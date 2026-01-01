台北101變身夢遊仙境！皇后花園玫瑰海、賈董舞獅賀歲與必拍打卡點全攻略。

台北101迎接2026馬年，於1月22日至2月22日推出「春遊秘境101」活動。4樓打造歐式「皇后花園」，初一更有賈董舞獅賀歲。館內結合Longchamp搖搖馬、Butterbear快閃店及多家頂級餐廳年菜，成為春節台北必訪景點。

隨著2026年農曆馬年的腳步逼近，台北都會區的過年氛圍也逐漸濃厚，對於不想塞在國道上、渴望在城市中尋找一處既能拍出時尚大片又能享受頂級美食的民眾來說，台北101今年推出的「春遊秘境101」無疑是首選目的地。自1月22日起至2月22日，台北101將整座商場打造成一座大型的夢幻樂園，不僅攜手花藝大師在4樓都會廣場打造令人驚嘆的「皇后花園」，更引進了Longchamp搖搖馬樂園與泰國爆紅的Butterbear奶油小熊快閃店，從視覺、味覺到互動體驗，全方位滿足一家大小的走春需求，讓民眾在都會叢林中也能感受到濃厚的節慶儀式感。

▲位於4樓都會廣場的「皇后花園」由CN Flower設計，以大型紅心與棋盤格地景打造出宛如愛麗絲夢遊仙境的奇幻場景，是2026春節必拍亮點。圖／台北101提供；窩客島整理



4樓都會廣場化身皇后花園，CN Flower凌宗湧打造2026春節最美歐式庭院

今年台北101春節佈置的最大亮點，絕對非4樓都會廣場的「皇后花園」莫屬。這座彷彿從童話故事《愛麗絲夢遊仙境》中搬出來的場景，是由知名花藝大師、CN Flower主理人凌宗湧親自操刀設計。不同於傳統春節的大紅燈籠裝飾，凌宗湧運用了極具當代美學的設計語彙，將西洋棋盤上的紅心、骰子與騎士元素，巧妙地融入綠意盎然的植栽之中。現場匯集了超過10種珍稀品種的芳香玫瑰，包括色澤神秘的「星空紫」、浪漫的「夢幻仙境」以及象徵熱情的「熱戀情節」等，這些玫瑰與檀香柏、銀針柏等綠植層層交織，堆疊出豐富的視覺層次與撲鼻香氣。民眾漫步其中，彷彿置身於歐洲皇室的私人庭院，隨手一拍都是充滿質感的IG美照。除了靜態賞花，台北101更在2月3日與2月5日舉辦限定手作課程，讓民眾有機會在CN Flower團隊的帶領下，親手製作新春花藝帶回家，延續這份美好的節慶氛圍。

▲花園內運用檀香柏、銀針柏與超過10種珍稀玫瑰品種交織，營造出層次豐富的歐式庭院氛圍，每個角度都充滿細膩的春日氣息。圖／台北101提供；窩客島整理

賈董親臨獻藝舞獅，初一至初三高空特技與馬戲派對嗨翻信義區

除了靜態的絕美花園，台北101今年春節的動態表演更是話題性十足。為了迎接馬年，台北101特別規劃了「馬上好運101」系列賀歲活動，其中最受矚目的莫過於大年初一2月17日上午10點30分的開場大秀。身為台北101董事長的「賈董」將親自披掛上陣，展現苦練多時的舞獅技藝，率領財神爺、刀馬旦以及超人氣吉祥物「金旺旺」、「粉皮皮」進行全館巡遊，並沿途發送限量101個福氣紅包袋，想要討個新年好彩頭的民眾絕對不能錯過。緊接著初二將由專業團隊帶來「醒獅戲樁」的高空吐春聯特技，初三則有結合傳統與創新的「馬戲派對」。連續三天的精彩演出，將傳統年味與現代娛樂完美結合，讓信義區的街頭充滿了熱鬧滾滾的歡慶氣息。

▲台北101董事長將在大年初一親自獻藝，帶領舞獅團隊進行精彩的賀歲表演，展現充滿活力的開春氣勢。圖／台北101提供；窩客島整理



Longchamp與Butterbear兩大IP聯手，B1與松智路口成最潮親子打卡熱點

對於年輕族群與親子客層來說，今年台北101的快閃活動同樣精彩可期。法國精品Longchamp呼應農曆馬年，將品牌經典的奔馬標誌實體化，於購物中心松智路口打造了一座色彩繽紛的「搖搖馬樂園」。巨大的綠色植栽造景搭配童趣十足的搖搖馬裝置，不僅吸引時尚潮人駐足，更是小朋友們的最愛。與此同時，B1樓層則迎來了泰國超人氣IP「Butterbear」的城市療癒計畫快閃店。這是由加州椰子集團旗下品牌CACO與WAVE SHINE聯手引進，現場不僅販售可愛爆表的Butterbear聯名服飾與生活小物，CACO Cafe更推出了限定主題餐飲，讓粉絲們在逛街之餘，也能被這隻奶油小熊的呆萌魅力徹底療癒。此外，日本潮流品牌EVISU與韓國頭皮養護品牌ROOTON也同步進駐，豐富的逛街選擇讓各個年齡層的消費者都能滿載而歸。

▲Longchamp於松智路口打造「搖搖馬樂園」，將品牌經典奔馬標誌化為童趣裝置，成為信義區街頭最吸睛的互動打卡點。圖／Longchamp提供；窩客島整理

85樓高空景觀餐廳圍爐首選，頂級粵菜與義式料理演繹舌尖上的年味

走春行程當然少不了美食的慰藉，台北101館內多家頂級餐廳也紛紛推出了2026年限定年菜套餐。位於85樓的「捌伍添第」由名廚坐鎮，端出包含佛跳牆、古法蒸東星斑等經典粵菜的「豪門添第年夜飯」，讓賓客在雲端之上享受尊榮的團圓時光。同樣位於85樓的「隨意鳥地方」則提供別出心裁的義式年菜選擇，以南極魚、烏魚子佐明蝦以及帝王蟹腿等頂級海鮮，為吃膩傳統中菜的家庭帶來清新的味蕾體驗。若偏好台式風味，連續五年榮獲米其林一星的「富錦樹台菜香檳」則是絕佳選擇，其復刻的魷魚螺肉蒜與鮑參佛跳牆，完美重現了記憶中的溫暖家鄉味。至於家庭客最愛的「鼎泰豐」與全台最高Buffet「饗 A Joy」，也各自以招牌麵點與多國料理滿足不同世代的口味需求。配合全館活動，刷台北101聯名卡單筆滿5000元送200元，最高享8%回饋，讓民眾在享受美食與購物時也能精打細算。

▲位於85樓的「捌伍添第」由名廚坐鎮，端出包含佛跳牆、古法蒸東星斑等經典粵菜的「豪門添第年夜飯」。圖／台北101提供；窩客島整理



台北101全館滿額回饋

活動時間： 2026/1/22 - 2/22

優惠內容： 刷台北101聯名卡單筆每滿 NTD 5,000 送 200，最高享 8% 回饋。

台北101皇后花園 (CN Flower 凌宗湧設計)

活動時間： 1/22 - 2/22

活動地點： 4樓都會廣場

體驗課程： 2/3、2/5 舉辦春節限定手作花藝課程 (需線上報名)。

報名網址： https://bit.ly/4jHtZKr

馬上好運101 (賀歲表演)

活動時間： 2/17(初一) - 2/19(初三)

表演時段： 每日 10:30 開始

活動內容：

初一 (2/17)： 賈董舞獅獻藝、全館巡遊發送福氣紅包袋。

初二 (2/18)： 醒獅戲樁、高空吐春聯特技。

初三 (2/19)： 馬戲派對、結合舞獅與馬戲演出。

雖然台北101的活動已經精采絕倫，但信義區的春節驚喜可不只這些，接著帶你看看周邊還有哪些必逛亮點

