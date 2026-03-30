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阿拜是什麼！桃園原住民餐廳 鹿馬岸 必吃清單一次看，石板烤肉、音樂駐唱超滿足。

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2026-03-30 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

阿拜是什麼？桃園青埔原住民餐廳「鹿馬岸」爆紅，主打南島料理、馬告風味與石板烤肉，打造兼具文化與美味的特色餐廳體驗。

想吃道地原住民餐廳看這邊！在桃園青埔一帶，「鹿馬岸南島人文主題餐廳」以「原住民餐廳」定位迅速竄紅，成為近期桃園美食與青埔餐廳推薦熱門關鍵字。融合台灣原住民食材與南島料理特色，而這邊不只是吃飯的地方，更像是小型live house，不僅讓人品嚐道地原民風味，甚至打造出兼具文化與美學的用餐體驗。

▲阿拜是什麼！桃園原住民餐廳 鹿馬岸 必吃清單一次看，石板烤肉、音樂駐唱超滿足。
▲桃園原住民餐廳「鹿馬岸」外觀，結合文化元素打造青埔人氣美食地標（攝影：蕭芷琳）
▲阿拜是什麼！桃園原住民餐廳 鹿馬岸 必吃清單一次看，石板烤肉、音樂駐唱超滿足。
▲桃園原住民餐廳「鹿馬岸」室內空間呈現部落氛圍，是青埔原住民餐廳熱門打卡點（攝影：蕭芷琳）

桃園原住民餐廳「鹿馬岸」不只是間餐廳！

而「鹿馬岸（Luma’an）」是阿美族語「家」的意思。這間原住民餐廳由族人親自打造，不只是提供餐點，更像是一個讓人放鬆、交流的空間。一走進店內，會先被木雕大門吸引，牆面則擺放古陶與原民藝術作品，細節滿滿。到了晚上，還會有駐唱演出，整體氛圍更接近「邊吃飯邊聽歌」的小型live house。而這裡同時也是寵物友善餐廳，不少人會帶著毛孩一起來用餐，讓「家」的概念變得更完整。

▲阿拜是什麼！桃園原住民餐廳 鹿馬岸 必吃清單一次看，石板烤肉、音樂駐唱超滿足。
▲桃園原住民餐廳「鹿馬岸」不少原住民特色料理，讓人倍感驚喜（攝影：蕭芷琳）

桃園原住民餐廳「鹿馬岸」推薦菜單一次看

來到鹿馬岸，多數人第一個問題就是：「阿拜到底是什麼？」簡單來說，「阿拜」有點像原住民版的粽子，用月桃葉包裹糯米與豬肉，再加入一層假酸漿葉，吃起來帶點淡淡草本香氣，不只特別，還有助消化，是原住民餐廳中很具代表性的料理。另外「竹筒飯」也是必點，打開時會聞到自然竹香，口感Q彈不油膩。

▲阿拜是什麼！桃園原住民餐廳 鹿馬岸 必吃清單一次看，石板烤肉、音樂駐唱超滿足。
▲桃園原住民餐廳「鹿馬岸」推薦菜單：阿拜（攝影：蕭芷琳）

而名字超有記憶點的「嘎巴考的不是肉是歡笑」，其實就是豪華烤肉拼盤，鹹豬肉與各式烤物一次上桌，很適合朋友聚餐。此外，還有「剝皮辣椒雞湯」入口溫潤微辣，帶點回甘，很適合當開場暖胃。整體來說，這間原住民餐廳不只是吃飽，更像是在「認識一種文化」。「鹿馬岸」從料理、空間到音樂，每個細節都傳遞著文化溫度。若你在尋找青埔特色美食，這間無疑是值得收藏的口袋名單。
▲阿拜是什麼！桃園原住民餐廳 鹿馬岸 必吃清單一次看，石板烤肉、音樂駐唱超滿足。
▲桃園原住民餐廳「鹿馬岸」推薦菜單：竹筒飯（攝影：蕭芷琳）
▲阿拜是什麼！桃園原住民餐廳 鹿馬岸 必吃清單一次看，石板烤肉、音樂駐唱超滿足。
▲石板烤肉與馬告料理，是桃園原住民餐廳人氣必點（攝影：蕭芷琳）

桃園原住民餐廳 青埔美食 鹿馬岸

地址：桃園市大園區大成路二段100號1F
營業時間：平日 11:30–16:00, 17:00–23:00；週六 11:30–16:00；週五日 11:30–16:00, 17:00–00:00

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