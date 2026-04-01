2026夏日果物大賞！微風超市龍蝦芒果、香檳芒果甜度15度預購限量登場。

隨熱帶果香飄入府城與巷弄，微風超市正式啟動夏季果物預購 。資深編輯李維唐指出，頂級水果已成為跨境社交的新名片，微風透過精品化的選果策略與嚴謹冷鏈 ，成功定義了當代高端生活的旬味標準。

隨氣溫逐漸攀升，南台灣陽光孕育的熱帶果香已悄然報到。2026年盛夏將至，Breeze Super微風超市於4月15日正式宣佈啟動「2026頂級嚴選水果預購」活動。這場橫跨台灣、日本、香港三地的頂級水果盛宴，不僅是夏日味蕾的專屬禮遇，更是職人精神的極致展現。微風超市今年特別集結屏東、台南與高雄等黃金產區，將一年一度、產季短暫的鮮甜滋味，以產地直送的方式精準送達饕客手中，開啟一場舌尖上的熱帶旅行。



▲台南玉井香檳芒果堅持樹上完熟與自然離枝採收，以高品質禮盒裝載盛夏鮮甜，推薦價1,600元 。圖／Breeze Super提供；窩客島整理

兩大產地職人鉅獻呈現愛文與龍蝦芒果的層次風味

在本次預購名單中，最受矚目的莫過於來自屏東枋山的「經典屏東系」芒果。枋山愛文芒果因獨特的落山風與海風吹拂，練就出色澤深紅、香氣濃郁的獨特質感。而近年於市場竄紅的「龍蝦芒果」，則因熟成時果皮色澤如龍蝦般鮮紅奪目而得名。這款芒果果實碩大且纖維極其細緻，Q彈的口感伴隨迷人的蜜香回甘，成為高端送禮市場的搶手貨。今年微風超市更擴大服務，首度同步開放日本市場預購，讓異國賓客也能品嚐這份來自南台灣的珍貴獻禮。



▲屏東枋山與台南玉井愛文芒果，深受饕客喜愛的愛文芒果果香濃郁，台灣推薦價1,100元，並提供空運直送日本與香港服務 。圖／Breeze Super提供；窩客島整理

芒果故鄉台南玉井推出15度甜度保證的香檳芒果

針對講究精緻風味的消費者，微風超市深入芒果故鄉台南玉井，引進精品級果物。玉井愛文芒果以果肉扎實、甜度穩定著稱，清爽回甘的後韻令人回味無窮。而本季主打的「玉井香檳芒果」更是焦點所在，果農堅持採取「樹上完熟、自然離枝」的高標準採收，確保每顆果實甜度皆達15度以上。香檳芒果擁有細緻如絲的質地與層次豐富的果香，目前被列為台灣限定商品。由於產量稀少且僅在特定季節供應，預計將掀起一波搶購熱潮。



高雄大樹玉荷包與金鑽鳳梨展現夏季純粹清爽

除了芒果系列，夏季不可或缺的明星果物亦同步登場。來自高雄大樹的玉荷包荔枝，以肉厚核小、汁多味甜的特點聞名，因產季極其短暫，每年都是饕客「錯過再等1年」的夢幻逸品。此外，嚴選台南關廟與屏東潮州產區的金鑽鳳梨，則以近乎完美的酸甜比例驚艷市場。這類鳳梨果肉細緻且果心柔嫩可食，是夏季清暑的最佳選擇。微風超市透過嚴格篩選，將南台灣最頂級的風土滋味完整保留。



▲高雄大樹玉荷包以肉厚核小聞名，為夏日限量珍品，推薦價1,200元，空運直送日本為2,900元 。圖／Breeze Super提供；窩客島整理

▲台南關廟與屏東潮州金鑽鳳梨，嚴選金鑽鳳梨果肉細緻多汁且果心柔嫩，空運直送日本推薦價1,350元、香港1,800元 。圖／Breeze Super提供；窩客島整理

跨境冷鏈物流配送台日港三地同步分享鮮甜

為了確保這份嬌貴的鮮甜能原封不動抵達終點，Breeze Super特別與黑貓宅急便（ヤマト運輸）深度合作，優化低溫配送流程。透過完善的冷鏈物流系統，無論消費者身處台灣、日本或香港，都能在果實最佳熟度時收到產地直送的驚喜。民眾自即日起可前往Breeze Super實體門市，由專業人員協助訂購，或利用BREEZEONLINE微風精品線上平台進行預約。只需指尖輕點，就能跨越地域限制，與遠方親友同步分享南台灣陽光孕育出的第一抹盛夏滋味。





2026頂級嚴選水果預購

活動時間：即日起正式啟動預購

活動內容：

頂級芒果系列：包含色澤如龍蝦般深紅、口感Q彈的「龍蝦芒果」 ，以及甜度保證15度以上、台灣限定的「香檳芒果」 。

極致果物大賞：嚴選高雄大樹玉荷包荔枝 ，以及關廟、潮州產區的金鑽鳳梨 。

跨境直送服務：與黑貓宅急便合作，提供台灣、日本、香港三地冷鏈低溫宅配 。

實體店點：Breeze Super 微風超市（由專人協助介紹訂購）

地址：110台北市忠孝東路五段68號6樓

線上平台：BREEZEONLINE 微風精品線上