台北喜來登辰園「陳皮陳家宴」客座！陳皮之王陳文杰以逾20年天價老陳皮演繹珍稀粵菜，餐期僅限20席搶位趁早。

台北喜來登辰園邀來「陳皮之王」陳文杰客座，資深編輯李維唐表示：這場饗宴將天價老陳皮從配角推向主位，不僅是台灣少見的主題饗宴，更展現了粵菜精湛的藥食同源工藝與深度文化價值。

在博大精深的中華飲食文化中，「陳皮」向來被視為與乾鮑、花膠齊名的珍稀逸品，特別是年份超過30年的老陳皮，因產量稀少且風味隨歲月轉化，在市場上每斤動輒炒至數十萬人民幣的天價，被譽為「可以吃的時間資產」。2026年4月，台北喜來登大飯店將為台灣高端餐飲圈帶來重磅驚喜，特別邀請在中國擁有「私房菜天花板」美譽的「陳皮陳家宴」創辦人陳文杰，於4月21日至4月23日首度跨海來台客座地下一樓「辰園」粵菜餐廳。這場名為「陳皮十二道」的饗宴，將帶領賓客揭開神祕粵菜私廚的面紗，每個餐期僅限量提供20個席次，即日起正式開放預訂，打造一場以時間淬鍊而成的頂級味蕾體驗。

▲「陳皮陳家宴」創辦人陳文杰主廚手持親筆書寫的毛筆字菜單，身後陳列多款珍稀陳皮蒐藏。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



傳承御廚精神，陳皮之王陳文杰打造「一味立一系」的餐飲傳奇

此次客座的主角陳文杰主廚，背景極具傳承意義，他師承被譽為「御廚中的御廚」、擁有「鮑魚大王」稱號的粵菜傳奇大師楊貫一，並獲封「中國烹飪大師」殊榮。陳文杰於2013年在廣東中山創立「陳皮陳」，對外專營高品質陳皮販售，對內則以「陳皮陳家宴」招待精挑細選的賓客。他以陳皮為核心建立起完整的料理體系，將過往在粵菜中僅作為配角的調味食材推向舞台中央，發展出中餐罕見的「以一味立一系」風格。不僅風味獨具，陳主廚對細節亦有極致要求，菜單皆以毛筆親自書寫落款，從料理形式到用餐氛圍皆講究章法與儀式感，使其在高端餐飲市場中擁有極高的辨識度。

▲台北喜來登辰園客座饗宴所選用的珍貴陳皮，展現「越陳越香、越久越貴」的藥食同源特質。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

名人饕客趨之若鶩，蔡瀾題贈對聯讚譽藥食同源智慧

「陳皮陳家宴」的神祕性與话题性在其於2025年開設深圳「陳皮陳飯莊」後達到巔峰，該餐廳採預約制經營且席位稀缺，僅在頂級饕客圈內流傳。其卓越的料理哲學吸引了無數名人，香港知名作家與美食家蔡瀾曾親自題贈「大魚大肉，百毒不侵」對聯，精準點出陳文杰以陳皮入菜、講究調和與養生的獨到見解。此外，「舌尖上的中國」美食顧問閻濤亦給予高度評價，知名藝人薛家燕、美食評論家紀曉華等人都曾慕名造訪，足見其在當代粵菜中的指標性地位。

▲陳文杰主廚珍藏多年且價值不扉的老陳皮，將作為此次「陳皮十二道」饗宴的風味靈魂。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



二十年老陳皮入饌，精準調和海鮮與肉類的時光滋味

廣東三寶「陳皮、老薑、禾稈草」中以陳皮為首，講究「越陳越香、越久越貴」。陳文杰主廚自幼浸潤於中藥材環境，精通各產地與年份的陳皮特性，建立出獨特的味覺體系。他認為清新果香的陳皮適合海鮮去腥提鮮，而10年以上的老陳皮則能為燜煮肉類增添厚度與香氣。本次客座台北喜來登，陳主廚更帶來私藏「逾20年的老陳皮」入菜，這類等級的老陳皮根據產地與品質，每斤市價高達數萬至十幾萬人民幣，極其珍貴。這場饗宴將時間轉化為層次分明的語言，讓賓客在品味頂級粵菜的同時，也能領略歲月留下的琥珀香氣。

陳皮十二道饗宴，限期5場親歷主廚現場解說風味邏輯

此次「陳皮十二道」客座饗宴將呈獻多款招牌菜式，包括滋補醇厚的「陳皮老鴨湯」、極致鮮美的「潮式陳皮蒸花龍」以及風味獨特的「柑味岐鴿肶」。每一道料理都將陳皮淬鍊出的香氣作為核心靈魂，讓味蕾在不同年份的陳皮變化中穿梭。活動期間，陳文杰主廚將親自解說每道料理選用的陳皮年份與風味邏輯，讓賓客近距離感受「時間」如何演變為頂級料理。「陳皮陳家宴」客座餐期自4月21日晚間起至4月23日晚間，共計5場，每位餐費22,800元+10%，在台北喜來登辰園這個充滿古典雅致氣息的空間裡，為喜愛深度粵菜的饕客帶來前所未有的感官饗宴。

▲台北喜來登辰園「大漢盛唐」包廂，提供賓客雅致且具隱密性的頂級粵菜用餐空間。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北喜來登辰園「陳皮陳家宴」陳文杰主廚客座饗宴

活動時間：2026年4月21日晚宴至4月23日晚宴，共計5個餐期

活動內容：

呈獻「陳皮十二道」限定菜品，每位22,800元+10%

招牌菜式包含「陳皮老鴨湯」、「潮式陳皮蒸花龍」、「柑味岐鴿肶」

席間可聆聽主廚解說逾20年珍稀老陳皮的年份與風味邏輯

每個餐期僅限20席

地點：台北喜來登大飯店B1辰園

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

訂位專線：02-2321-1818

官方網站：www.sheratongrandtaipei.com