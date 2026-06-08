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麥當勞鬆餅堡回來了！麥當勞全新香鷄蛋厚鬆餅堡6/10開賣，珍珠奶茶冰炫風必吃。

麥當勞McGriddles厚鬆餅堡鬆餅堡
2026-06-08 13:30文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:麥當勞
編輯 張人尹

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麥當勞厚鬆餅堡、香鷄蛋厚鬆餅堡與珍珠奶茶冰炫風將於6月限時回歸，編輯張人尹表示，人氣必搶早餐與話題冰品同步登場，可望再度掀起粉絲搶購熱潮。

一度在台灣掀起搶買話題的「麥當勞McGriddles厚鬆餅堡」，這次帶著新品回來了！今年夏天不用飛出國就能再度品嚐到麥當勞鬆餅堡，麥當勞宣布自6/10起同步帶回「厚鬆餅堡系列、珍珠奶茶冰炫風」兩大話題品項。其中厚鬆餅堡迎來第三度登台，還加入全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」，用鹹甜風味吸引粉絲們再度朝聖。

▲麥當勞自6/10起同步推出厚鬆餅堡系列與珍珠奶茶冰炫風兩大人氣商品。（攝影：張人尹）
▲麥當勞自6/10起同步推出厚鬆餅堡系列與珍珠奶茶冰炫風兩大人氣商品。（攝影：張人尹）
▲麥當勞全新香鷄蛋厚鬆餅堡以楓糖厚鬆餅搭配酥炸鷄排與太陽蛋。
▲麥當勞全新香鷄蛋厚鬆餅堡以楓糖厚鬆餅搭配酥炸鷄排與太陽蛋。

全新香鷄蛋厚鬆餅堡加入早餐陣容

麥當勞厚鬆餅堡系列將於6/10至7/14早餐時段限時回歸，這次除了大家熟悉的「豬肉蛋厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡」之外，更首度推出全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」。以印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅為主角，搭配酥炸鷄排、太陽蛋與切達吉事，呈現甜鹹交錯的層次口感。同時本次系列商品也首度開放外送平台購買，不論在家享用早餐或上班前快速點餐，都能省去在門市點餐排隊的時間。
▲麥當勞厚鬆餅堡系列共有4款選擇並首度開放外送平台訂購。（攝影：張人尹）
▲麥當勞厚鬆餅堡系列共有4款選擇並首度開放外送平台訂購。（攝影：張人尹）


珍珠奶茶冰炫風睽違兩年再度登場

另一款備受期待的回歸商品則是麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」，將於6/10至7/28期間限定回歸，這款冰品以阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製紅茶醬，再與奶香冰淇淋均勻混合，打造濃郁茶香風味。同時加入粉絲喜愛的「紅茶珍珠」，Q彈口感搭配冰淇淋形成豐富層次，最後再加入香酥卡滋脆片點綴。從茶香、奶香到珍珠口感一次到位，讓珍奶控夏天消暑吃起來。
▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風使用阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製。
▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風使用阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製。
▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風加入紅茶珍珠與卡滋脆片打造多層次口感。
▲麥當勞珍珠奶茶冰炫風加入紅茶珍珠與卡滋脆片打造多層次口感。


麥當勞McGriddles厚鬆餅堡 強勢回歸

活動時間：6月10日起至7月14日早餐時段限期開賣（若提早售完以提早售完日為準）。

  • McGriddles「香鷄蛋厚鬆餅堡」：單點79元，薯餅套餐124元。
  • McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」：單點79元，薯餅套餐124元。
  • McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」：單點71元，薯餅套餐116元。
  • McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」：單點69元，薯餅套餐114元。

※ 早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應，或僅供應部份品項。


麥當勞珍珠奶茶冰炫風 強勢回歸

活動時間：6月10日起至7月28日限量供應（若提早售完以提早售完日為準）。

「珍珠奶茶冰炫風」：單點69元。
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