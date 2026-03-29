The Ukai Taipei割烹春季限定套餐！用櫻花鯛釜飯與四段重喚醒春日味蕾，揉合日本食材與法式工藝的極致饗宴。

隨著大地甦醒，頂級餐飲界紛紛換上春裝。資深編輯李維唐表示，The Ukai Taipei割烹本季不僅落實不時不食精神，更透過四段重展現精湛職人技藝，這種將節氣轉化為味蕾敘事的高度，無疑是今年春季最值得入席的味覺饗宴。

隨著微風徐徐帶來春意，台北信義區高空景觀餐廳The Ukai Taipei割烹正式推出春季限定套餐。這場味覺饗宴秉持日本料理「不時不食」的核心精神，透過職人對季節變遷的敏銳感官，將春季大自然的生命力濃縮於方寸餐盤之間。主廚嚴選來自日本與台灣的山林精華與海洋瑰寶，從清新優雅的前菜開始，引領賓客展開一段富有層次的春日敘事，讓每一口料理都成為連結自然恩賜的橋樑。

▲The Ukai Taipei割烹推出春季限定套餐，秉持「不時不食」的精神，嚴選屬於春季的頂級食材。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島整理



四段重承載季節的一期一會

午間套餐最引人注目的焦點，莫過於承襲日式重箱文化的「四段重」。這道料理不僅是容器的堆疊，更象徵著緣分、幸運與時間的結晶。在四層漆盒中，職人精選比目魚、春筍、櫻鱒等當季頂級食材，將刺身、時令野菜與精緻熟成料理交織並置。賓客能透過不同溫度與風味的起伏，感受到春季甦醒的律動。此外，「款冬味噌燒烤櫻花鯛」則以炙燒味噌的焦香襯托櫻鯛肉質的清甜，讓味覺在細細咀嚼中體會深邃的海洋旨味。

▲「四段重」使用的日式重箱代表的寓意為將緣分與幸運重重堆疊，珍重每一段一期一會的美好相遇。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島整理

海陸精華交織的春夜樂章

晚間套餐則展現更為華麗且細膩的敘事節奏。前菜「旬蟹蒸飯」選用道明寺米吸收濃郁蟹高湯，搭配鹽漬櫻花調製的芡汁與甜豆莢，視覺與味覺皆充滿明亮感。隨後的刺身料理則由長崎頂級鮪魚領銜，結合富山縣螢烏賊與油菜花，並巧妙運用昆布鹽、焙茶粉與辛口醋味噌提味，勾勒出如春夜海岸般的鮮明意象。中段的「春季珍饌」更是海陸共演的巔峰，沙朗牛肉包裹翠綠蘆筍並佐以滑順沙巴雍醬，搭配慢火燉煮的柔嫩章魚，展現出平衡且高雅的層次感。

▲「春季珍饌」料理中結合海陸風味，沙朗牛肉搭配蘆筍與沙巴雍醬，章魚慢燉佐山藥，呈現清爽細緻的春季口感。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島整理



職人工法保留魚肉旬味

在主菜部分，「款冬味噌燒鰆魚 新洋蔥醬」充分體現了Ukai對烹飪細節的堅持。選用來自岡山縣的鰆魚，透過精準的煎烤與低溫油封工法，將魚肉質地完美保留在半生熟的鮮嫩狀態。搭配由蜂斗菜製成的款冬味噌，略帶苦韻的成熟風味與新洋蔥醬汁的甜美相得益彰，將春季山野的風情發揮得淋漓盡致。

▲「款冬味噌燒鰆魚 新洋蔥醬」將鰆魚以油封低溫慢熟手法，熟度精準保留在半生熟質地，佐以日本款冬味噌與春季新洋蔥醬汁。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島整理

釜飯炊煮後的溫潤句點

整場饗宴的最高潮落在壓軸登場的釜飯。無論是展現極致鮮甜的「蟹肉御飯」，或是象徵春季經典的「鹽烤櫻鯛釜飯」，都令人驚艷。主廚將鹽烤後帶有微酥香氣與輕盈鹹度的櫻鯛，與日本山形縣頂級輝映米一同炊煮，米粒吸飽了食材的鮮美原味，口感晶透且充滿溫度。這道料理為整套餐序畫下了最優雅且療癒的句點，讓賓客在飽足之餘，心中仍留有春天細膩的餘韻。

▲「旬蟹蒸飯」米飯充分吸收蟹肉的甘甜，清雅鹹香更能襯托出蟹肉鮮甜，展現細膩的層次美感。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島整理

▲畫下充滿鮮味與春天氣息句點的「鹽烤櫻鯛釜飯」，保有魚肉最原始的鮮味與油脂，搭配日本山形縣頂級輝映米，散發溫潤而深層的好滋味。圖／The Ukai Taipei提供；窩客島整理





The Ukai Taipei 割烹春季限定套餐

活動時間：即日起正式供應（依季節食材調整）

活動內容：推出融合海洋與山林精華的春日午、晚間套餐 。

午間限定套餐：包含「四段重」、「款冬味噌燒烤櫻花鯛」等佳餚 。

晚間套餐：包含「旬蟹蒸飯」、「春季珍饌」與「款冬味噌燒鰆魚」等 。

壓軸料理：可選擇「蟹肉御飯」或「鹽烤櫻鯛釜飯」 。

地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山星空塔）

訂位專線：02-7730-1166（電話服務時間：每日14:00-17:00）

營業時間：午間12:00-15:00（最後進場13:30）；晚間18:00-22:00（最後進場19:30）

餐價：午間2,500元起、晚間4,500元起（水資及10%服務費另計）