想在咖啡廳讀書的人，必須具備接受環境音的心理準備。