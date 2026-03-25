南港美食優惠！六福萬怡粵亮春饗季登場，南港內湖居民9折、大巨蛋票根送豆花。

隨著春分到來，台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」推出春饗季，將在地旬味揉合粵式工藝 。資深編輯李維唐表示，此次菜單亮點在於「鮑潤牛湯琥珀凍」的一湯二吃，精準掌握了當代老饕對於層次感與儀式感的極致追求 。

隨著春意漸濃，台北六福萬怡酒店館內的「粵亮廣式料理」宣佈自2026年4月1日起推出期間限定的「春饗季」季節料理 。本次菜單由主廚團隊悉心操刀，集結當令旬味與在地優質食材，透過廣式料理對火候與風味層次的極致追求，將春天的清新與優雅化作舌尖上的繁花盛景 。

▲台北六福萬怡「粵亮廣式料理」於4月1日推出「春饗季」限定料理，揉合旬味食材與精湛粵式工藝，打造豐富的感官饗宴。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理



暖胃養生湯品演繹春日食補之道

在春季乍暖還寒之際，粵亮廣式料理首推兩款匠心獨具的湯品 。其中「蟲草枇杷燉花膠」展現了極致的煲湯工藝，以豬龍骨、雞腳與赤肉為基底細火慢煲6小時，再加入南投埔里枇杷乾、珍貴的黃金6兩松阪豬與厚實花膠蒸燉1小時，湯頭清澈見底且滋味溫潤，完美詮釋春日養生精髓 。



另一款話題性十足的「鮑潤牛湯琥珀凍」，則帶來創新的「一湯二吃」體驗 。主廚嚴選牛大骨、牛筋與和牛臉頰，並佐以10餘種時蔬慢火熬煮10小時，提取濃醇精華注入鮑魚中冷凝成天然膠質凍體 。賓客可以先品嚐凝凍狀態下的鹹鮮風味，隨後再沖入熱湯使其融化，回歸深邃濃厚的手沖湯韻，層次感極為豐富 。

▲「蟲草枇杷燉花膠」嚴選南投埔里枇杷乾與松阪豬，歷經長時間慢燉，湯頭清雅滋潤。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理

▲創新一湯二吃的「鮑潤牛湯琥珀凍」，將熬煮10小時的濃醇牛湯化作膠質凝凍，體驗雙重食趣。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理

鮮甜春筍與海味交織的創意主餚

主菜部分則緊扣「鮮」字，運用春筍與白蘆筍等時令食材勾勒春日輪廓 。「菠蘿極汁蝦滑蓮藕餅」將草蝦與白蝦細打成蝦膠，鋪設於雲林鮮蓮藕片上煎至金黃，最後淋上由屏東金鑽鳳梨慢熬而成的港式極汁，口感酸甜清爽且極具在地特色 。「南乳豆醬黃花魚捲」則將小黃魚去刺取肉，巧妙包裹當季春筍與貢菜，搭配特製南乳豆醬，醬香與魚肉鮮美互不搶鏡 。而「白蘆鮮筍牛仔粒」以自製香椿醬為靈魂，透過高火爆炒鎖住肉汁，讓白蘆筍與無骨牛仔粒在強大鑊氣中釋放鮮甜 。

▲「菠蘿極汁蝦滑蓮藕餅」結合雲林蓮藕與屏東鳳梨極汁，層次鮮明且充滿在地春季風味。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理

客家擂茶與港式奶黃的雅致終曲

餐末甜點延續了清雅調性，「擂茶貢糖糕」融合客家擂茶茶香與花生貢糖的堅果香氣，口感綿密且呈現象徵吉祥的葫蘆造型 。「杏汁桂花百合糕」則以細磨杏仁製成糕皮，包覆港式奶黃餡與日本百合，點綴南港在地桂花，甜香淡雅，為這場春日饗宴畫下溫潤收尾 。

▲造型吉祥的「擂茶貢糖糕」，將客家擂茶茶香與花生貢糖完美揉合，口感綿密細膩。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理



鄰里回饋與大巨蛋應援專屬優惠

除了味蕾體驗，台北六福萬怡酒店更推出里民專屬回饋 。凡設籍或居住於南港、汐止、基隆、松山、信義及內湖地區之民眾，出示證件即可享有餐飲9折優惠 。此外，呼應運動賽事熱潮，凡持台北大巨蛋票根或購票證明，平日晚餐時段於粵亮廣式料理點用靓皮烤鴨，即免費贈送手作傳統木桶豆花1份，讓觀賽後的歡慶時光更增添儀式感 。

粵亮廣式料理「春饗季」限定料理

活動時間：2026/04/01起

活動內容：

限定菜單：推出「蟲草枇杷燉花膠」、「鮑潤牛湯琥珀凍」、「菠蘿極汁蝦滑蓮藕餅」、「南乳豆醬黃花魚捲」、「白蘆鮮筍牛仔粒」、「擂茶貢糖糕」及「杏汁桂花百合糕」等時令佳餚

里民優惠：凡設籍或居住於南港、汐止、基隆、松山、信義及內湖地區之民眾，出示證件享餐飲9折優惠

大巨蛋應援：持台北大巨蛋賽事票根或購票證明，平日晚餐時段點用靓皮烤鴨，贈送手作傳統木桶豆花1份

台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓（南港車站上方）

電話：02-6615-6528