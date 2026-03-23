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愚人節布丁變布布！7-11官方證實統一布丁「焦糖出走咘布」愚人節搞怪開賣。

7-11焦糖出走咘布布丁愚人節
2026-03-23 18:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:7-11
編輯 張人尹

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7-11愚人節限定話題登場，統一布丁變身「焦糖出走咘布」，主打只有布沒有丁，全台門市4/1開賣、單顆18元，話題新品吸引粉絲嚐鮮。
這次不是網友惡搞，統一布丁變成「布布」開賣！每年愚人節推出搞怪飲料、甜點已經變成常態，更有許多品牌、網友自製惡搞甜點掀起話題，也讓人每每懷疑是否真的會開賣、又或者是不會開賣的愚人節玩笑。近期網友在社群瘋傳，只有布丁體、沒有焦糖部分的「統一布布」，這次7-11官方證實在4/1起開賣，只有布、沒有丁，話題滿分。
▲統一布丁變身「統一布布」引發討論，這次不是惡搞而是真的開賣，7-11證實4/1正式登場，掀起粉絲高度關注與話題。
▲統一布丁變身「統一布布」引發討論，這次不是惡搞而是真的開賣，7-11證實4/1正式登場，掀起粉絲高度關注與話題。

統一布丁 焦糖出走咘布

去年愚人節，統一布丁變身成「翻轉布丁」掀起網友話題，把布丁黃色、黑色的比例翻轉，打造「焦糖多、布丁少」的反差新品，讓人瘋搶買爆。今年愚人節，統一布丁再玩新梗，推出「焦糖出走咘布」，讓整顆布丁只剩下黃色部分。消息一出就讓網友瘋傳，也有不少粉絲認為「早該這樣賣」「應該會比較好吃」。
▲統一布丁延續愚人節創意，推出「焦糖出走咘布」，主打去掉焦糖只剩布丁本體，創造全新口感想像，話題迅速擴散。
▲統一布丁延續愚人節創意，推出「焦糖出走咘布」，主打去掉焦糖只剩布丁本體，創造全新口感想像，話題迅速擴散。

只有布沒有丁 限定開賣方式

這次「焦糖出走咘布」不是愚人節開玩笑，7-11官方證實，這次新品「焦糖出走咘布」即將在4/1起正式於全台7-11門市開賣，期間限定供應，販售價格維持18元一顆。7-11官方表示，各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主。這波「布丁變成布布」話題，也在愚人節風潮中吸引粉絲們朝聖嚐鮮。
▲7-11宣布統一布丁「焦糖出走咘布」將於4/1起全台開賣，單顆18元，期間限定供應，吸引粉絲搶先入手。
▲7-11宣布統一布丁「焦糖出走咘布」將於4/1起全台開賣，單顆18元，期間限定供應，吸引粉絲搶先入手。


7-11 焦糖出走咘布

開賣日期：2026/04/01起，各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主。
售價：18元/顆
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記者 蕭芷琳
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