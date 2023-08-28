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新北超知名評價串烤店現在終於在新莊展店拉!以平價彭派份量著名的老串角居酒屋，2023/05開幕不久就已獲得4.9星近千則的GOOGLE評價

用餐時間一到，絡繹不絕的饕客直接坐滿整間餐廳，人聲鼎沸加上人手一串串烤，真是有夠熱鬧

新莊喝酒吃宵夜首選，天天開店!每日經營到半夜1點半，半夜想吃串烤一定要來老串角帶幾串回家吃

老串角居酒屋-新莊店位置

新莊老串角距離捷運新莊站走路5分鐘距離，也有公車可直達，搭乘公車就在『新泰路口』下車，就算想喝酒也有大眾交通工具方便回家

附近也有蠻多停車場，老串角新莊店就位在新莊廟街外的中正路上，外觀也相當顯眼，有經過一定會被門口的燈籠裝飾吸引

這個寫滿許多日文菜色的白色燈籠，在人來人往的中正路上真的超顯眼，經過的路人無一不對內部環境產生興趣

在拍照的時候真的蠻多路過的路人都會專程停下來往店內瞧瞧，真的相當吸睛

老串角新莊店內環境介紹

新莊老串角店內環境比我想像中的還要寬敞，本來以為就只有店門口的一桌加上吧檯位置跟吧檯旁的三張座位

結果沒想到往後面一看，居然有超大的用餐空間，而且每一桌間距都挺大的

跟板橋店稍微要人擠人才能坐得下的空間相比，真的是舒適了非常多

在吧檯的後方約有六張長方桌，目測客人全滿的情況應能塞滿近50-60人哦，是一間適合新莊家庭聚餐、同事聚餐的好所在

我在想應該也會有提供公司包場吧~把整間店直接包下，全部同仁暢快喝酒，大吵大鬧都沒關係

但還是要記得喝酒不開車，開車不喝酒的原則呦

店內也有許多可愛的日式造型擺設，像是這個鬼滅之刃喵喵以及穿著日式服裝的阿柴圖案，看到都會讓人覺得很開心

新莊老串角你一定要知道的優惠

一.週日-週四用餐打卡就送秋刀魚

二.全日打卡就送一顆價值0招牌甜點麻糬燒(共6顆)

不管是平日用餐還是假日用餐打卡就會送額外的小禮物哦 ，店內的最新資訊包含菜單都會在牆面上的小黑板上更新

*所有相關優惠活動請以店內進行中的活動為主

老串角新莊菜單介紹

這間居酒屋的菜單真是有夠豐富，裡面有分串燒、烤物、炸物、湯品、炒物跟涼拌料理，也很貼心的有按肉品種類先分類

可以馬上就能找到自己想吃的料理還有酒品，目前好像還沒提供啤酒喝到飽服務，希望之後會有

這次老串角新莊店也有提供果汁口味的微醺沙瓦或著是氣泡飲，像是有青蘋果、荔枝、檸檬、哈密瓜口味都有

非常適合想要稍微想要微醺的朋友

店內也有引進近期很熱門的SAPPORP生啤酒，這個品牌的啤酒強調獨家開發的優異的持久麥芽

藉以提高啤酒的風味和泡沫的持久度~非常適合喜歡喝生啤酒的朋友

餐廳中島廚房就位於餐廳前方，所以像是燒烤時都能看到裡面的師傅正在烤肉的帥氣模樣

偶爾也會看到炭火猛然升起的樣子，搭配烤肉中師傅帥氣認真的模樣，真的是挺秀色可餐，真是好養眼

老串角新莊店烤串烤的方式跟板橋店一樣，所有食材都是直接炭火直烤，不是像一般串烤店般先炸過後再烤

炸過再烤有時候會失去食材原本的香氣，但如果是直接使用碳火燒烤，可利用碳火瞬間產生的高溫將食材的油脂跟香氣保留在內

表皮炙烤帶點酥脆口感，除了能保留原食材的甜味外，也帶點炭火燒烤的風味

這才是在居酒屋吃串烤的精髓醍醐味啊

串烤現點現烤，直接烤給你看

看到那爆裂的碳火，就算不是在烤爐旁邊都能感受那炙熱的溫度，想必烤肉的師傅一定是用心在炭烤提供給客戶的食材

食材烤熟了之後就會直接把整串食材擺進醬料壺內，讓整隻串烤平均沾到燒烤醬料

老串角經典菜色一定要仔細介紹一下，不小心點滿一整桌料理，真的很怕吃不完耶

這次來新莊店還是有點在板橋店吃到覺得好吃的鮭魚刺身，根本必吃的好嗎

這次點了一個烤中卷，因為看到隔壁桌吃覺得吃起來很爽就點了

菜色推薦-鮭魚刺身 420元

新莊老串角依舊有我們最愛的鮭魚刺身，這個鮭魚刺身真的是每次都來都會必點的耶

雖然價格在平均單品售價來說偏高了些，但你們看看這每一塊鮭魚刺身的厚度跟大小

肉質肥厚鮮美，一口咬下那生魚片的油脂鮮甜美味直接在嘴裡併發，直接在嘴中化開ㄟ

可以咀嚼的厚度就是爽拉

這誘人的油花真的超犯規，就像有個健壯的猛男站在你的眼前一樣，散發出讓人很想要全部吃光光的色氣

柔軟的滋味到現在還令人難以忘懷～真滴好吃！

菜色推薦-白醬海鮮烏龍麵 240元

老串角的白醬海鮮烏龍麵跟之前板橋店吃到的一樣，白醬的味道依舊濃郁

但這道料理就是來老串角用餐的客人必點的一道料理

而且這個份量真的相當的多，我們吃到後面依舊吃不完

除了濃郁的白醬外，上面還是有擺上很大一條的蟹肉棒跟大蝦仁，口味吃起來偏甜，大人跟小朋友都會很喜歡吃的一道料理

是一道誠意滿滿的美味料理，搭配濃郁的白醬，每一口吃起來都讓人超滿足

老串角選用的烏龍麵真的很可以，每一條麵條都相當Q彈，需要花點時間仔細咀嚼，而且會越咀嚼越香

鹹甜風味跟串烤口味相當的百搭，難怪會是老串角鎮店之寶

菜色推薦-炸蝦天婦羅 180元

這個炸蝦天婦羅麵衣吃起來相當酥脆，不會有讓人討厭的油膩感

選用的炸蝦個頭還算不小，就算只有三支，但吃完也會讓人覺得有飽足感

炸蝦天婦羅的下方舖滿許多生洋蔥片，搭配旁邊的美乃滋跟芥末胡椒鹽一起吃，還蠻對味的

炸蝦麵衣脆而不厚，所以油膩感才不會這麼重，外脆內軟的蝦肉也非常的甜美，是個可以推薦給朋友的一道料理

菜色推薦-鹽烤無骨牛小排 230元

老串角居酒屋的無骨牛小排

烤的相當柔軟又帶肉汁，師傅烤功不錯，外表烤到收汁，但裡面卻軟嫩多汁相當耐吃！

而且鹽烤得又不會過鹹，牛小排又很嫩口，吃起來很過癮，外表帶點燒烤香氣，真的好吃！

菜色推薦-醬燒雞腿蔥串 140元

來日式居酒屋怎能錯過醬燒雞腿肉串呢?

師傅烤功真的很強，雞腿肉真的算是一個很容易表皮烤焦，但肉很容易烤到不熟或太熟的一個料理

但在師傅烤過後真的是相當好吃

雞皮烤到彈牙酥脆，但雞腿肉卻相當濕潤厚實，並不會有烤太乾或著是烤不熟的情況

雞腿肉汁完全被炭火鎖在裡面，一口一顆，一咬下去馬上噴汁，超強

菜色推薦-培根麻吉 110元

之前在品都串烤是有吃到串烤五花肉搭配麻糬，口感吃起來相當富有層次感

這次老串角是用培根肉片搭配麻糬，培根本身的油脂比五花肉片還要來的豐富

在炭火炙烤下，培根肉片被烤得相當金黃酥脆，整個培根的油脂滿溢至麻糬內

這個麻糬外表烤到酥脆，搭配培根的肉汁鹹鹹甜甜的味道真的蠻特殊的

又是一道令人驚訝又從沒吃過的料理，老串角總是會給我許多驚喜阿阿

吃貨威廉這次吃串烤吃得好開心~像個小屁孩一樣

菜色推薦-鹽烤蔥鹽牛舌 230元

這個蔥鹽的味道跟板橋店的牛舌一樣偏淡，不會像一班使用的蔥鹽這麼的油膩跟偏鹹

但是滿滿的蔥鹽香氣也是滿不錯，清脆爽口的口感跟以前吃到的不太一樣

搭配牛舌略略有點太淡，有點像是一般牛舌又趨近牛舌沙拉的感覺

鹽蔥不知道為何搭配牛舌一起吃就是這麼絕配，非常適合喝酒一起吃，脆口的牛舌火候控制不錯，牛舌烤得不至於太熟

捲一片牛舌搭配上面的蔥鹽，一捲一口真的很剛好，也蠻適合朋友們分食

菜色推薦-香烤中卷 320元

我真的是好喜歡這個香烤中卷，應該是今天推薦菜色的第二名哦

這個香烤中卷外皮真的烤得很酥脆，那個中卷的香氣在一上桌後直接香爆整桌

而且這一條中卷真的是很大一條!兩個人吃真的會吃到不要不要的~

一條中卷被切成至少20片以上，每一片鮮味都相當濃郁，尤其是在最前面的觸角跟尾端

烤過後的觸角更發捲Q有咬勁，真的超適合搭配酒類一起吃

最愛吃中卷這個部位~真的烤到香Q軟嫩，越咀嚼越香，超讚

菜色推薦-明太子山藥 160元

如果之前沒在板橋店吃過的話，這道在山藥上面塗滿明太子的口味一定會讓我驚豔

山藥蒸過鬆軟的就像是烤馬鈴薯一樣

吃進去會有屬於山藥的清香，不像馬鈴薯一樣，反而是清爽蓬鬆如雲朵般的口感

帶皮的山藥有著兩種截然不同的口感，除了剛吃道軟嫩宛如雲朵般的口感

帶皮的部位在炙烤過後變得更有咬勁

炙燒過後的明太子入口就帶著相當明顯的香氣

蓬鬆清爽的山藥剛好包覆著明太子，而氣味則是相反～先是被明太子洗滌之後，山藥本身的清香才緩緩的出現！

前面的味道讓人宛如淺入海中品嘗鮮味後，進而像是走進山裡吃到山裡樸實滋味，吃進嘴裡就像進入雲中般輕柔

這是一道從海中吃到雲中的口感，非常推薦點這一道料理

菜色推薦-松阪豬炒水蓮 150元

這個炒水蓮的份量真的很佛心，這個價格根本不會出現在居酒屋裡面

而且裡面的松阪豬肉真的是很大一塊，超誘惑人的

清爽鮮甜的水蓮混搭松阪豬肉的油脂香氣，真的是來老串角必點的菜色之一

菜色推薦-焗烤起士地瓜 120元

鹹中帶甜的焗烤地瓜搭配快要滿出來的起士，絕對適合跟朋友聚餐一定要吃到的料理

這個份量真的不少，尤其一上桌時那個起士還在微微的滾動，這時候直接用湯匙挖起來

那起司牽絲的樣子超級吸引眼球的拉

用來當作鹹食後的一道料理真的是相當不錯呢

菜色推薦-日式麻吉燒 100元

最後介紹的這道菜就是打卡換來的招待甜點，透過炭火烤到表皮酥脆，並且在麻吉上面淋上煉乳以及花生粉

外脆內軟的烤麻吉一次也給到六片，就算是招待的也給得很大方

老串角微醺哈密瓜生啤 160元&哈密瓜氣泡飲 100元

微醺的哈密瓜生啤，是搭配哈密瓜糖漿，飲用前務必要先攪拌均勻，要不然糖漿整陀在瓶底下，直接喝會超甜哦

不過在燈光的照射下，這個哈密瓜糖漿的顏色真的是很繽紛，不管是在氣泡飲內或著是生啤內都相當吸睛

開車不喝酒，喝酒不開車

開車不喝酒，喝酒不開車

不過這個口味太過偏甜，比較適合年輕朋友或女生飲用，對我們兩個大男生來說真的太甜了

早知道就直接點SAPPORO生啤酒了

開車不喝酒，喝酒不開車

來新莊展店的老串角能那麼快就客人滿滿主要也是因為板橋店的評價真的很高，在新北串燒居酒屋有很高名次的表現

加上每一道料理的價格相對平價，提供的食材跟份量也誠意滿滿，難怪平假日都很難預約

如果你在上新莊附近想要找平價又適合聚餐喝酒的好地方，那這間新北居酒屋一定要推薦的拉

店家/景點資訊

店家名稱：老串角居酒屋-新莊店

所在地址： 242臺灣 242新北市新莊區中正路309號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-01:30

店家電話：0222020120

評價：★★★★★ Google即時導航





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