2026廚餘新制懶人包！雙北免分生熟但這3類絕對禁丟，最高恐罰6000元。

跨入2026年倒垃圾習慣大不同，雙北正式告別紅藍桶分類，但有三類地雷丟錯恐罰六千元，這篇幫你省荷包。

隨著大家邁入2026年的嶄新時刻，除了更換牆上的月曆，家家戶戶每天必做的倒垃圾習慣也迎來了重大變革。為了全面防堵非洲豬瘟病毒對台灣畜牧業的潛在威脅，行政院已正式拍板定案，預計將於2027年起全面禁止以廚餘餵養豬隻。而在這項重大政策正式實施前，2026年便成為全台灣最重要的轉型過渡期。未來的廚餘去向將不再是養豬場，而是轉往焚化爐燃燒、轉化為發電能源或是製成堆肥。這項政策的變動對於居住在台北市與新北市的居民來說感受將最為強烈，過去讓人站在垃圾車前猶豫不決的紅桶與藍桶分類模式正式取消，取而代之的是更為簡便卻也更嚴格的新生活守則。



▲生肉與硬質類屬垃圾分類禁區，觸犯恐面臨6000元罰款。 / 圖：AI生成提供 窩客島整理

雙北廚餘回收新制上路，告別紅藍桶只需掌握瀝乾原則

對於居住在台北市與新北市的朋友來說，這無疑是一個令人鬆一口氣的好消息。配合中央政府的防疫轉型政策，雙北地區從1月1日起正式取消生廚餘與熟廚餘的繁瑣分類，過去大家熟悉的紅桶與藍桶回收制度已正式走入歷史。這意味著往後在整理居家垃圾時，民眾不再需要站在廚房裡拿著剩菜與果皮陷入天人交戰。台北市的居民今後可統一將廚餘倒入垃圾車後方的藍色大桶子以進行堆肥處理，而新北市雖然同樣實施免分生熟的便民措施，但環保局特別強調了一個絕對不能忽略的關鍵動作，那就是丟棄前務必徹底瀝乾水分。由於未來的處理方式將包含焚化與高效能堆肥，若廚餘中含有過多水分，不僅會增加重量與異味，更會導致焚化爐燃燒效率下降，因此通通免分與瀝乾再丟這八個字，將是雙北市民今年必須牢記的口訣。

中南部維持生熟廚餘分類，因地制宜切勿混淆規定

雖然北部地區迎來了大鍋炒式的回收新制，但中南部的鄉親們可千萬別急著效仿。經過確認，包含台中、台南與高雄等縣市，目前依然維持既有的生熟廚餘分開回收規定。這背後的原因主要與各縣市後端的處理設備差異有關，以台中市為例，當地擁有一座先進的綠能園區，專門利用果皮和菜葉這類生廚餘來進行厭氧發酵發電，若是民眾誤將油膩的熟廚餘混入，將會嚴重破壞發電效能。同樣地，台南與高雄也因應後端再利用工廠的需求，必須繼續維持分流制度。因此建議大家在跨縣市移動或搬家時，務必先向當地的清潔隊確認最新的分類規定，以免因為習慣不同而遭到拒收或發生爭執。

雖然雙北地區的回收手續變得相對簡化，但這並不代表所有的廚房廢棄物都能一股腦地往廚餘桶裡倒。為了保護台灣養豬產業並延長焚化設備的壽命，有三大類地雷是民眾絕對不能踩的紅線。首先是硬質類，包含大骨頭、蛤蜊殼以及堅硬的榴槤殼，這些東西一旦進入處理機器，極易造成設備損壞。其次是本次政策最核心的防疫死穴生肉類，舉凡未經烹煮的生肉和生內臟等，為了徹底阻絕非洲豬瘟病毒的傳播途徑，這類廢棄物嚴禁混入廚餘回收，必須直接丟入一般垃圾車。最後則是塑膠袋、茶包與免洗餐具等雜質類。新北市環保局已嚴正警告，若民眾貪圖方便而隨意亂丟這些違禁品，一旦被稽查發現，最高將可處以新台幣6000元的罰鍰，民眾千萬不要跟自己的荷包過不去。

源頭減量落實環保生活，吃多少煮多少才是最佳對策

無論政府的政策如何調整，或是分類規定變得多麼精細，回歸到環保的本質，源頭減量永遠是解決廚餘問題的王道。面對2026年的新生活型態，建議大家在採買食材與準備餐點時，能養成吃多少買多少、煮多少吃多少的良好習慣，避免因為眼大肚子小而製造出不必要的食物浪費。而在處理不可避免的廚餘時，不管身處哪個縣市，將水分徹底瀝乾絕對是利大於弊的標準動作，這不僅能減輕垃圾重量並減少臭味產生，更能有效提升後端焚化處理的效率。新的一年，讓我們一起更新倒垃圾的舊習慣，用正確的回收觀念守護台灣的環境與養豬產業。



▲雙北人注意紅藍桶走入歷史，2026廚餘回收新制上路，瀝乾水分才是省錢關鍵。 / 圖：AI生成提供 窩客島整理





這份根據2026新制整理的「各縣市廚餘回收重點懶人包」，方便讀者快速對照：

北部地區（台北市、新北市）

核心原則： 免分生熟、一桶到底。

變革： 取消傳統紅桶（熟廚餘）、藍桶（生廚餘）分類。

關鍵動作： 必須「瀝乾水分」後再倒入垃圾車後方的大桶子。

去處： 堆肥、焚化處理。

中南部地區（台中、台南、高雄等）

核心原則： 維持現狀、生熟分開。

變革： 因應後端處理設備需求（如綠能發電），不可混合丟棄。

分類方式：

生廚餘（堆肥/發電）： 果皮、菜葉、咖啡渣。

熟廚餘（養豬/堆肥）： 煮過的剩菜、肉類。

特別注意： 台中市使用生廚餘進行綠能發電，誤混熟廚餘會影響發電效能。

全台通用：絕對不可回收的「地雷」（請丟一般垃圾）

丟錯最高罰款新台幣6,000元

硬質類（會弄壞機器）： 大骨頭、蛤蜊殼（貝殼類）、榴槤殼。

生肉類（防疫死穴）： 未經烹煮的生肉、內臟（為防堵非洲豬瘟，嚴禁放入廚餘）。

雜質類（非食物）： 塑膠袋、茶包、免洗餐具、藥品。



