必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。

必勝客推出多款經典比薩升級與新品，包含海鮮、章魚燒與夏威夷口味，同步祭出新年優惠與私廚饗宴餐抽五星級飯店住宿券，成為近期聚餐與外帶熱門選擇。

▲必勝客針對人氣經典比薩全面升級，從用料與肉量下手，讓粉絲在新年聚餐時有更多熟悉又有變化的選擇。

海鮮章魚燒夏威夷升級

▲必勝客將海鮮與章魚燒等熱銷口味全面升級，推出經典海鮮四重奏與丸勝日式章魚燒，延續熟悉風味。

多款新年優惠開跑

▲必勝客新年期間推出多款比薩優惠，升級口味單點6折，平日外帶也有299元選項。

私廚饗宴餐加碼抽獎

▲購買必勝客私廚饗宴餐即可參加抽獎，有機會獲得五星級溫泉飯店住宿券。

必勝客新年優惠列表

外帶大比薩買一送三

副食買一送一

必勝客買大送大，升級成買一送三！必勝客這次針對粉絲最熟悉、點單率最高的多款經典比薩進行有感升級，一次推出共5款升級與常駐新品，包含海鮮、章魚燒、夏威夷與韓式口味，同步搭配多組新年優惠與抽獎活動，買大送大再加碼送你副食與飲料，還有個人餐買一送二等優惠，一篇帶你看完。這波升級中，必勝客將原本熱銷的海鮮、章魚燒與韓式泡菜燒肉重新命名並調整內容，海鮮升級為「經典海鮮四重奏」，和風章魚燒升級為「丸勝日式章魚燒」，韓式泡菜燒肉則升級為「韓式泡菜豬五花」。同時推出新品「千島海鮮盛宴」，集結多種海鮮搭配千島醬呈現不同風味層次。原本就有固定支持族群的夏威夷比薩持續販售，並加碼推出肉量升級版「超級夏威夷」，讓喜愛經典與偏好澎湃口味的粉絲都能依喜好點選。迎接聚餐需求，必勝客推出多款期間限定優惠。1/30前平日外帶「買大送大」加碼升級為「買一送三」，購買大比薩就能再拿一個大比薩，並加送副食四選一與大瓶飲料1瓶。想自己吃也有選擇，全新「個人必省餐」同步推出買一送二，內含個人比薩、副食與飲料，111元起就能入手。即日起至2/2，「四小福雙拼系列」大比薩特價199元，搭配副食買一送一與派對盒加贈大可樂，自己吃、聚餐吃都划算。粉絲嚐鮮還有加碼優惠，只要會員訂購「私廚饗宴餐」品嚐這次升級的5大人氣口味，即可參加抽獎，有機會抽中五星級溫泉飯店一泊一食住宿券。此外，針對升級口味比薩，在1/31前「韓式泡菜豬五花、超級夏威夷」平日外帶單點大比薩只要299元，假日單點外帶6折，「丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、千島海鮮盛宴」不分平假日外帶單點大比薩皆享6折優惠，粉絲揪團吃。活動日期: 1/5-1/9, 1/12-1/16, 1/19-1/23, 1/26-1/30活動內容: 外帶買大送大升級為「買一送三」：外帶買大比薩送大比薩，再送1份副食(四選一)、1份飲料1.25L(二選一) 副食選擇(4選1)：黃金雞柳條4條/黃金和風鱈魚塊5塊/德國芝心腸3條/巧克力QQ球10顆 飲料選擇(2選1)：可樂1.25L/七喜1.25L活動日期：1/6-2/2活動品項： 「波隆那肉醬起司薯瓣」買一送一99元 (原價198元) 「黃金雞柳條4條」買一送一99元 (原價198元) 「巧克力QQ球5顆」買一送一59元 (原價118元)

個人必省餐 買1送2 (111元)

活動日期：1/6-2/2套餐內容：個人比薩*1 + 副食*1 + 飲料*1 個人比薩選擇(5選1)：丸勝日式章魚燒/夏威夷/彩蔬鮮菇/雙層美式臘腸/炙燒明太子嫩雞 副食選擇(3選1)：薯金幣小份/黃金和風鱈魚塊3塊/QQ球小份 飲料選擇(3選1)：可樂/七喜/飛想茶