【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃
2023-08-28 17:20:04 我是艾兒比！！ 人氣：217
窩客好文
發表篇數：331篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台南市 > 北區
大家好，我是艾兒比
隱身在巷弄裡的平價串烤料理 職人焼き鳥 Yakitori
店內擺了一台烤肉車非常特別，很像是室內的屋台
原來是也有接受外出烤肉的服務
牛肉丼 $120
先來份暖胃的半熟牛肉丼吧
金黃蛋液均勻的拌入，柔嫩肉質搭配濕潤白飯
厚度飽滿的串烤牛肉鎖住炭烤時煙燻氣息
入口多汁肥美卻不油膩，炭的燻香迷人
烤五花肉串帶點柚香，柔潤鹹度帶出豬肉的甜味
自製雞肉丸加入些許軟骨，口感爽脆軟彈
爽脆牽絲的烤山藥絕對不能錯過
香烤杏包菇鮮脆沒有生生的菇味
肉串 $5-60
蔬菜 $40
整體調味不厚重，每口都十分Juicy
還有隱藏版雞湯、烤麻糬也讓人愛到不行
座位數量不多，饕客不要錯過
｜職人焼き鳥 Yakitori｜
📍地址：704台南市北區海安路三段219巷37-1號
📍營業時間：19:00-00:00(週一公休)
📍IG： @職人燒鳥
📍聯絡電話：0955-916-925(無訂位)
📍推薦指數：⭐️⭐️️️️⭐⭐⭐
作者的其它文章
同類據點