7間炸雞免費吃！豆府集團7間炸雞買一送一，連續7天簽到加碼送1,409元炸雞免費吃。

豆府餐飲集團7間炸雞買一送一活動登場，編輯張人尹表示，APP每日簽到優惠更賺，7間炸雞免費吃、等於現賺1409元炸雞優惠。

▲豆府餐飲集團推出炸雞買一送一與APP簽到活動，整合7大品牌炸雞，讓粉絲在4天內享優惠與免費餐點。



▲豆府餐飲集團主打韓式、泰式與越南炸雞一次集結，粉絲透過門市與APP雙管道入手多款炸雞選擇。

炸雞控約吃！豆府餐飲集團這次推出限定「炸雞買一送一、炸雞免費吃」兩大活動，整合旗下7大品牌，集結了韓式、泰式、越南風味等炸雞通通都有，讓粉絲們不只可以4天狂吃炸雞買一送一，在APP完成簽到任務更可以免費吃7間炸雞餐點，最高現賺1409元。





七大品牌炸雞買一送一限時開吃

▲豆府餐飲集團於4/3-4/6推出炸雞買一送一活動，消費指定品項即可獲得後續兌換券回饋粉絲。





APP連續7天簽到送炸雞回饋加碼

▲豆府餐飲集團推出APP連續7天簽到活動，粉絲完成任務即可領取炸雞兌換券，累積共7份餐點。

豆府餐飲集團 七大品牌炸雞買一送一

豆府餐飲集團這波買一送一優惠從4/3-4/6登場，只要到豆府餐飲集團旗下7大指定品牌用餐，單點指定炸雞並出示豆府鐵粉卡APP會員條碼，就能在4/10獲得免費炸雞兌換券一張。活動餐點包藍涓豆腐韓式炸雞、北村豆腐家明洞炸雞、姜滿堂雞翅，還有帕泰家椒麻雞、飛機河粉越南炸雞等通通適用。優惠方式是贈送兌換券回饋，讓粉絲們不就揪團、不用打包也可以自己享受買一送一。除了門市優惠，豆府餐飲集團也同步推出APP簽到活動，只要下載並登入豆府官方APP，並且在4/1-4/7期間每天完成簽到任務，就能領取各品牌炸雞兌換券。7天累積下來可拿到7份炸雞，總價值達1,409元，包含涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂等人氣品項。粉絲只要動動手指，就能把不同品牌炸雞一次帶走。活動日期：2026/4/3-2026/4/6

活動方式：活動期間內，凡至涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房、帕泰家、飛機河粉、阿達師五星麵舖等任一品牌用餐，單點一份「炸雞系列」，結帳時刷集團「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月10日當日可獲得免費炸雞電子兌換券一張（電子兌換券使用期限：2026/4/10-2026/5/31）









豆府餐飲集團 APP簽到送炸雞

適用品牌：涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房、帕泰家、飛機河粉、阿達師五星麵舖

活動日期：2025/4/1-2025/4/7

活動方式：只要下載並登入豆府餐飲集團官方APP，在活動期間內完成每日簽到任務，就能將領取各品牌的熱門炸雞APP兌換券！（電子兌換券使用期限：2026/4/8-2026/5/31）

七大份炸雞：