↑112年8月18日週五~歡樂四人幫到三峽北大晃逛
吃飽飽~三峽北大各各社區外圍~均有寬敞好走的腹地
健走消耗熱量很是適合~但怎麼又是午茶的fu呢~
↑茶自點複合式餐廳就在學成路上~我們延著路走
走一半~竟開始打雷~轟轟做響的雷聲
慢慢的開始飄下雨絲~下雨了~我們剛好走到
學成路285號左右的玉津咖啡廳~所以~進場躲雨囉~
↑玉津咖啡廳~從外看進去~純白色的裝潢
感覺相當顯眼吸睛~
↑外面立著招牌~人氣推薦醇濃奶茶系列
看起來還蠻好喝的模樣~
↑傘架是店家的金色小人logo
↑我們運氣很不錯~進場還留有2桌雙人座位區
我們就先入座~這裡的坐位很少~小青算了一下
大約僅能容納20位客人左右~入座還沒時間限制
想來這喝杯咖啡~聊聊天~真的要靠運氣了~
↑接著歡樂四人幫的運氣~真是好的沒話說
我們還在點選飲品~這桌四人座位區的客人
竟然要準備離開~真是來的好不如來的巧~太感謝啦~
↑玉津咖啡三峽學成店~好友募集中~還有甜度標準
正常糖10分甜~少糖7分甜~減糖5分甜~微糖3分甜~無糖0甜
原來飲品店的甜度是如此區分~小青長知識了~
↑店內提供了水果茶~咖啡~醇濃奶茶~茗茶~啵啵家族
價格大約落在35-99元之間~在一般的咖啡廳裡
算是親民價格~
↑甜點部分提供原味麵包~麵包輕食及切片蛋糕
也有4吋或6吋的圓型蛋糕~選擇性還算多~
↑看到櫃枱有宣傳單~上面寫著~週五第2杯半價的單子
18日那天是週五耶~不知道為什麼店員沒有推薦
現在寫文才想到~菁和小青竟然也沒有多問
真的是笨笨的~腦袋都卡住了嗎~
↑甜點櫃的麵包輕食及切片蛋糕~模樣都挺標緻的~
↑小青僅點了一份甜點~二杯飲料
午餐剛吃飽飽~但甜點是另一個胃~
↑來瞧瞧店內的白色系櫃枱~搭上logo的音樂小人物
簡約乾淨又蠻有文青質感~拍起來也挺美~
↑但週邊確又是純黑色系的販售商品~很特別~
↑還有這句話~也吸引著小青
你問我愛喝咖啡~還是愛吃蛋糕~我愛你
很簡單~卻又是很撩人的一句情話~
↑等了一會~飲品好了~這是菁點的二份甜點~二杯飲料
甜點~左巧克力波士頓60元~右津典起司70元
飲料~左拿鐵咖啡80元~右巧克力啵啵冰75元
↑這是小青點的左奧利奧啵啵冰70元
右滿杯澄澄70元~甜點是起司百滙70元~巧克力口味
啵啵吃起來有點像珍珠~又比珍珠脆口
滿杯澄澄真是放了好多柳澄~味道超濃郁~
↑歡樂四人幫~在三峽北大玉津咖啡
續攤午茶~聊人生大小事~
↑本店竟也有自己的寶可夢補給站~對寶迷而言
的確是很不錯~可以休息抓寶的咖啡廳~
↑店家資訊
店名~玉津咖啡 三峽學成店
地址~新北巿三峽區學成路285號
電話~02-26721213
營業時間~07:00-22:00