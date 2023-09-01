吃心絕對 2 天 ago 在〈台南美食 – 明治町冰淇淋 x 一個穿越時空的旅程 | 18種台南限定特色冰淇淋〉中留言功能已關閉

關於 明治町冰淇淋

台南明治町冰淇淋是一家日式風格的冰淇淋店，位於台南市中西區忠義路二段233巷2號。它是由日出集團打造的，與台中的宮原眼科是姊妹品牌。它將百年歷史的日式老屋「赤崁東街宿舍」改造成為一個兼具冰淇淋沙龍、冰杯博物館和禮品店的複合空間。店內保留了老屋的榻榻米、鬼瓦、木梁等元素，營造出濃濃的日本風情。

「赤崁東街宿舍」為日治時期臺南原明治町遺存之公務宿舍，自二戰後，作為警察宿舍使用，經歷日治及民國兩時期，可說是見證歷史變遷的重要建築

明治町冰淇淋提供多種口味的冰淇淋，包括經典口味和台南限定口味。其中，台南限定口味有土鳳梨洛神、玉井愛文芒果、烏龍桂花茶凍等，都是採用在地食材製作的。除了單點冰淇淋外，店內還有3款預約制的冰淇淋沙龍套餐，分別是「大正浪漫」、「關子嶺之戀」、「明治町帶我走」。每款套餐都有不同的配料和飲品，可以讓顧客在日式榻榻米空間中細細品嚐。

線上預約：https://bit.ly/meijiscoopssalon

明治町冰淇淋 店內外環境



▲門口有停車場，平日一小時是40元，假日一小時是80元。



▲對面也有停車垤，平日一小時是40元，假日一小時是100元。



▲先到門口買門票，一張是100元，可以抵消費，也就是低消是100元。



▲▼今天假日來，人很多，不好拍呢。



▲一樓有榻榻米用餐區，需先預約，低消是380元，有提供「大正浪漫」、「關子嶺之戀」與「明治町帶我走」三款冰淇淋沙龍，趁開門的時候偷拍一張。



▲▼LOGO設計很可愛。



▲這裡有地圖，主要載明有座位區、冰淇淋店、禮品店，二樓是冰杯博物館。



▲賣冰淇淋的空間有點窄



▲▼就先來吃冰吧。

明治町冰淇淋 菜單



▲口味很多呢，有18種口味，幾種是台南限定的。



▲冰品的價目表，有單球套餐、雙球套餐跟飲品，套餐有附飲料跟甜點哦。



▲點餐後，來到後面的座位區吃囉，還可以看到隔壁人家在曬衣服，哈。

明治町冰淇淋 餐點介紹



▲兩球200元，附一塊餅乾。



▲幫女兒拍美美的照片。



▲今天吃的是1號赤崁夕照(玉井愛文芒果)，9號南都之夜(成功鹽花焦糖)

明治町冰淇淋 杯子博物館

▲▼明治町冰淇淋還有一個特色，就是二樓的「冰杯博物館」。這裡展示了日本大正、昭和時期所使用的冰杯，有些是從日本直接運來的。這些冰杯都有各自的故事和風格，讓人感受到歷史的魅力。另外，館內也設有禮品店，供民眾選購甜點禮盒。

明治町冰淇淋 禮品部



▲展示老屋的鬼瓦，店內的餅乾也是用鬼瓦做為設計的呢。



▲鳳梨酥



▲吃冰的時候有吃到這鬼瓦，女兒說好吃，要買一個回家吃。



▲法芙娜可可花生蛋捲



▲▼其他

明治町冰淇淋 評價

明治町冰淇淋採入園收費，每人100元可全額抵消費。預約冰淇淋沙龍者，可免排隊、免購買入園票券。如果你想要體驗一下日式老屋的氛圍，還有品嚐美味的冰淇淋，不妨來台南明治町冰淇淋一趟吧！

明治町冰淇淋 小檔案



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