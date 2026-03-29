隱藏版老媽蹄花激推！板橋凱撒家宴中餐廳推出四川美食節，嚴選黑豬肉與郫縣豆瓣重現道地麻辣鮮香層次。

板橋凱撒大飯店於2026年春季打出強棒，家宴中餐廳自4月1日起推出四川美食節，揉合煎、炒、乾燒技法呈現麻辣鮮香 。資深編輯李維唐表示，本次活動不僅挑戰饕客味蕾，主廚更在傳統川味中融入細膩火候，從紅油到藤椒層次分明，是春季不可錯過的食尚盛事。

以深厚大中華美食底蘊聞名的板橋凱撒大飯店家宴中餐廳，一直以來憑藉著正宗粵菜、滬菜與陝菜深受老饕喜愛 。隨著春暖花開的時節到來，家宴中餐廳特別選定四川料理作為春季美食季的第一棒，宣布自2026年4月1日起正式展開「四川美食節」 。本次活動不僅是單純的菜系推廣，更是主廚團隊展現深厚火候與調味功力的精采演出，透過煎、炒、乾燒等細膩技法，精選出10道足以代表川味靈魂的經典佳餚 。

▲家宴中餐廳「四川美食節」端出麻婆豆腐、藤椒魚頭等多道麻辣鮮香經典川菜。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島整理



掌握清鮮為底重辣為輔，極致火候淬煉麻辣鮮香多元層次

川菜之美在於其千變萬化的層次感。本次美食節特別強調「清鮮為底，重辣為輔」的核心精神，力求展現麻、辣、鮮、香的平衡感 。從開胃的紅油濃烈到讓人驚喜的藤椒清麻，每一道菜色都是經過精確比例調配的「白飯殺手」 。主廚團隊運用四川最具代表性的郫縣豆瓣醬、青花椒油與多款特製辣椒，將傳統川味的辣而不燥、溫潤濃厚發揮得淋漓盡致，讓賓客不必遠赴四川，就能在板橋品嚐到最正統的蜀地風味 。

經典川味必吃亮點，麻婆豆腐與藤椒魚頭演繹味覺交響樂

在本次精選的10道佳餚中，「川味麻婆豆腐」無疑是經典中的經典 。選用質地紮實的板豆腐，與黑豬肉碎、四川郫縣豆瓣醬一同層層煨煮，直到豆腐內心吸飽紅亮油潤的醬汁，入口即能感受麻香純粹的衝擊 。另一道視覺與味覺雙重震撼的「藤椒魚頭」，則嚴選肉質細嫩的鮮魚，覆蓋多款辣椒製成的剁椒醬蒸至入味，最後淋上畫龍點睛的青花椒油，清新的麻香與魚頭鮮甜交織，是本次美食節的高人氣亮點 。

▲「藤椒魚頭」以青藤椒帶出清新麻香，層次分明且麻而不燥，為美食節人氣亮點。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島整理

▲「川味麻婆豆腐」選用板豆腐與黑豬肉碎煨煮入味，口感紅亮油潤且麻香鮮明。圖／板橋凱撒大飯店提供；窩客島整理

隱藏版暖心功夫菜，老媽蹄花與蜀香回鍋肉展現濃厚底蘊

除了勁辣口味外，展現主廚慢燉功力的「老媽蹄花」同樣令人驚艷 。這道菜以雞骨、豬骨、雞爪與豬皮長時間熬製成乳白色的濃厚湯底，並將湯頭濃縮至精華，富含豐富膠質，豬蹄經蒸煮後達到骨肉分離的軟嫩境界，風味溫潤悠長 。而「蜀香回鍋肉」則展現了極致的層次感，黑豬五花肉先行蒸製保留油脂香氣，再與豆乾油炸定型，隨後加入郫縣豆瓣醬、甜麵醬、蒜頭與高麗菜大火快炒，鹹鮮中帶有尾韻回甜的層次，讓人一試成主顧 。

深度品味川味後勁，嘴饞牛肉細膩演繹辛香與咀嚼之美

對於追求重口味與香氣的饕客，「嘴饞牛肉」絕對是首選 。主廚特選牛腱心滷製切條後進行油炸，再與乾辣椒、蒜頭、青蔥爆炒，最特別的是加入了製作辣油後留下的辣渣與孜然粉調味，讓香氣在咀嚼過程中緩緩釋放，辛辣的後勁與分明的層次感，完美詮釋了川菜對於辛香料運用的極致藝術 。板橋凱撒四川美食節每道菜色420元起，即日起已開放預訂，邀請愛好川味的食客共襄盛舉 。





板橋凱撒家宴中餐廳「四川美食節」

活動時間：2026年4月1日起限定推出 。

活動內容：精選10道經典川菜，著重「清鮮為底，重辣為輔」，推出麻、辣、鮮、香的多元層次美饌，每道420元起 。

餐廳地點：新北市板橋區縣民大道二段8號3樓（板橋凱撒大飯店 家宴中餐廳） 。

營業時間：午餐11:30-14:30、晚餐17:30-21:30 。

訂位電話：02-8964-3952 。

線上訂位：https://reurl.cc/r3zLlN