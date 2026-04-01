台北美福母親節女神盛宴！滿額抽萬元住宿券、米其林一星台菜與限定蛋糕全攻略。

隨母親節將至，家庭聚餐不再僅是吃飯，更升華為一種美學體驗。資深編輯李維唐表示：台北美福透過音樂與美食的跨界結合，成功將節慶質感具象化，尤其是星級台菜與抽獎活動的配置，精準鎖定高端餐飲市場的剛性需求。

迎接五月馨香，今年適逢勞動節連假提前到來，許多家庭已開始著手規劃母親節聚餐。台北美福大飯店身為台北唯一蟬聯觀光署卓越五星標章的國際觀光酒店，今年特別結合「美食」與「音樂」，為各具風格的母親打造一場優雅的女神盛宴。除了各具特色的五大主題餐廳推出精緻饗宴，更同步推出兩款限定五吋蛋糕，並加碼住宿券與美體課程抽獎活動，讓媽媽在味覺與聽覺的雙重享受中，度過最難忘的奢華佳節。

▲凡於母親節當日參與宴會廳「女神盛宴」的賓客，四位成人同行即可參加摸彩，有機會抽中價值萬元的台北美福大飯店行政客房住宿券 。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



音樂美饌交織，宴會廳限定抽獎寵愛女神

為了營造最具儀式感的節慶氛圍，台北美福於5月10日母親節當日中午，在二樓氣派宴會廳舉辦「五月馨香，女神盛宴」。這場饗宴不僅能品嚐到集結濕式熟成美國頂級肋眼牛排，片皮燒鴨，豐盛海鮮吧與法式甜點的中西式自助美饌，現場更安排樂團演出，讓悅耳音符伴隨佳餚入座。每位收費2,380元+10%，凡四位成人同行即可獲得摸彩券乙張，幸運者有機會抽中台北美福大飯店價值萬元的行政客房住宿券或塑身美體課程。針對喜愛隱密性的家庭，宴會廳亦提供每桌26,800元+10%的中式桌宴，在包廂內享受溫馨團聚時刻。

▲連續五年獲得米其林一星殊榮的「米香」台菜餐廳，針對小家庭推出四人或六人即可開桌的精緻母親節桌菜饗宴 。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

米其林星級饗宴與多國異國料理，滿足挑剔味蕾

針對喜愛中式經典的母親，連續五年榮獲米其林一星肯定的「米香」台菜餐廳，推出每桌10,600元+10%起的精緻桌菜，內容包含招牌香菇蚵嗲拼蜜棗排與鮮美御品佛跳牆等經典料理。而偏好粵式風味的家庭，則可選擇「潮粵坊」的人氣明爐片皮烤鴨與黏嘴花膠雞湯，五人桌15,800元+10%起。



對於熱愛自助餐的饕客，知名的「彩匯自助餐廳」在5月2日至3日，以及5月9日至10日午餐皆開放兩輪用餐，提供現切爐烤牛排與多樣日泰印美饌，每位2,080元+10%起。喜愛西式慢活節奏的賓客，可前往「GMT義大利餐廳」享用半自助式早午餐，主菜包含舒肥竹炭牛小排或香草焗龍蝦，每位2,680元+10%。至於匯集鐵板燒，炭火燒烤與日本職人精髓的「晴山日本料理」，則端出波士頓龍蝦，北海道A5和牛等頂級食材，多款套餐每位2,880元+10%起，為媽媽打造最高等級的日式款待。

▲喜愛精緻粵菜的首選，「潮粵坊」餐廳在母親節期間集結了明爐片皮烤鴨與黏嘴花膠雞湯等高人氣經典美饌 。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「GMT義大利餐廳」於母親節週末推出半自助式早午餐，主菜涵蓋舒肥竹炭牛小排與香草焗龍蝦等多樣頂級義式料理 。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

兩款限定蛋糕「粉漾花園」與「啡常愛妳」，甜蜜傳遞感謝

除了豐富的桌上佳餚，美福點心坊主廚更傾心打造兩款期間限定五吋蛋糕，售價均為1,780元。第一款「粉漾花園」以藍莓優格鮮奶油為基底，口感輕盈細緻，外觀點綴柔美粉色花朵，象徵母親溫柔而堅韌的靈魂。另一款「啡常愛妳」夏威夷咖啡香緹蛋糕，則以淡雅咖啡香與香脆夏威夷豆為核心，內餡搭配滑順香草布丁，苦甜交織出的豐富層次，讓甜蜜餘韻在舌尖緩緩散開。兩款蛋糕自4月18日起至5月10日開放銷售，需於取貨前三日預訂。

▲台北美福大飯店點心坊推出兩款母親節限定五吋蛋糕，「粉漾花園」以藍莓優格展現清新氣息，「啡常愛妳」則完美融合咖啡與夏威夷豆的濃郁層次 。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



卓越五星品牌保證，地標級餐飲與住宿體驗

坐落於大直地區的台北美福大飯店，憑藉優越的地理位置與卓越的品牌服務，成為高端餐飲的代表。館內擁有一系列頂級軟硬體設施，無論是米其林一星的米香台菜，或是匯聚多國美饌的主題餐廳，皆展現出極致的職人精神。今年母親節透過多元化的餐飲選擇與限定驚喜抽獎，誠摯邀請每一位女神蒞臨，感受如同置身異國般的尊榮與感動。

▲彩匯自助餐廳提供豐盛的中西日式美饌、泰印料理以及神戶精緻甜點，並於母親節檔期特別加開午間兩輪用餐時段 。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

五月馨香，女神盛宴 母親節特別企劃

活動時間：

母親節專案：2026年5月10日

餐廳優惠時段：5月2日至3日、5月9日至10日

蛋糕預購：4月18日至5月10日（需三日前預訂）

活動內容：

宴會廳自助午宴：結合中西式美饌與現場樂團演出 。

滿額加碼抽：宴會廳四位成人同行贈摸彩券乙張，獎項含行政客房住宿券、塑身美體課程 。

餐廳限定饗宴：米香台菜、潮粵坊、彩匯自助餐、GMT義大利餐廳及晴山日本料理同步推出限定菜單 。

母親節蛋糕：點心坊推出「粉漾花園」與「啡常愛妳」兩款五吋限定蛋糕，每款1,780元 。

台北美福大飯店

地址： 台北市中山區樂群二路55號

電話： 02-7722-3399 轉各餐廳

蛋糕預訂： 02-7722-3397（Moment café & bakery）