名人搶訂的中壢私廚！梁家私廚 只接待一組客人， 低調藏身大時鐘廣場周邊。

一位難求的中壢餐廳「梁家私廚」，主打一期一客制，隱身大時鐘廣場周邊，以頂級食材與專屬管家服務，打造低調奢華的無菜單用餐體驗。

名人搶訂的中壢私廚！「梁家私廚」為全預約制，ㄧ個餐期僅接待一組客人，強調高度隱私與專屬感，並提供VIP等級的細緻款待，遂成為眾多政商名流與藝人聚餐的首選中壢餐廳。價位部分，「梁家私廚」提供每位1680元、2480元與3580元三種方案，依據不同價位呈現相應的菜色內容。

▲「梁家私廚」沒有招牌，入口低調緊鄰「坐著做。海鮮丼飯大同店」。（攝影：楊婷雅）





中壢頂級無菜單體驗「梁家私廚」

「梁家私廚」隱密低調、沒有招牌，進駐大時鐘廣場周邊民宅二樓，自「坐著做。海鮮丼飯專門店（大同店）」旁的小門上樓即可抵達，但由於沒有電梯，年長者及行動不便者建議衡量自身狀況；空間只有一張老闆特別斥資打造、直徑近三公尺的旋轉圓桌為亮點置，呼應中式餐飲講究團圓與共享的文化精神，同時亦兼具便利性；服務方面，餐期全程配置一位專屬管家隨侍在側，提供細膩周到的桌邊服務。此外，冷藏櫃內的無酒精飲料，饕客可於用餐期間無限暢飲。

▲「梁家私廚」採全預約制，ㄧ個餐期僅接待一組客人，具高度隱私與專屬感。（攝影：楊婷雅）





招牌油淋脆皮雞，展現極致工序與風味層次

油淋脆皮雞為「梁家私廚」經典招牌菜，光前置作業就長達三天。林保捷主廚選用台灣放養土雞，先醃製48小時後再風乾一整天，出餐前再低溫油泡鎖住鮮嫩水分，最後再以熱油淋製，達到外皮金黃酥脆的完美狀態，搭配主廚精選雲林水林鄉、蒜香味鮮明沒有油耗味的蒜酥一同享用，層次更上一層樓。

▲油淋脆皮雞為「梁家私廚」招牌料理之一，工序繁複，光前置作業就耗時三天。（攝影：楊婷雅）





生拆蟹肉麻婆豆腐，川味香麻交織鮮甜海味

▲開胃下飯的「生拆蟹肉麻婆豆腐」，以當日現殺螃蟹鋪於麻婆豆腐之上，並結合來自四川的辛香料。（攝影：楊婷雅）





「生拆蟹肉麻婆豆腐」為林保捷主廚招牌菜之一，選用新鮮現殺螃蟹細緻拆肉，鋪於麻婆豆腐之上。調味嚴選來自四川的辛香料，包括頂級豆瓣醬、大紅袍花椒與朝天乾辣椒等，交織出香麻濃郁的經典風味，辣度設定為溫潤小辣，即便不嗜辣者也能輕鬆享用。細嫩豆腐充分吸附醬汁精華，入口帶有柔和麻香與細緻辣感，隨後蟹肉的鮮甜海味在口中層層綻放，風味鮮潤開胃，推薦搭配白飯一同享用。

高級版香菇雞湯，展現主廚深厚煲湯功力

「天白花菇竹笙蛤蜊雞湯」可視為高級版的香菇雞湯。擁有豐富餐飲歷練、曾負責產後護理之家菜色研發的林保捷主廚，對火候與風味掌握精準，展現深厚的煲湯功力。湯頭入口帶有花菇的馥郁香氣、蛤蠣的自然鮮甜，與烏骨雞的醇厚相互交織，尾韻溫潤回甘，讓人意猶未盡。

▲「天白花菇竹笙蛤蜊雞湯」以雞湯為湯底主軸，搭配竹笙、扁尖筍、金華火腿與南非活鮑魚等多款高級食材。（攝影：楊婷雅）

梁家私廚訂位秘訣：先敲定日期，用餐前一周確認人數

如果想體驗頂級私廚餐廳，「梁家私廚」絕對值得一訪。從低調隱密的入口、近三公尺旋轉圓桌，到全程貼心的專屬管家服務，每一個細節都為饕客量身打造。不論是

家庭聚會或商務聚餐等，都能享受私密、精緻又舒適的頂級中式料理時光；由於「梁家私廚」非常熱門，老闆建議先提早完成訂位，再邀請同行賓客，並於用餐日前7～10天再與餐廳確認最終人數與價位方案，以確保用餐順利、賓主盡歡。

▲當日「梁家私廚」甜點為燕窩港式燉奶。（攝影：楊婷雅）

「梁家私廚」店家資訊

營業時間：12:00～14:15、18:00～21:15（週一、二公休）

電話： 0989 088 222

地址：桃園市中壢區大同路186號2樓

預約：加入官方LINE @484vggxs

備註：平日午餐低消為16,800元；假日午、晚餐及平日晚餐低消為24,800元。

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