北海道冬季盛事TOP10！層雲峽冰瀑祭1月24日開幕，10公尺冰雕Ｘ夢幻煙火Ｘ水壩冰上活動不容錯過。

冬季北海道白雪一片，趁著這場雪每年都會舉辦「冰瀑祭」，想體驗冰雪奇幻王國一定要來看看這個盛會。

位於北海道大雪山山麓的層雲峽溫泉，每年冬天都會舉辦震撼的「冰瀑祭」，今年將於2026年1月24日至3月8日盛大登場！這個被評選為北海道冬季活動TOP10的盛會，利用零下嚴寒讓瀑布凍結的自然條件，打造出大大小小的冰雕藝術，搭配夢幻燈光形成冰與光的魔幻王國！

▲被評選為北海道冬季活動TOP10的盛會，利用零下嚴寒讓瀑布凍結的自然條件，打造出冰雕藝術，搭配夢幻燈光形成冰與光的魔幻王國。





三大特色體驗

絕景：日本夜景遺產認證×每晚煙火

冰瀑祭整個會場設在石狩川河灘上，約30座大小不一的冰雕建築物錯落排列，其中包括高度超過10公尺的巨型冰像和人氣的「冰瀑神社」。白天的冰雕在陽光下晶瑩剔透，但真正的魔法時刻在夜晚降臨。當七彩燈光從內部照亮冰雕，整個會場瞬間變成夢幻的冰之王國，這個景象美到被認證為「日本夜景遺產」！

▲白天的冰雕在陽光下晶瑩剔透，但真正的魔法時刻在夜晚降臨。



更特別的是，不像其他祭典只在特定日期放煙火，層雲峽冰瀑祭期間每晚8點半都會施放煙火！煙火從冰像後方升空，在寂靜的冬夜星空中綻放，與冰雕的七彩燈光形成強烈對比，那種視覺衝擊體驗只在這裡才有。 ▲冰瀑祭期間每晚8點半都會施放煙火，與冰雕的七彩燈光形成強烈對比。





新體驗：日本最大規模水壩冰上活動

今年最大亮點是即日起至31日預先舉辦的「大雪水壩冬季遊樂」企劃，這是觀光廳認證的「地域觀光魅力提升事業」。平常完全不對外開放的大雪水壩，冬天湖面結冰後特別開放給遊客玩耍！

▲今年最大亮點是即日起至31日預先舉辦的「大雪水壩冬季遊樂」企劃。



「秘境自然遊船」讓你坐在雪地摩托艇拖曳的橡皮艇上，由導覽員帶領在結冰的湖面上巡遊，從湖面仰望被雪覆蓋的大雪山群峰，那種壯闊感絕對震撼。還有號稱日本最大規模的「峽谷滑圈(スノーチュービング)」，坐在巨大的充氣圈上從雪坡滑下，速度快到讓人尖叫，刺激度滿點！這些都是只有在大雪水壩才能體驗的限定活動，錯過要再等一年。





美食：地酒酒粕甘酒暖身暖心

在零下20度的會場待久了身體一定凍僵，這時候就要來會場內的攤位取暖了！使用上川町在地酒廠「上川大雪酒造」的酒粕手工製作的甘酒，喝下去瞬間從胃暖到全身，酒粕的香氣和甜味完美結合，比一般甘酒更濃郁。現場還販售上川町的各種特產，讓你在欣賞冰雕之餘也能品嚐在地美食，這種結合視覺、味覺與體驗的設計，就是日本祭典的厲害之處。

▲在零下20度的會場待久了身體一定凍僵，這時候就要來會場內的攤位取暖了，再搭配暖呼呼的溫泉就更舒服了。





2026層雲峽冰瀑祭

活動期間：2026年1月24日~3月8日

地點：北海道上川郡上川町層雲峡 特設会場（石狩川河川敷）

開放時間：17：00～21：30（最後入場21：15）；六日假11：00～21：30（最後入場21：15）