老先覺泰鮮檸冬蔭功！3/25上市！新鮮青檸手榨入湯，最低150元挑戰春季最高CP值泰式酸辣鍋。

隨著氣溫回暖，台灣餐飲市場正式迎來清爽開胃的食補季。資深編輯李維唐表示，吾蜂美味集團旗下的老先覺深耕平價鍋物16年，此次精準瞄準「酸辣控」缺口，透過手榨青檸與經典冬蔭功的結合，不僅打破平價沒好湯的刻板印象，更以極高CP值鎖定春季味蕾市場 。

隨著時序邁入3月下旬，台灣氣溫逐漸回暖，微熱的春季氣候正適合引爆南洋酸辣的食慾。吾蜂美味集團旗下平價鍋物品牌「老先覺」，精準掌握季節轉換的味覺需求，宣布將於3月25日正式推出年度春季強檔新品「泰鮮檸冬蔭功鍋」。本次新品不僅挑戰市場高CP值天花板，更強調以新鮮手榨青檸汁入湯，讓消費者在自家巷口就能以最低150元的親民價格，展開一場沉浸式的曼谷味覺之旅。

▲老先覺推出之泰式新品，旨在讓消費者以平實價格享受沉浸式味覺體驗。 圖／老先覺提供；窩客島編輯整理



五星級主廚操刀，深耕16年打造國民平價火鍋傳奇

老先覺深耕台灣鍋物市場已有16年歷史，始終是許多火鍋控心中個人麻辣鍋的首選品牌 。隸屬於吾蜂美味集團，老先覺核心理念堅持「一鍋好湯，不只是味道，更是一種陪伴」，致力於打破平價火鍋缺乏深度湯頭的刻板印象 。品牌背後擁有五星級主廚團隊嚴格研發監製，確保每一鍋湯底都能在成本與美味之間取得黃金平衡 。此次「泰鮮檸冬蔭功鍋」歷經數月反覆測試調配，特別針對台灣人的口味偏好進行微調，卻又不失泰國冬蔭功經典的辛香層次，讓這份高品質的國民日常美味能觸及更多小資族群 。

▲泰鮮檸冬蔭功湯底選用香茅與南薑等經典辛香料，層次感十足。 圖／老先覺提供；窩客島編輯整理

鮮榨青檸入湯，解鎖泰式酸辣靈魂的穿透力

被譽為泰國料理皇冠的冬蔭功湯，關鍵在於辛香料的堆疊層次。老先覺研發團隊在傳統基底中，大量運用檸檬葉、南薑、香茅與辣椒，勾勒出鮮明的南洋輪廓 。不同於一般厚重濃郁的口感，這款湯頭特別注入了翠綠鮮檸的清新靈魂，讓入口的第一感官由輕盈果香領頭，隨後辛香才逐步釋放 。酸、辣、鮮三種風味在舌尖交替綻放，形成既刺激又清爽的節奏感，即便是氣溫攀升的春季享用也毫無負擔，完美鎖定喜愛酸辣且追求開胃口感的「酸辣控」 。



澎派海鮮冬蔭功鍋，限定店型尊榮升級暹羅灣海味

針對熱愛海鮮的饕客，老先覺更於MINI與PLUS店型同步推出限定升級版的「澎派海鮮冬蔭功鍋」 。這款作品將冬蔭功湯底作為海鮮的絕佳舞台，透過酸辣香氣自然去除腥味，進一步放大食材本身的鮮甜 。鍋中嚴選飽滿鮮蝦、圓潤蛤蜊與鮮嫩魚片，當大量海產入鍋烹煮後，湯頭會融入海水的甘美與鹹鮮，與香茅清新香氣交織出更深邃的底蘊 。每一口都能感受到肉質緊實的蝦肉與吸飽湯汁的細緻魚片，彷彿將整片暹羅灣的海洋精華匯聚於一鍋之中，帶來層次分明的味覺收尾 。

▲滿載海洋精華的澎派海鮮冬蔭功鍋，酸、辣、鮮、甜四重滋味一鍋滿足。 圖／老先覺提供；窩客島編輯整理



彈性定價挑戰CP值極限，限時上市引爆泰式風潮

老先覺本次新品考量到不同消費者的需求，依據店型採取多元定價策略，入手門檻極具競爭力 。基本款泰鮮檸冬蔭功鍋在MINI與PLUS店型最低僅需150元即可開鍋，而一代店與二代店則分別定價175元與210元，最高階的三代店則為250元 。若想享受海鮮升級版，MINI與PLUS店定價為285元，提供極致的澎派體驗 。全台門市將於3月25日起限時上市，讓奢華的泰式風味不再是昂貴餐廳的專屬，而是日常生活中隨時可得的小確幸 。

▲老先覺三代店新莊中原店內裝簡約質感，提升消費者用餐的儀式感。 圖／老先覺提供；窩客島編輯整理

老先覺「泰鮮檸冬蔭功」新品上市

活動時間：2026年3月25日起限時上市

活動內容：推出「泰鮮檸冬蔭功鍋」與限定版「澎派海鮮冬蔭功鍋」，提供多層次南洋酸辣體驗 。

售價資訊：

泰鮮檸冬蔭功鍋：最低150元（MINI & PLUS店）、175元（一代店）、210元（二代店）、250元（三代店） 。

澎派海鮮冬蔭功鍋：285元（MINI & PLUS店限定） 。

備註：三代店與PLUS店型需另收68元自助吧費用 。