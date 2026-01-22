日本平日旅遊神卡來了！「心動通票」平日遊只要1萬日圓，新幹線、特急隨便坐。

日本的交通券百百種，通常都相當方便及划算，2026年全新推出的「JR東日本心動通票」又是一張對旅客相當友善的交通券。

JR東日本心動通票2026年2月登場！平日1萬日圓暢遊東北，新幹線無限搭乘。本文詳解購買方式、使用範圍、優惠活動，帶你省錢玩遍青森、新潟、福島！

JR東日本心動通票是什麼？

JR東日本心動通票（キュン♥パス）是專為平日旅遊設計的超值周遊券。這張通票讓你在指定期間內可無限次搭乘JR東日本全線的新幹線、特急列車以及普通列車。最令人心動的是它的價格：1日券僅需1萬日圓，2日券也只要1萬8千日圓。

JR東日本心動通票使用範圍

這張通票的使用範圍相當廣泛。它涵蓋JR東日本全線、青森鐵道線、岩手銀河鐵道線、三陸鐵道線、北越急行線，以及越後心動鐵道線（直江津至新井段）。具體來說，你可以前往以下熱門目的地：

● 青森縣：八甲田樹冰、奧入瀨溪流、弘前城

● 秋田縣：田澤湖、角館武家屋敷

● 岩手縣：平泉世界遺產、盛岡城跡

● 山形縣：藏王樹冰、銀山溫泉

● 福島縣：會津若松、大內宿

● 新潟縣：越後湯澤滑雪場、佐渡島

值得注意的是，部分新幹線和特急列車可以使用普通車自由座。如果想使用指定席，1日券可預約2次，2日券可預約4次。這個設計讓你既能享受自由行的彈性，又能確保熱門時段有位子坐。



▲通票使用範圍涵蓋JR東日本全線、青森鐵道線、岩手銀河鐵道線、三陸鐵道線、北越急行線，以及越後心動鐵道線等。





JR東日本心動通票購買攻略

購買方式相當簡單。你只需要在JR東日本的「えきねっと」（Eki-net）網站上預訂即可。但有幾個重點需要特別注意：1. 購買時間：必須在使用日期前14天到1個月之間購買。舉例來說，如果你計劃2月20日使用，就要在即日起至2月6日之間完成購買。

2. 使用期間：2026年2月12日至3月12日的平日。注意週末和國定假日無法使用。2日券也不能跨越週末使用。

3. 價格：1日券1萬日圓，2日券1萬8千日圓。目前沒有兒童票價設定，這是唯一的小缺點。

4. 限制事項：這張票券採實名制，一人一票，無法轉讓或借用。使用當日需要出示本人證件。





JR東日本心動通票可搭列車

最令人關心的問題是：哪些列車可以搭乘？根據官方資料，大部分新幹線和特急列車都在使用範圍內，但也有少數例外。東北新幹線的「疾風號」（やまびこ）、「那須野號」（なすの）可以使用自由座。「小町號」（こまち）和「翼號」（つばさ）則必須購買指定席券。秋田新幹線和山形新幹線的全車指定席列車，需要額外購買指定席券才能搭乘。

上越新幹線的「朱鷺號」（とき）、「橘號」（たにがわ）可使用自由座。北陸新幹線的「淺間號」（あさま）和「白鷹號」（はくたか）也適用。值得注意的是，「輝號」（のぞみ）、「希望號」（ひかり）、「回聲號」（こだま）這三種列車完全不在使用範圍內。這些是連接東京與關西的東海道新幹線，並非JR東日本的營運範圍。

可搭乘的特急列車

多數特急列車的自由座都可以使用。「翼號」（つばさ）、「稻穗號」（いなほ）、「白雪號」（しらゆき）、「信濃號」（しなの）等都能搭乘自由座。

特急列車需要特別注意

1. 日光號、鬼怒川號：東武鐵道直通區間需另外購票

2. 踴子號：伊豆急行線直通區間需另外購票

3. 成田特快、濱風號：某些時段需預約指定席

部分特急列車如「睡蓮號日光」、「鮫川號」不在使用範圍內，主要是因為這些列車連接東武鐵道或其他私鐵路線。

▲大部分新幹線和特急列車都在使用範圍內，但也有少數例外。





JR東日本心動通票使用注意事項

在使用心動通票時，有幾個常見問題需要注意。

問題1：可以在週末使用嗎？

不可以。心動通票僅限平日使用，週末和國定假日都無法使用。2日券也不能跨越週末。例如週五到週六、週日到週一的組合都不行。

問題2：可以搭乘所有新幹線嗎？

不可以。「輝號」、「希望號」、「回聲號」以及JR北海道、西日本、四國、九州的列車都不能使用。基本上只限JR東日本營運的列車。

問題3：可以多人共用一張票嗎？

不可以。這張票採實名制，一人一票，無法轉讓。使用時需要出示本人證件。

問題4：可以退票嗎？

可以，但需支付手續費。使用開始前可以辦理退票，但會收取一定比例的手續費。具體金額依購買時間而定。

問題5：兒童有優惠價嗎？

很遺憾沒有。目前心動通票只有成人價格，沒有兒童票價設定。帶小孩的家庭可能需要額外考量這點。



最後來分析一下，這張票到底值不值得購買。對於以下幾種旅客，心動通票特別推薦：

1. 首次前往東北地區：想要一次走訪多個城市

2. 溫泉愛好者：計劃泡遍銀山、乳頭、酸湯等名湯

3. 攝影愛好者：追逐冬季絕景如樹冰、冰瀑



唯一需要考量的是，如果你只計劃待在單一城市，或是行程集中在東京近郊，那麼心動通票的優勢就沒那麼明顯。建議先規劃好行程，計算交通費用後再決定是否購買。



