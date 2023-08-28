↑112年8月18日週五~歡樂四人幫到三峽北大晃逛

北大旗艦店~茶自點複合式餐廳午餐~有興趣點我聯結

吃飽飽~三峽北大各各社區外圍~均有寬敞好走的腹地

健走消耗熱量很是適合~但怎麼又是午茶的fu呢~

↑茶自點複合式餐廳就在學成路上~我們延著路走

走一半~竟開始打雷~轟轟做響的雷聲

慢慢的開始飄下雨絲~下雨了~我們剛好走到

學成路285號左右的玉津咖啡廳~所以~進場躲雨囉~

↑玉津咖啡廳~從外看進去~純白色的裝潢

感覺相當顯眼吸睛~

↑外面立著招牌~人氣推薦醇濃奶茶系列

看起來還蠻好喝的模樣~

↑傘架是店家的金色小人logo

↑我們運氣很不錯~進場還留有2桌雙人座位區

我們就先入座~這裡的坐位很少~小青算了一下

大約僅能容納20位客人左右~入座還沒時間限制

想來這喝杯咖啡~聊聊天~真的要靠運氣了~

↑接著歡樂四人幫的運氣~真是好的沒話說

我們還在點選飲品~這桌四人座位區的客人

竟然要準備離開~真是來的好不如來的巧~太感謝啦~

↑玉津咖啡三峽學成店~好友募集中~還有甜度標準

正常糖10分甜~少糖7分甜~減糖5分甜~微糖3分甜~無糖0甜

原來飲品店的甜度是如此區分~小青長知識了~

↑店內提供了水果茶~咖啡~醇濃奶茶~茗茶~啵啵家族

價格大約落在35-99元之間~在一般的咖啡廳裡

算是親民價格~

↑甜點部分提供原味麵包~麵包輕食及切片蛋糕

也有4吋或6吋的圓型蛋糕~選擇性還算多~

↑看到櫃枱有宣傳單~上面寫著~週五第2杯半價的單子

18日那天是週五耶~不知道為什麼店員沒有推薦

現在寫文才想到~菁和小青竟然也沒有多問

真的是笨笨的~腦袋都卡住了嗎~

↑甜點櫃的麵包輕食及切片蛋糕~模樣都挺標緻的~

↑小青僅點了一份甜點~二杯飲料

午餐剛吃飽飽~但甜點是另一個胃~

↑來瞧瞧店內的白色系櫃枱~搭上logo的音樂小人物

簡約乾淨又蠻有文青質感~拍起來也挺美~

↑但週邊確又是純黑色系的販售商品~很特別~

↑還有這句話~也吸引著小青

你問我愛喝咖啡~還是愛吃蛋糕~我愛你

很簡單~卻又是很撩人的一句情話~

↑等了一會~飲品好了~這是菁點的二份甜點~二杯飲料

甜點~左巧克力波士頓60元~右津典起司70元

飲料~左拿鐵咖啡80元~右巧克力啵啵冰75元

↑這是小青點的左奧利奧啵啵冰70元

右滿杯澄澄70元~甜點是起司百滙70元~巧克力口味

啵啵吃起來有點像珍珠~又比珍珠脆口

滿杯澄澄真是放了好多柳澄~味道超濃郁~

↑歡樂四人幫~在三峽北大玉津咖啡

續攤午茶~聊人生大小事~

↑本店竟也有自己的寶可夢補給站~對寶迷而言

的確是很不錯~可以休息抓寶的咖啡廳~

↑店家資訊

店名~玉津咖啡 三峽學成店

地址~新北巿三峽區學成路285號

電話~02-26721213

營業時間~07:00-22:00