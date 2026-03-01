誠品行旅「你的發票我請客」開跑！The Chapter與In Between義式歐陸料理限時四人同行一人免費。

誠品行旅長期深耕人文藝術，將商場與餐飲場域完美串聯。對此，資深編輯李維唐表示，本次「你的發票我請客」活動不僅是消費回饋，更是一種生活態度的延續，透過極具層次的澳洲和牛與義式慢燉料理，讓誠品體系的卡友在繁忙平日中，能以極具誘因的門檻，於大巨蛋商圈核心地帶享受充滿儀式感的食旅時光 。

誠品行旅作為城市人的集體創作，致力將人文、藝術、創意、生活與自然五大概念融入日常細節。座落於松山文創園區，與24小時書店、誠品電影院及表演廳緊密相連，誠品行旅不僅是一處下榻之所，更是將美好生活想像實體化的場域。本次誠品行旅特別攜手誠品生活松菸，自即日起至5月31日止，推出「松菸食旅提案｜你的發票我請客」活動，將商場購物與飯店餐飲深度結合。透過一張發票的連結，讓簡單的消費行程自然延伸為一場充滿儀式感的味蕾旅行，為繁忙的平日節奏創造優雅轉換的契機 。



▲The Chapter義式餐廳將經典義式開胃菜重新詮釋，選用小牛菲力低溫舒肥至完美熟度，保留粉嫩色澤與淡淡乳香 。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

▲In Between之間餐廳主廚選用澳洲和牛橫膈膜，以柔嫩帶勁的口感搭配帕馬森起司與紅酒牛汁燉飯的綿滑層次，展現豐富的味覺地圖 。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

凱基誠品聯名卡專屬禮遇，發票滿額享4人同行1人免費

本次活動核心在於強化誠品生活體系內的消費連動，讓卡友在享受購物的同時，也能輕鬆走進飯店品嚐高品質料理。凱基誠品聯名卡友只要憑當月於誠品生活松菸單筆消費滿1290元的實體發票，即可於誠品行旅1樓的The Chapter義式餐廳享有平日晚間套餐「4人同行1人免費」的優惠。若單筆消費滿2280元，禮遇則延伸至2樓的In Between之間餐廳，同樣享有平日晚間套餐4人同行1人免費。除了餐飲優惠，凱基誠品聯名卡更整合了消費回饋，綁定指定帳戶於誠品通路消費，最高可享7%回饋並同步累積誠品點數，全方位提升會員的使用體驗 。



▲The Chapter義式餐廳「托斯卡尼風味海鮮湯」以蝦頭熬製醇厚湯底，融合當日直送海味與番茄香氣，呈現道地義式漁港風味 。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

The Chapter義式餐廳，鄰近綠意生態池的道地地中海風味

位於誠品行旅1樓的The Chapter義式餐廳，空間明亮且充滿開放感，窗外即是松山文創園區的生態池綠意。本季菜單主打道地義式靈魂，「拿坡里風味牛肉丁醬寬板麵條」展現了北義鄉間廚房的慢燉功力，茄汁與牛肉塊經長時間熬煮後散發濃郁香氣。另一道「托斯卡尼風味海鮮湯」則以醇厚蝦高湯為基底，融合當日直送的新鮮海味，每一口都讓饕客彷彿置身於義大利漁港。此外，主廚更發揮巧思設計「鮪魚醬小牛薄片與巴里風味淡菜焗飯」，將經典義式開胃菜重新詮釋，選用低溫舒肥的小牛菲力保留粉嫩色澤與乳香味，展現純淨肉質 以及圖片說明的細節。



▲The Chapter義式餐廳主打「拿坡里風味牛肉丁醬寬板麵條」，透過長時間慢燉呈現濃郁茄汁肉香，譜寫北義鄉間的食光記憶 。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

In Between之間餐廳，歐陸料理與藝術哲學的味蕾對話

2樓的In Between之間餐廳則以更具深度的歐陸料理為主軸，菜單靈感汲取自「之間」的平衡哲學。主廚推薦的「脆皮櫻桃鴨胸」特別選用南高梅與紫蘇自製醬汁，以明亮的酸感平衡櫻桃鴨豐腴的油脂，呈現外皮酥香、肉質細緻的多層次口感。另一道視覺與味覺兼具的「澳洲和牛橫膈膜佐燉飯」，選用口感柔嫩帶勁的橫膈膜部位，搭配帕馬森起司與紅酒牛汁燉飯，濃郁肉香與綿滑層次在舌尖交織。在充滿藝術氣息的環境中，In Between為春日用餐營造出沉穩且具質感的氛圍，讓每一次聚餐都成為一場精采的文化名片 以及圖片說明的細節。



▲In Between之間餐廳嚴選櫻桃鴨胸，經低溫舒肥後以慢火煎炙逼出油脂，搭配具明亮酸感的南高梅紫蘇醬汁平衡豐腴口感 。圖／誠品行旅提供；窩客島整理

松菸食旅提案 你的發票我請客

活動時間：即日起至5月31日止

活動內容：

憑「凱基誠品聯名卡」及「當月誠品生活松菸實體發票」享優惠 。

單筆滿1290元：享The Chapter義式餐廳平日晚間套餐「4人同行1人免費」 。

單筆滿2280元：享In Between之間餐廳平日晚間套餐「4人同行1人免費」 。

卡友回饋：誠品通路消費最高享7%回饋並同步累積誠品點數 。

1樓 The Chapter 義式餐廳

餐廳特色：鄰近生態池、空間明亮、主打義式慢燉料理 。

推薦菜色：拿坡里風味牛肉丁醬寬板麵條、托斯卡尼風味海鮮湯 。

2樓 In Between 之間餐廳

餐廳特色：歐陸料理主軸、靜謐且具儀式感 。

推薦菜色：澳洲和牛橫膈膜佐燉飯、脆皮櫻桃鴨胸 。

店家地址：臺北市信義區菸廠路98號（誠品行旅）