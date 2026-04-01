台北新板希爾頓港點吃到飽快閃4月！999元起爽吃黑金流沙包與逾20道經典港點。

台北新板希爾頓酒店近期榮獲《DestinAsian》評選為2026年度「台灣最佳酒店」。資深編輯李維唐表示，五星級飯店在國際獲獎後選擇以常民喜愛的港點吃到飽作為回饋，不僅精準切中商務與家庭客群的平日用餐需求，更展現了品牌親民卻不失水準的策略深度，成功在板橋一帶建立高標竿的餐飲競爭力。

榮獲《DestinAsian》2026年度讀者之選「台灣最佳酒店」前十強的台北新板希爾頓酒店 ，近期為慶祝這份國際榮耀，特別針對旗下頗負盛名的青雅中餐廳推出限定回饋 。這場以「快閃」為名的港點饗宴，將五星級飯店的細膩工法轉化為極具吸引力的餐點內容，為春季的台北餐飲市場注入一股強勁動力。

▲青雅中餐廳4月推出「平日快閃港點吃到飽」，可享逾20道經典料理無限供應。圖／台北新板希爾頓酒店提供；窩客島整理

職人現作港點午間無限供應

青雅中餐廳於整個4月的每週一至週四午餐時段，限時推出「港點吃到飽」活動 。賓客僅需以每位成人999+10%元的超值價格 ，即可盡情享用由專業點心團隊研發的逾20道經典港式料理 。無論是口感層次分明的蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯，或是深受老饕喜愛的香煎臘味蘿蔔糕與黑金流沙包，每一道均維持五星級的高標水準 。

異國風味與在地食材的交織

除了精緻港點，飯店二樓的悅．市集全日自助餐廳亦同步推出「美墨經典風味饗宴」主題菜色 。主廚特別推薦源自墨西哥中西部的經典燉湯「墨西哥牛肚湯」 ，選用蜂巢牛肚搭配多種香料慢火燉煮，展現出溫潤且豐富的層次感 。這種將國際視野帶入自助餐檯的巧思，與青雅中餐廳的經典中式港點相得益彰，共同構築出台北新板希爾頓多元且深厚的餐飲底蘊。

▲青雅中餐廳4月推出「平日快閃港點吃到飽」，可享逾20道經典料理無限供應。圖／台北新板希爾頓酒店提供；窩客島整理

青雅中餐廳 平日快閃「港點吃到飽」

活動時間：4月每週一至週四午餐時段

活動內容：