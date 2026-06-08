麥當勞鬆餅堡回來了！麥當勞全新香鷄蛋厚鬆餅堡6/10開賣，珍珠奶茶冰炫風必吃。

麥當勞厚鬆餅堡、香鷄蛋厚鬆餅堡與珍珠奶茶冰炫風將於6月限時回歸，編輯張人尹表示，人氣必搶早餐與話題冰品同步登場，可望再度掀起粉絲搶購熱潮。
一度在台灣掀起搶買話題的「麥當勞McGriddles厚鬆餅堡」，這次帶著新品回來了！今年夏天不用飛出國就能再度品嚐到麥當勞鬆餅堡，麥當勞宣布自6/10起同步帶回「厚鬆餅堡系列、珍珠奶茶冰炫風」兩大話題品項。其中厚鬆餅堡迎來第三度登台，還加入全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」，用鹹甜風味吸引粉絲們再度朝聖。
全新香鷄蛋厚鬆餅堡加入早餐陣容麥當勞厚鬆餅堡系列將於6/10至7/14早餐時段限時回歸，這次除了大家熟悉的「豬肉蛋厚鬆餅堡、火腿蛋厚鬆餅堡、豬肉厚鬆餅堡」之外，更首度推出全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」。以印有麥當勞logo的楓糖風味厚鬆餅為主角，搭配酥炸鷄排、太陽蛋與切達吉事，呈現甜鹹交錯的層次口感。同時本次系列商品也首度開放外送平台購買，不論在家享用早餐或上班前快速點餐，都能省去在門市點餐排隊的時間。
珍珠奶茶冰炫風睽違兩年再度登場另一款備受期待的回歸商品則是麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」，將於6/10至7/28期間限定回歸，這款冰品以阿薩姆紅茶與台茶18號紅玉紅茶調製紅茶醬，再與奶香冰淇淋均勻混合，打造濃郁茶香風味。同時加入粉絲喜愛的「紅茶珍珠」，Q彈口感搭配冰淇淋形成豐富層次，最後再加入香酥卡滋脆片點綴。從茶香、奶香到珍珠口感一次到位，讓珍奶控夏天消暑吃起來。
麥當勞McGriddles厚鬆餅堡 強勢回歸
活動時間：6月10日起至7月14日早餐時段限期開賣（若提早售完以提早售完日為準）。
- McGriddles「香鷄蛋厚鬆餅堡」：單點79元，薯餅套餐124元。
- McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」：單點79元，薯餅套餐124元。
- McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」：單點71元，薯餅套餐116元。
- McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」：單點69元，薯餅套餐114元。
※ 早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應，或僅供應部份品項。
麥當勞珍珠奶茶冰炫風 強勢回歸
活動時間：6月10日起至7月28日限量供應（若提早售完以提早售完日為準）。
「珍珠奶茶冰炫風」：單點69元。