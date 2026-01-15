口袋裡的咖啡師！JUST COFFEE引領黑金新浪潮，凍乾技術完美鎖住現磨香氣。

隨著2026年第十七屆台中市十大伴手禮入圍名單正式揭曉，台中這座充滿文化底蘊的城市再次掀起一波伴手禮熱潮，而在眾多傳統糕餅與創意美食的激烈競爭中，精品咖啡品牌「JUST COFFEE」憑藉著獨家研發的超即溶精品凍乾咖啡，繼去年首度入圍即獲得好禮標章肯定後，今年再度強勢蟬聯入圍名單，這不僅代表著在地品牌對於品質的堅持獲得評審青睞，更宣告了一場關於咖啡的黑金革命正式走入大眾生活，讓喝咖啡這件日常小事，在忙碌的現代節奏中也能擁有極致的儀式感。

▲JUST COFFEE以多元風味與時尚包裝，連續兩年強勢入圍台中市十大伴手禮。圖／JUST COFFEE提供；窩客島整理



生醫級黑科技加持，零到一百度完美釋放香氣

有別於市面上傳統即溶咖啡常因高溫製程而產生焦苦味或香氣流失的缺點，JUST COFFEE導入了領先業界的生醫級負40度C冰晶凍乾技術，這項技術的核心在於透過長達8至12小時的黃金低溫冷萃過程，將咖啡液體昇華乾燥，完整封存了100%阿拉比卡莊園精品豆最原始的風味與豐富層次，消費者在打開包裝的瞬間，看見的不再是死氣沉沉的粉末，而是如星辰般閃耀的立體結晶，最令人驚艷的是其卓越的溶解性，無論是加入冰水、熱水，甚至是冰牛奶或燕麥奶，都能在短短3秒內完美溶解，打破了溫度的限制，讓每一個時刻都能隨手還原出一杯媲美現磨手沖等級的精品咖啡。

▲精緻的手提禮盒設計，是年節送禮傳遞質感生活與心意的最佳選擇。圖／JUST COFFEE提供；窩客島整理

國際品鑑師嚴格把關，堅持做給家人喝的純粹

在便利之餘，JUST COFFEE對於品質的苛求更是不遺餘力，品牌創辦人Ailey以做一杯給家人喝的咖啡為初衷，堅持產品必須回歸純粹，全系列產品皆由CQI Q-Grader國際咖啡品鑑師與SCA Sensory國際感官杯測師團隊親自研發監製，確保每一口咖啡都達到國際級水準，翻開成分表，消費者只會看到100%莊園咖啡粉，完全剔除了脂肪、糖分、人工添加物與防腐劑，這種對健康的堅持，讓JUST COFFEE成功在2025 ITCE國際茶咖啡評鑑大會中斬獲卓越風味獎與優選良品獎，在講求速食的年代裡，證明了健康、便利與美味是可以三者兼得的。



從經典到花果香，隨身攜帶的質感生活提案

為了滿足不同咖啡愛好者的挑剔味蕾，JUST COFFEE推出了多元的風味選擇，包括擁有堅果香氣深受大眾喜愛的經典美式、散發迷人花果酸甜的耶加雪菲，以及口感醇厚回甘的經典冷萃，每一款都展現了品牌對於風味光譜的精準掌握，對於忙碌的上班族、戶外露營愛好者或是講究生活品味的送禮族群來說，JUST COFFEE就像是一位隨叫隨到的口袋咖啡師，輕巧時尚的包裝設計，不論是作為年節賀禮或是日常犒賞自己，都能傳遞出一份關於質感生活的獨特心意。

▲透過獨家凍乾技術，咖啡粉能迅速溶解於牛奶中，在家也能輕鬆製作精品拿鐵。圖／JUST COFFEE提供；窩客島整理



2026 第十七屆臺中市十大伴手禮入圍

活動時間：活動內容： JUST COFFEE 蟬聯入圍台中十大伴手禮，主打生醫級「凍乾咖啡」系列（包含經典美式、耶加雪菲、經典冷萃），強調3秒即溶、0添加與還原手沖風味 。

官方網站：https://www.just-coffees.com/

聯絡電話：0978-027-112