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新北三峽玉津咖啡學成店~遇見你~驚喜不斷~真好的店名~白色系簡約質感文青飲料店~

2023-08-28 21:38:57 小青姐姐 人氣：125
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：182篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：玉津咖啡 三峽學成店
phone02-2672-1213
place新北市三峽區學成路285號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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  ↑112年8月18日週五~歡樂四人幫到三峽北大晃逛

    北大旗艦店~茶自點複合式餐廳午餐~有興趣點我聯結

          吃飽飽~三峽北大各各社區外圍~均有寬敞好走的腹地

    健走消耗熱量很是適合~但怎麼又是午茶的fu呢~1386720871-2129909642.gif

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 ↑茶自點複合式餐廳就在學成路上~我們延著路走

   走一半~竟開始打雷~轟轟做響的雷聲

   慢慢的開始飄下雨絲~下雨了~我們剛好走到

   學成路285號左右的玉津咖啡廳~所以~進場躲雨囉~1386720862-2876537968.gif

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  ↑玉津咖啡廳~從外看進去~純白色的裝潢

    感覺相當顯眼吸睛~1388316775-3463897733.gif

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  ↑外面立著招牌~人氣推薦醇濃奶茶系列

    看起來還蠻好喝的模樣~1386720874-4137083774.gif

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  ↑傘架是店家的金色小人logo

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 ↑我們運氣很不錯~進場還留有2桌雙人座位區

   我們就先入座~這裡的坐位很少~小青算了一下

   大約僅能容納20位客人左右~入座還沒時間限制

   想來這喝杯咖啡~聊聊天~真的要靠運氣了~1386720862-3627677408.gif

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  ↑接著歡樂四人幫的運氣~真是好的沒話說

    我們還在點選飲品~這桌四人座位區的客人

    竟然要準備離開~真是來的好不如來的巧~太感謝啦~15283953_1544610222222102_3224923188930079468_n.jpg

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  ↑玉津咖啡三峽學成店~好友募集中~還有甜度標準

    正常糖10分甜~少糖7分甜~減糖5分甜~微糖3分甜~無糖0甜

    原來飲品店的甜度是如此區分~小青長知識了~1386772503-4131361931.gif

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  ↑店內提供了水果茶~咖啡~醇濃奶茶~茗茶~啵啵家族

    價格大約落在35-99元之間~在一般的咖啡廳裡

    算是親民價格~12009843_1477955049174781_5371440897810295184_n.jpg

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  ↑甜點部分提供原味麵包~麵包輕食及切片蛋糕

    也有4吋或6吋的圓型蛋糕~選擇性還算多~1388913752-3739026990.gif

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  ↑看到櫃枱有宣傳單~上面寫著~週五第2杯半價的單子

    18日那天是週五耶~不知道為什麼店員沒有推薦

    現在寫文才想到~菁和小青竟然也沒有多問

    真的是笨笨的~腦袋都卡住了嗎~1427880863-3767005000.jpg

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  ↑甜點櫃的麵包輕食及切片蛋糕~模樣都挺標緻的~1397915208-1380761453.gif

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  ↑小青僅點了一份甜點~二杯飲料

    午餐剛吃飽飽~但甜點是另一個胃~1386772507-58599001.gif

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  ↑來瞧瞧店內的白色系櫃枱~搭上logo的音樂小人物

    簡約乾淨又蠻有文青質感~拍起來也挺美~1427880855-3094381704.gif

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    ↑但週邊確又是純黑色系的販售商品~很特別~1386720845-2329962614.gif

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  ↑還有這句話~也吸引著小青

    你問我愛喝咖啡~還是愛吃蛋糕~我愛你

    很簡單~卻又是很撩人的一句情話~12191723_495330673961335_1893845125430815468_n.jpg

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  ↑等了一會~飲品好了~這是菁點的二份甜點~二杯飲料

    甜點~左巧克力波士頓60元~右津典起司70元

    飲料~左拿鐵咖啡80元~右巧克力啵啵冰75元   

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  ↑這是小青點的左奧利奧啵啵冰70元

    右滿杯澄澄70元~甜點是起司百滙70元~巧克力口味

    啵啵吃起來有點像珍珠~又比珍珠脆口

    滿杯澄澄真是放了好多柳澄~味道超濃郁~12144697_10206490385032597_4995115146807718609_n.jpg  

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  ↑歡樂四人幫~在三峽北大玉津咖啡

    續攤午茶~聊人生大小事~1386758855-4036559384.gif

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  ↑本店竟也有自己的寶可夢補給站~對寶迷而言

    的確是很不錯~可以休息抓寶的咖啡廳~1388316778-1745582129.gif

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  ↑店家資訊

    店名~玉津咖啡 三峽學成店

    地址~新北巿三峽區學成路285號

    電話~02-26721213

    營業時間~07:00-22:00

文章標籤

玉津咖啡北大店 玉津咖啡 遇見你驚喜不斷 白色系 簡約質感文青 啵啵系列飲品
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新北三峽茶自點複合式餐廳~北大旗鑑店~工讀生機

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