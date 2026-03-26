豬血糕奶茶 菜瓜布蛋糕！7-11愚人節搞怪美食21款，霜淇淋冰狗 御飯糰盲盒抽起來。

7-ELEVEN愚人節反差系美食話題登場，包含CITY TEA芝麻風味奶茶與翻轉系列商品，編輯張人尹：菜瓜布蛋糕、豬血糕奶茶太衝擊！

▲7-11愚人節推出反差系美食主打21款創意新品，從盲盒海苔御飯糰到這不是豬血糕奶茶都成為粉絲討論焦點（攝影：張人尹）。



▲7-11整合門市與預購推出愚人節話題商品，包含焦糖出走咘布等限定新品吸引粉絲搶先入手（攝影：張人尹）。

芝麻奶茶偽裝豬血糕吸睛

▲7-11 CITY TEA推出這不是豬血糕芝麻風味奶茶，以芝麻奶磚打造擬真外型在Threads掀起話題（攝影：張人尹）。

冰冰堡登場霜淇淋變主角

▲7-11推出雪淋霜冰冰堡與酷聖霜冰冰堡，將熱狗麵包改夾霜淇淋打造愚人節限定創意冰品（攝影：張人尹）。

翻轉飯糰與搞怪美食系列全面上架

▲7-11翻轉系列包含翻轉肉鬆飯糰與鮮蝦翻轉沙拉，以顛倒設計呈現搞怪視覺效果吸引粉絲注意（攝影：張人尹）。



▲7-11這不是系列與獵奇商品同步登場，包含香菜牛肉麵與臭豆腐口味零食等話題品項（攝影：張人尹）。

預購誌搞怪甜點同步開賣

▲7-11預購誌推出愚人節歡樂派對商品，包含我不是東坡肉蛋糕與什麼鳥蛋炒飯等擬真料理（攝影：張人尹）。



▲7-11預購活動同步推出這不是香菜豬血糕蛋糕與菜瓜布蛋糕，新品增添話題（攝影：張人尹）。

7-ELEVEN愚人節限定商品推薦

開什麼愚人節玩笑！這次7-11看準愚人節搞怪話題，在門市、預購聯手推出多款「反差系美食」，從鮮食、甜點到CITY TEA飲品，21款創意告怪新品通通都超有話題，包含「盲盒海苔御飯糰」海苔口味隨機出貨、還有社群上掀起話題的「這不是豬血糕奶茶」以及「焦糖出走咘布」等，帶你看以假亂真的愚人節必買美食。7-11這次愚人節特別推出超狂飲品「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」，光是預告就在Threads吸引話題，小七特別用芝麻奶磚打造出類似豬血糕的外型，再撒上花生粉與抹茶粉增加擬真感，讓人第一眼真的會看錯。飲品基底搭配小葉紅奶茶，隨著芝麻奶冰磚慢慢融化後，冰飲可以吃到Q彈奶磚口感，熱飲則呈現芝麻與奶茶融合的香氣。愚人節限定冰品，則主推「雪淋霜冰冰堡」與「酷聖霜冰冰堡」，4月1日至4月14日限定販售，把原本熱狗麵包的夾心改成霜淇淋，直接翻轉大家對熱狗堡的印象。其中「酷聖霜冰冰堡」霜淇淋內餡更是可以搭配近期新品「開心果巧克力」吃起來爽度更加分。這兩款冰冰堡系列結合麵包與冰品雙重口感，讓粉絲在同一份商品中同時體驗冰涼與柔軟層次。在搞怪美食的部分，7-11也特別設計「翻轉系列」美食，其中包含「翻轉肉鬆飯糰、鮮蝦翻轉沙拉」內外顛倒、上下顛倒的包裝方式，讓人疑惑又好笑。此外還有多款以假亂真的「這不是」系列，這不是抹茶鬆餅」實際是芥末奶霜風味，「這不是菠蘿麵包」則以餅乾口感呈現、「這不是滷肉飯」其實是義大利米製程。此外還有獵奇口味的「一度贊香菜牛肉麵、花生香菜甜筒冰淇淋、可樂果濃厚臭豆腐口味」等獵奇商品同步登場。特別的是，7-11門市預購誌也推出「愚人節歡樂派對」主題，帶來多款擬真系甜點與料理，包括加入皮蛋與香菜元素的「什麼鳥蛋炒飯」、外型仿東坡肉的「我不是東坡肉」蛋糕，以及「菜瓜布蛋糕」、「這不是香菜豬血糕蛋糕」等商品。這些商品強調外觀看起來像整人道具，但實際上仍維持甜點或料理的口感設計，讓粉絲在聚會中多了互動話題。搭配限時會員預購的「統一布丁 焦糖出走咘布」，讓粉絲們不用搶、也能買到話題點心。

魚卵龍蝦風味沙拉盲盒海苔御飯糰：39元

翻轉肉鬆飯糰：36元

這不是滷肉飯：49元

鮮蝦翻轉沙拉：77元

這不是抹茶鬆餅：39元

這不是菠蘿麵包：30元

CITY TEA 這不是豬血糕芝麻風味奶茶：80元

酷聖霜冰冰堡：優惠價 65元 (原價85元)

雪淋霜冰冰堡：優惠價 55元 (原價75元)

統一布丁焦糖出走咘布：18元

韓國拉麵造型杯冰：129元

花生香菜甜筒冰淇淋：59元

香菜風味辣醬雞肉義大利麵：89元

一度贊香菜牛肉麵：59元

可樂果 濃厚臭豆腐口味：35元

三色豆風味巧克酥：79元





7-ELEVEN門市預購商品推薦

這不是香菜豬血糕蛋糕：198元

什麼鳥蛋炒飯：145元

西瓜烏龍寶盒：團購價115元

我不是東坡肉：團購價149元

菜瓜布蛋糕(5入)：345元