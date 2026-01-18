北港武德宮發財水！命理師公開3大吉時，泰山發財水噴這處招財最靈驗。

泰山迎2026馬年，八寶粥40週年抽純金金幣，攜手北港武德宮推發財水，命理師公開3大補財庫吉時，春節禮盒66折起。

隨著時序邁入2026年丙午馬年，農曆春節的歡慶氛圍逐漸濃厚，家家戶戶開始張羅年貨與送禮清單，期望在新的一年能討個好彩頭。台灣在地食品大廠泰山企業，今年以全方位的開運企劃強勢登場，不僅適逢經典產品八寶粥上市40週年，更再度攜手台灣財神信仰重鎮北港武德宮，推出限量發財水。從日常飲食到年節送禮，泰山以實際行動陪伴消費者迎接富貴豐收的一年，讓民眾在享受美食的同時，也能輕鬆補滿財庫，迎接馬年好運勢 。



▲泰山純水再度攜手台灣首座財神廟「北港武德宮」，推出【如虎添億，馬上泰吉】新春開運限定版。圖／泰山企業提供；窩客島整理

八寶粥40週年慶，消費滿額抽純金金幣與萬元點數

泰山八寶粥陪伴台灣人走過四十個年頭，早已是許多家庭儲藏櫃中的必備點心，今年適逢40週年慶，品牌特別結合馬年意象，推出八寶聚財，馬上泰吉大型抽獎活動。即日起至2026年2月24日止，消費者只要購買泰山食品全品項單筆滿40元，就有資格登錄發票參加抽獎。獎項內容誠意十足，包含極具收藏價值的馬年1點5錢純金金幣，還有高達8888點的LINE POINTS，以及品牌吉祥物泰吉馬年限定版小吊飾等，總獎項超過9000份。為了回饋忠實顧客，前8888名完成登錄者，審核通過後還能直接獲得點數回饋。更令人驚喜的是，若購買品項中包含八寶粥系列商品，還能額外增加一次抽獎機會，象徵八方迎財與聚寶納福，讓民眾在品嚐經典甜品的每一口，都能感受財運加倍的喜悅 。



▲迎接2026馬年新春，泰山企業推出「八寶聚財・馬上泰吉」活動，購買指定商品滿額即可參加抽獎。圖／泰山企業提供；窩客島整理

強強聯手北港武德宮，高溫煮沸發財水助攻財運

對於講究風水運勢的民眾來說，新春期間的一瓶發財水往往是開啟整年好運的關鍵。泰山純水今年再度與台灣首座財神廟北港武德宮深度合作，推出如虎添億，馬上泰吉新春開運限定版包裝。這款聯名設計極具巧思，首度讓雙方吉祥物同框亮相，由北港武德宮超人氣的黑虎將軍手持金元寶，寓意如虎添億，搭配泰山吉祥物泰吉，象徵馬上泰吉，為民眾帶來雙倍的祝福。泰山純水堅持105度高溫煮沸的獨家工藝，在民俗意涵上更代表著煮出好運，滾出財氣。讓這瓶水不僅是解渴的飲品，更轉化為承載財神爺祝福的開運法寶，即日起在各大超商與量販通路陸續上架，讓消費者在日常補水的過程中，也能喝進滿滿的福氣 。



▲泰山純水與北港武德宮聯名推出新春限定版，結合黑虎將軍與吉祥物泰吉，意喻財源廣進。圖／泰山企業提供；窩客島整理

命理師揭密補財庫吉時，三招發財水用法大公開

為了讓發財水發揮最大功效，泰山特別邀請知名命理師林霖老師，針對2026丙午火馬年提供專業的補財庫建議。林霖老師指出，補財庫講求天時地利，若能在關鍵時間點運用發財水，更能達到事半功倍的效果。她公開了三個黃金時機，分別是2月3日中午11點至1點的尾牙謝地基，2月11日至16日任一天早上9點至11點的送神後大掃除，以及2月21日早上5點至7點的年初五迎財神。除了掌握時間，使用方式也大有學問，建議民眾可以將發財水擺放在家中明財位或辦公桌，且務必以雙數擺放象徵財富圓滿。此外，在出門前輕噴於身上或隨身物品可淨化氣場，或是在農曆初一與十五直接飲用或烹飪，將財氣內化為身體的能量，讓開運布局輕鬆融入生活細節 。



▲命理師建議發財水應以「雙數」擺放，象徵財富圓滿，本次設計也採兩瓶一組概念。圖／泰山企業提供；窩客島整理

春節送禮首選，油品與甜罐禮盒下殺66折起

春節期間拜訪親友，挑選一份實用又體面的禮盒至關重要。泰山企業看準送禮商機，集結旗下熱銷的油品與甜罐系列，推出六款春節限定禮盒，折扣最低下殺66折起。針對重視健康的長輩或家庭，推薦油財滿盈禮盒，內含西班牙進口特級初榨橄欖油與玄米油，是高品質的實用首選。若預算有限但想送得大方，油然富貴禮盒則提供了純芥花油或不飽和調合油的組合，CP值極高。而在甜品禮盒方面，象徵好事發生的好事花生鴻運禮盒，內含花生仁湯與紅豆湯，甜而不膩的滋味最適合全家團圓時享用。這些精選禮盒在全聯，家樂福，以及各大電商平台皆有販售，透過多元的價格帶與豐富的組合，滿足不同消費者的送禮需求，讓這份心意如同泰山的產品一般，實在又溫暖 。



▲馬年泰山企業推出限定版泰吉絨毛吊飾，寓意生意、生活都能大賺錢、萬事大吉。圖／泰山企業提供；窩客島整理

八寶聚財・馬上泰吉 抽獎活動

活動時間： 即日起至 2026/2/24

活動內容：

凡購買泰山食品全品項（不含代理及海外）單筆滿 40 元，登錄發票即抽馬年 1.5 錢純金金幣、LINE POINTS 8888 點、泰吉馬年限定吊飾 。

前 8,888 名登錄且審核合格者，送 LINE POINTS 8 點 。

購買「八寶粥」系列商品，多一次抽獎機會 。

泰山純水 x 北港武德宮「如虎添億」發財水

活動時間： 即日起各大通路陸續開賣

活動內容： 泰山純水聯名北港武德宮，瓶身印有黑虎將軍與泰吉，象徵「如虎添億、馬上泰吉」。命理師建議 2/3、2/11-16、2/21 為補財庫吉時 。

2026 春節限定禮盒優惠

活動時間： 依各通路檔期為主（約 2026/1/21 起至 2/26）

優惠內容：

油財滿盈禮盒（特級初榨橄欖油+玄米油）：特價 599 元（原價 878 元），全聯獨家（1/23-2/26）。

好事花生鴻運禮盒（花生仁湯+紅豆湯）：特價 319 元（原價 480 元），家樂福獨家限量（1/21-2/24）。

油然富貴禮盒（純芥花油）：特價 319 元，泰山購物網、momo、PChome 販售 。

純橄欖油禮盒（1公升2入）：特價 899 元，泰山購物網、momo、PChome 販售 。

橄欖油組合（特級初榨+純橄欖油）：特價 798 元，家樂福、愛買販售（1/21-2/24）。

實體通路： 全聯福利中心、家樂福、愛買、地區限定超市、各大超商 。

線上通路： 泰山線上購物網、momo購物網、PChome 。

合作宮廟： 北港武德宮（雲林縣北港鎮華勝路330號）。