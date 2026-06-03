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台中漢堡排新開店2間！漢堡排嘉 挽肉與米2大品牌接力進駐台中勤美，台中人一次吃爆。

漢堡排台中漢堡排 嘉挽肉と米
2026-06-03 11:40文字：編輯 張人尹 圖片提供:漢堡排嘉、挽肉と米
編輯 張人尹

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台中漢堡排話題持續升溫，漢堡排 嘉正式進駐勤美綠園道，挽肉與米也預告公益路展店。編輯張人尹表示，台中粉絲終於等到兩大日本漢堡排品牌接力登場。

台中漢堡排控一次吃兩間！台中人這次終於等到日本人氣漢堡排品牌進駐，而且一次開兩間。來自東京原宿的「漢堡排 嘉」率先在6/3正式開幕，成為品牌在中部的首間門市。而另一個同樣討論度很高的「挽肉與米」，也已經透過官方社群預告將在公益路展店。這次台中人不用北上，就能吃到超夯漢堡排。

▲日本人氣品牌漢堡排 嘉正式進駐台中勤美商圈，成為品牌中部首店，讓台中粉絲不用北上也能品嚐炭火漢堡排。
▲日本人氣品牌漢堡排 嘉正式進駐台中勤美商圈，成為品牌中部首店，讓台中粉絲不用北上也能品嚐炭火漢堡排。
▲漢堡排 嘉與挽肉與米相繼宣布進軍公益路周邊，日本漢堡排熱潮正式延燒台中美食圈。
▲漢堡排 嘉與挽肉與米相繼宣布進軍公益路周邊，日本漢堡排熱潮正式延燒台中美食圈。

東京原宿人氣漢堡排搶先插旗勤美

「漢堡排 嘉」由主廚安川嘉紀創立，主打以300度高溫炭火現烤漢堡排，透過快速炙燒鎖住肉汁，同時帶出炭烤香氣。台中勤美店提供和牛漢堡排定食、日本國產牛漢堡排定食、牛舌漢堡排定食與炭火厚切牛舌排定食等多款選擇，每份套餐都搭配白飯、味噌湯、小菜與生食級雞蛋。品牌也延續日本經典吃法，讓粉絲能搭配生蛋拌飯享用，另外還準備塩檸檬、生薑醋檸檬與青唐辛子三升漬等配料，增加不同風味層次。
▲漢堡排 嘉堅持以炭火高溫現烤漢堡排，透過炙燒工法呈現外層焦香與飽滿肉汁特色。
▲漢堡排 嘉堅持以炭火高溫現烤漢堡排，透過炙燒工法呈現外層焦香與飽滿肉汁特色。

集點換定食再加碼買一送一優惠

歡慶台中勤美店開幕，漢堡排 嘉同步推出台中限定集點活動，粉絲於門市消費任一套餐即可獲得1點，累積5點可免費兌換日本國產牛漢堡排套餐，集滿10點則能兌換和牛漢堡排套餐。此外在6/4-6/30推出Jim Beam High Ball買一送一優惠。新店同時導入候位系統，完成登記後即可自由安排時間，讓粉絲不用現場排隊。
▲漢堡排 嘉推出台中限定集點卡活動，集滿5點與10點皆可免費兌換指定漢堡排套餐。
▲漢堡排 嘉推出台中限定集點卡活動，集滿5點與10點皆可免費兌換指定漢堡排套餐。


挽肉與米也預告進軍公益路商圈

除了率先開幕的漢堡排 嘉之外，由富錦樹引進台灣的日本人氣品牌「挽肉與米」也已經公開新店消息，全台第3間門市預計落腳公益路、勤美商圈附近。品牌主打每日新鮮現絞100％純和牛絞肉，並在粉絲面前以炭火現烤，再搭配可以無限續的羽釜鍋現煮白飯與自製配料上桌，強調新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮的職人精神。隨著兩大品牌接連進駐，台中粉絲未來想吃日本漢堡排將有更多選擇。
▲挽肉與米預計插旗台中公益路商圈，全台第3間門市消息曝光後引起粉絲關注。
▲挽肉與米預計插旗台中公益路商圈，全台第3間門市消息曝光後引起粉絲關注。
▲挽肉與米主打100％純和牛現絞現烤，搭配羽釜鍋白飯呈現日本職人漢堡排特色。
▲挽肉與米主打100％純和牛現絞現烤，搭配羽釜鍋白飯呈現日本職人漢堡排特色。


漢堡排 嘉 台中勤美店

地址：臺中市西區公益路68號 B1

開幕日期：2026/06/03


挽肉と米 台中公益店

地址：臺中市西區公益路327號

開幕日期：依官方公告為準

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