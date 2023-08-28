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> 圖文創作 > 【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

2023-08-28 17:20:04 我是艾兒比！！ 人氣：217
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窩客好文

我是艾兒比！！

發表篇數：331篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：職人燒き鳥Yakitori
phone0955-916-925
place台南市北區海安路三段219巷37-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大家好，我是艾兒比

隱身在巷弄裡的平價串烤料理 職人焼き鳥 Yakitori

店內擺了一台烤肉車非常特別，很像是室內的屋台

原來是也有接受外出烤肉的服務

 

牛肉丼 $120

先來份暖胃的半熟牛肉丼吧

金黃蛋液均勻的拌入，柔嫩肉質搭配濕潤白飯

厚度飽滿的串烤牛肉鎖住炭烤時煙燻氣息

入口多汁肥美卻不油膩，炭的燻香迷人

 

烤五花肉串帶點柚香，柔潤鹹度帶出豬肉的甜味

自製雞肉丸加入些許軟骨，口感爽脆軟彈

 

爽脆牽絲的烤山藥絕對不能錯過

 

香烤杏包菇鮮脆沒有生生的菇味

 

 

肉串 $5-60

蔬菜 $40

 

整體調味不厚重，每口都十分Juicy

還有隱藏版雞湯、烤麻糬也讓人愛到不行

 

座位數量不多，饕客不要錯過

 

 

｜職人焼き鳥 Yakitori｜

 

📍地址：704台南市北區海安路三段219巷37-1號

📍營業時間：19:00-00:00(週一公休)

📍IG： @職人燒鳥

📍聯絡電話：0955-916-925(無訂位)

📍推薦指數：⭐️⭐️️️️⭐⭐⭐


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