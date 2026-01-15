熟齡犬貓照護新解方！法國皇家捐糧2300公斤，聯手雙協會送暖。

當家中毛孩步入熟齡，我們更懂照護的不易。法國皇家攜手東森寵物發起暖心活動，買熟齡飼料即捐等量糧食，目標2300公斤助老病殘浪浪溫飽，邀您用消費傳遞愛。

隨著家中的毛孩年紀漸長，飼主往往更能體會生命變化的重量，而在街頭或收容所角落，也有一群步入暮年的浪浪，正等待著被溫柔對待的機會。全球寵物健康營養專家法國皇家，深知高齡犬貓對於營養攝取的特殊需求，今年再度與全台最大寵物連鎖通路東森寵物合作，於2026年1月15日至2月11日期間，暖心啟動「糧心助浪」公益捐糧活動。今年更擴大愛心規模，聯手「諾亞方舟動物同樂協會」與「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」，透過「買一捐一」的實際行動，號召全台飼主在為自家老寶貝添購糧食的同時，也能將這份愛延續給還在等家的老毛孩，讓牠們也能享有精準營養照護，擁有尊嚴的晚年生活。



▲法國皇家「糧心助浪」公益捐糧活動，今年持續攜手諾亞方舟動物同樂協會，聚焦熟老齡浪浪的營養與照護需求。圖／法國皇家提供；窩客島整理

買一捐一暖心登場 守護老毛孩的餐桌日常

面對高齡化社會的來臨，不只人類需要長照，毛小孩的熟齡照護議題同樣刻不容緩。法國皇家看見了這份需求，特別將目光聚焦於最容易被忽視的「熟老齡浪浪」族群。活動期間內，消費者只要前往全台東森寵物門市，購買任一包法國皇家「熟老齡」系列乾糧或濕糧，品牌端就會依照消費者購買的總公斤數，捐出等量的飼料給公益團體。這項計畫預計將捐贈高達2300公斤的營養飼料，這不僅僅是數字上的累積，每一公斤的飼料都代表著一頓溫飽，更是對老病殘毛孩最直接的生存支持，讓消費者在日常採買中就能輕鬆實踐公益，將對家中毛孩的愛擴散至社會角落。

高齡浪浪困境現形 專業營養成生命尊嚴關鍵

流浪動物在收容環境中，往往因為年邁、身體機能退化或慢性疾病，面臨比年輕犬貓更嚴峻的生存挑戰。法國皇家台灣及香港區總經理張堇琪指出，貓犬的營養攝取直接關係到牠們的生活品質，特別是步入熟齡階段後，對於消化吸收、關節保養與熱量控制的需求都大不相同。法國皇家希望發揮在科學營養領域的專業優勢，提供最適合的營養配方，成為這些熟齡貓犬最堅實的後盾。透過與東森寵物的通路力量結合，這次活動希望能喚起大眾對高齡浪浪困境的關注，讓每一口特製的糧食，都成為支撐牠們健康老化的重要力量。



▲法國皇家再度偕同東森寵物推「糧心助浪」公益捐糧活動，聚焦高齡浪浪困境，以精準營養守護熟老齡寵物健康。圖／法國皇家提供；窩客島整理

雙協會強強聯手 讓老病殘毛孩安心變老

有別於去年的單一捐贈對象，今年「糧心助浪」計畫展現了更大的包容力與企圖心，同步攜手兩大動保團體，讓愛心的觸角延伸得更廣。長期投入老病殘動物救援的「諾亞方舟動物同樂協會」，始終致力於為這些弱勢毛孩媒合家庭，並建立完善的領養後支持系統。創辦人戈家黎女士感性地表示，讓這些「老孩子」能放心變老是協會的使命，感謝企業的支持，讓牠們能獲得營養守護。而今年新加入的合作夥伴「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」則強調，救援受虐動物只是第一步，後續的精準照護才是讓生命重獲尊嚴的關鍵，透過企業資源的挹注，協會能無後顧之憂地為動物尋找幸福歸宿，落實終養不棄養的理念。

消費轉化愛心動能 用行動實踐終養不棄養

法國皇家長期以來秉持著「為寵物創造美好的生活」之品牌使命，從科學知識出發，研發出尊重貓犬天性與個體差異的精準配方。這次與東森寵物的二度合作，不僅是商業與公益的結合，更是一場生命教育的實踐。透過簡單的消費行為，民眾就能成為守護浪浪的一份子，共同呼籲社會大眾重視熟齡寵物的照護需求。在這個寒冷的季節裡，一包飼料的重量或許有限，但背後承載的溫暖卻無限巨大，期盼更多人能響應這場糧心運動，讓每一隻曾經流浪的老毛孩，都能在營養與愛的滋潤下，安穩地度過餘生。



▲法國皇家擴大公益規模，今年與Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會合作，落實「尊重生命，終養不棄養」的理念。圖／法國皇家提供；窩客島整理





2026「糧心助浪」公益捐糧活動

活動時間： 2026年1月15日（四）起至 2026年2月11日（三）

活動內容：

凡於活動期間內，至全台東森寵物門市消費。

購買任一法國皇家「熟老齡」系列乾糧或濕糧。

品牌即依銷售總公斤數「等量捐贈」飼料（買一捐一）。

受贈單位為「諾亞方舟動物同樂協會」及「Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會」。

預計捐贈目標為2,300公斤飼料。



