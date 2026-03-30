麥當勞超級瑪利歐公仔！麥當勞韓風香蒜甘醬 迷你Q紫薯開賣，49元超級瑪利歐公仔可挑款。

麥當勞4月新品登場，韓風香蒜甘醬系列、超級瑪利歐公仔與迷你Q紫薯回歸同步推出，編輯張人尹表示，從主餐到甜點與收藏一次到位。

▲麥當勞4月主打超級瑪利歐聯名與韓風新品同步登場，從公仔收藏到餐點選擇一次滿足粉絲需求。



▲麥當勞推出12款超級瑪利歐公仔，粉絲可透過套餐加價49元入手並挑款收藏。

麥當勞超級瑪利歐公仔，49元買起來！迎接兒童節檔期，麥當勞在4月一次推出新品、聯名與人氣回歸三大重點。4月1日起推出全新「韓風香蒜甘醬」系列新品，結合韓式風味帶來不同吃法，同步還有粉絲們期待的「超級瑪利歐」聯名活動，包含角色公仔、主題包裝，超級瑪利歐粉絲通通要衝了。

超級瑪利歐公仔登場同步推出互動讀本

▲麥當勞推出12款超級瑪利歐公仔，粉絲可透過套餐加價49元入手並挑款收藏。

搭配「超超級瑪利歐銀河電影版」上映話題，麥當勞自4/1起推出12款超級瑪利歐角色公仔，包含瑪利歐、碧姬公主、耀西等角色，並分三週陸續推出。粉絲購買套餐可加價49元入手一個公仔，每筆消費最多4個，通通可挑款販售。公仔設計結合無敵星元素，可作為吊飾或擺飾，並能透過掃描QR code進入數位場景體驗。同時，麥當勞也推出超級瑪利歐主題包裝、還有兒童主題讀本，讓小朋友透過閱讀與互動延伸故事體驗。





韓風香蒜甘醬系列首度登場

▲麥當勞韓風香蒜甘醬炸鷄腿與鷄腿堡登場，以蒜香與醬油香氣打造韓式風味新選擇。

迷你Q紫薯回歸奶昔試賣門市再擴大

▲麥當勞迷你Q紫薯於4/15限時回歸，結合紫玉地瓜與黃地瓜呈現外酥內綿口感。



▲麥當勞韓風香蒜甘醬系列搭配APP優惠活動，使用優惠券可獲小杯雪碧並抽迷你相機。

麥當勞全新「韓風香蒜甘醬」系列登場

麥當勞看準韓式美食熱潮，首度推出「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」與「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」兩大韓系新口味，自4/1至4/28限時販售。系列使用韓國不倒翁香蒜甘醬，融合蒜香與醬油香氣，讓整體風味更濃郁。炸鷄腿主打外酥內嫩口感，搭配醬料提升層次，而鷄腿堡則結合高麗菜絲與番茄片，呈現清爽與濃郁並存的口感。同時APP也推出優惠活動，使用優惠券可獲得小杯雪碧，還有機會抽到超可愛「迷你相機」。甜點部分同樣有亮點，麥當勞人氣「迷你Q紫薯」將於4/15至5/26限時回歸，使用台農73號紫玉地瓜與57號黃地瓜打造外酥內綿的口感，帶出淡淡地瓜甜味。另一方面，超人氣「麥當勞奶昔」試賣也擴大至全台22間餐廳，販售時間為10:30至22:00，同步提供香草與草莓兩種口味，並且在4/28前享優惠價69元，滿足粉絲們的下午茶時光。

活動時間：4 月 1 日起至 4 月 28 日（若提早售完以提早售完日為準）。

「韓風香蒜甘醬炸鷄腿（2 塊）」：單點 134 元、經典套餐 199 元。

「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」：單點 124 元、經典套餐 189 元。





麥當勞 APP X 雪碧®迷你數位相機抽獎活動

活動時間：4 月 2 日起至 4 月 21 日止。

活動機制：活動期間，麥當勞 APP 會員可享購買「韓風香蒜甘醬炸鷄腿」套餐或「韓風香蒜甘醬鷄腿堡」套餐，即贈小杯雪碧®優惠，兩張優惠券皆使用的消費者，即可參加抽獎，將隨機抽出 1,000 位贈送「雪碧®蒜你會拍迷你相機乙份」。

※麥當勞保有解釋權，並得隨時調整活動辦法、活動時間、優惠內容或終止活動。





麥當勞 X 超級瑪利歐公仔活動資訊

販售通路：於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速販售（McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主）。

活動方式：每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒）即可以優惠價 49 元加購超級瑪利歐公仔乙個（可挑款），恕不提供單買，每筆消費限購 4 個（不限款式）。

販售波段與款式：

第一波：4 月 1 日 10:30 起至 4 月 28 日（若提早售完以提早售完日為準），款式包含：瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴 Jr.（共 4 款）

第二波：4 月 8 日 10:30 起至 4 月 28 日（若提早售完以提早售完日為準），款式包含：羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐（共 4 款）

第三波：4 月 15 日 10:30 起至 4 月 28 日（若提早售完以提早售完日為準），款式包含：耀西、庫巴 Jr.、庫巴、奇可（共 4 款）





歡度兒童節！「超級瑪利歐」主題讀本

活動時間：4 月 1 日起至 4 月 30 日限量供應（若提早供應完畢以提早供應完畢日為準）。

活動內容：凡購買 Happy Meal 麥麥盒四件組，即可獲「超級瑪利歐」主題讀本一本，內含瑪利歐兄弟與朋友們的故事與冒險內容，並可掃描 QR Code 免費體驗超級瑪利歐專屬電影數位場景。









人氣甜點 麥當勞「迷你 Q 紫薯」限時回歸

活動時間：4 月 15 日起至 5 月 26 日（若提早售完以提早售完日為準）。

「迷你 Q 紫薯」：每份 5 入；單點 59 元，套餐加購優惠價 50 元。