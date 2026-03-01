兒童親子必玩！台北晶華童心月，杜拜巧克力可頌入住送、巨型復活節蛋樂敲擊、滾蛋競賽。

台北晶華酒店今年四月再度挑戰親子旅遊天花板，以復活節為靈感結合跨國超人氣甜點。資深編輯李維唐表示，業者精準捕捉網路社群熱度，引進杜拜巧克力元素結合法式工藝，成功將傳統節慶轉化為具備國際視野的美食潮流饗宴。

台北晶華酒店於4月1日起至30日推出豐富多彩的「晶華童心月」活動，讓大人和小孩都能在春暖花開的四月裡重拾童趣與歡樂。此次活動特別邀請法籍甜點行政主廚羅倫（Laurent Delcourt）精心設計多款復活節造型甜點，結合了兔子、彩蛋與鳥巢等趣味元素，營造出濃厚的節慶氛圍。其中最令人期待的便是經典熱銷的「晶華出奇蛋」巨型復活節蛋糕。這款蛋糕使用巨大的鴕鳥蛋殼作為盛器，內含馥郁香濃、滑順綿密的海綿蛋糕。品嚐時，需以附贈的小木槌將蛋殼敲破，露出軟嫩的蛋糕，撲鼻的香氣絕對讓人食指大動。主廚建議搭配焦糖海鹽或綜合果仁粒一同食用，兼具趣味與美味。「晶華出奇蛋」禮盒裝售價1380元，另贈8色環保無毒著色筆，讓親子能攜手在蛋殼上揮灑創意，共享溫馨時光。

▲晶華童心月期間，邦妮兔不定時現身與賓客互動合影，增添童趣。圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理



法式可頌結合中東風味 韓國網爆紅「杜拜巧克力可頌」快閃台北

除了經典甜點，台北晶華酒店更與現正於館內快閃的韓國人氣烘焙品牌Teddy Beurre House合作，推出網路爆紅的「杜拜巧克力可頌」。這款可頌將精湛的法式可頌工藝與濃郁的中東風味元素相結合，入口時可感受到酥脆外層與濃郁開心果內餡交織的獨特口感，帶來療癒的味蕾享受。凡入住「晶華童樂假期」住房專案的賓客，每房皆可獲得乙組「Teddy Beurre House杜拜巧克力可頌組」，讓您在假期中也能品嚐到這款話題甜點。此外，栢麗廳也特別打造了「童心甜點專區」，提供期間限定的杜拜巧克力蛋糕捲、邦妮兔麵包、甜甜圈、熱帶水果奶酪、布列塔尼卡士達蛋糕、香蕉巧克力泡芙等各式造型精巧的甜品，滿足所有甜點控的需求。

▲入住「晶華童樂假期」送「Teddy Beurre House杜拜巧克力可頌組」。法式酥香與開心果內餡，療癒享受。圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

親子住宿專案 送杜拜巧克力可頌與滾蛋競賽 打造難忘春日美好回憶

為了提供親子旅客更豐富的體驗，台北晶華酒店特別規劃了「晶華童樂假期」住房專案。專案包含兩客CNN推薦的豐盛自助早餐，每房每晚7500元+15.5%起。房客不僅可以獲得「Teddy Beurre House杜拜巧克力可頌組」和一隻晶華迎賓小熊，還可報名參加於4月4日舉辦的「趣味滾蛋競賽」。這項精彩刺激的競賽將在飯店一樓「晶華會」宴會廳進行，讓孩子們將彩蛋沿指定路線滾動前行、自在奔跑，感受復活節的傳統樂趣。此外，當日入住的賓客還可享有延遲退房至12點半的禮遇，讓親子能盡情享受假期時光。

▲台北晶華「晶華出奇蛋」禮盒售價1380元。內含駝鳥蛋海綿蛋糕，附贈8色著色筆，讓親子同樂。圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理



尋蛋獵遊、邦妮兔互動 台北晶華童心月活動 讓四月充滿歡笑與驚喜

除了住宿和餐飲活動，台北晶華酒店還為小小貴賓規劃了「尋蛋獵遊」獵蛋行動。小朋友們可拿著「尋蛋獵遊地圖」，在飯店內尋找藏於各處的彩蛋貼紙。成功尋獲6張貼紙，即可至二樓大廳櫃檯兌換專屬禮品，體驗解謎尋寶的樂趣。此外，最受小朋友歡迎的晶華邦妮兔也會不定時出沒在飯店各處，與賓客們互動合影，為旅程增添更多童趣與驚喜。整個四月，台北晶華酒店將化身為一座充滿歡笑與驚喜的繽紛花園，誠摯邀請您與家人一同來此重拾童心，留下美好回憶。

▲4月1日至30日，Regent Gift Shop推多款復活節限定甜點，結合兔子、彩蛋與鳥巢，洋溢春意。圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

台北晶華酒店「晶華童心月」活動

活動時間：2026年4月1日至4月30日

活動內容：

住房專案：入住「晶華童樂假期」每晚7500元+15.5%起，贈送Teddy Beurre House「杜拜巧克力可頌組」乙組、兩客自助早餐及迎賓小熊 。

限定甜點：Regent Gift Shop販售「晶華出奇蛋」（1380元）及六吋復活節造型蛋糕（每款1480元） 。

餐飲優惠：栢麗廳設置「童心甜點專區」，提供杜拜巧克力蛋糕捲、邦妮兔麵包等期間限定甜點 。

互動活動：4月4日趣味滾蛋競賽、全月尋蛋獵遊（集滿6張貼紙換禮品）及邦妮兔隨機現身互動 。

地址：台北市中山北路二段39巷3號

訂房電話：(02)2523-8000

甜點洽詢：(02)2523-8000轉Regent Gift Shop